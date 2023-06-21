Морпіхи влучили дроном-камікадзе у російську БМП. ВIДЕО
Морпіхи з 501-го батальйону знищили ворожий БМП, поціливши у нього дроном-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки морпіхи опублікували на сторінці свого підрозділу в соцмережах.
"Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти майстерно уразили ворожу бмп ударним дроном. Далі буде", - йдеться у дописі до відео.
Олександр ВАЛОВИЙ
