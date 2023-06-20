Артилеристи 110-ї ОМБр знищили склад БК окупантів. ВIДЕО
Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у взаємодії з аеророзвідниками групи БпАК "Волинь" знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
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