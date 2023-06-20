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Артилеристи 110-ї ОМБр знищили склад БК окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у взаємодії з аеророзвідниками групи БпАК "Волинь" знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка 110 ОМБр знищила російську БМП на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

110 окрема механізована бригада (110)


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Дай Бог здоров'я вам хлопці. Ви реально герої, не дивлячись на чиновників, що вам підсовують збройовий металобрухт.
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20.06.2023 21:17 Відповісти
Гарна бавовна. Кацапські руки ноги перелітали аж через дорогу.
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20.06.2023 21:23 Відповісти
То накрили склад з снарядами "градів"
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21.06.2023 02:30 Відповісти
Був тут років за п'ять гівна було мішок..Проки промовчу..
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20.06.2023 21:33 Відповісти
Зашибись.
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20.06.2023 22:52 Відповісти
Бог у поміч, Захисникам України!!
АРМІЯ ! МОВА ! ВІРА!
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20.06.2023 23:27 Відповісти
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20.06.2023 23:32 Відповісти
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21.06.2023 04:13 Відповісти
 
 