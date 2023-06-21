УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9159 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 925 1

Морпіхи влучили дроном-камікадзе у російську БМП. ВIДЕО

Морпіхи з 501-го батальйону знищили ворожий БМП, поціливши у нього дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки морпіхи опублікували на сторінці свого підрозділу в соцмережах

"Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти майстерно уразили ворожу бмп ударним дроном. Далі буде", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка миколаївських морпіхів ліквідувала групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7992) 36 окрема бригада морської піхоти (211) дрони (5291) БМП (417)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
показати весь коментар
21.06.2023 21:55 Відповісти
 
 