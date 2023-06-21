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Снайпер влучає в окупанта з дистанції 380 метрів. ВIДЕО

Український снайпер ліквідував окупанта пострілом з дистанції 380 метрів на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного пострілу українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант спіймав кулю в голову від українського снайпера. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3992) снайпери (360)


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Топ коментарі
+13
Слава снайперу!
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21.06.2023 11:06
+10
Щоб у нашого снайпера рученьки не боліли.
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21.06.2023 11:37
+5
Видно професіонал своєї справи ,
пишаємось 👍🏼🙏🏼❤️
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21.06.2023 11:46
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Слава снайперу!
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21.06.2023 11:06 Відповісти
Для винтовки под 308 Win 380 метров это почти прямой выстрел
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21.06.2023 11:12 Відповісти
Почти

А погода, ветер...?
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21.06.2023 13:42 Відповісти
Схоже наче більша відстань.....
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21.06.2023 11:26 Відповісти
Щоб у нашого снайпера рученьки не боліли.
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21.06.2023 11:37 Відповісти
наш після бодуна, руки трясуться. добре що це не завадило вцілити.
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21.06.2023 11:44 Відповісти
спробуй фотоапаратом із зумом приблизити об*єкт на 400 метрів і втримати рівно
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21.06.2023 12:35 Відповісти
є багато відео як на 400м і більше снайпер робить постріл і в нього все добре, нічого не трясеться.
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21.06.2023 12:38 Відповісти
ложил лично сам с калаша дистанция 300 метров мишень пулеметчика размером с пол двери днем без оптики с 4 выстрела в 2000 году
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21.06.2023 13:32 Відповісти
Вообще то, наверное, не с рук стоя стрелял?
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21.06.2023 13:44 Відповісти
Видно професіонал своєї справи ,
пишаємось 👍🏼🙏🏼❤️
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21.06.2023 11:46 Відповісти
Ще мінус один каКцап!
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21.06.2023 12:11 Відповісти
 
 