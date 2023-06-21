Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського
"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
Вітаю послів з початком дипломатичної місії в нашій державі. Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя.", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світле Майбутнє
показати весь коментар21.06.2023 22:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Viktor Orenich #562751
показати весь коментар21.06.2023 22:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль