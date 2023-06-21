Снайпер влучає в окупанта з дистанції 380 метрів. ВIДЕО
Український снайпер ліквідував окупанта пострілом з дистанції 380 метрів на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного пострілу українського воїна опублікований у соцмережах.
"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Остап Покотило
показати весь коментар21.06.2023 11:06
+10 Ex perd
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+5 Amber
показати весь коментар21.06.2023 11:46
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