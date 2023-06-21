УКР
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського

"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Вітаю послів з початком дипломатичної місії в нашій державі. Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя.", - йдеться у повідомленні.

