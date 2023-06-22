УКР
Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка отримала інформацію, що окупанти розглядають сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що Україна передає всю наявну інформацію партнерам – кожному у світі.

"Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі.

Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - підсумував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Запорізька АЕС (1448)
Топ коментарі
+27
А як вони так швидко опинилися на ЗАЕС, не хочеш розповісти?

22.06.2023 12:01 Відповісти
+21
Зрадник здав ЗАЕС, а тепер верещить для понту.

22.06.2023 12:02 Відповісти
+16
та нє можєт бить, зелупьонок: "русскіє люді - ані нє хатят вайни!! ані - такіє же, как ми. да і нє рассія ето вовсє - ета жє проста "та старана"; ета всьо западниє развєдкі нагнєтают". правильно, зелений ублюдку? я нічого не забув?

22.06.2023 12:11 Відповісти



А як вони так швидко опинилися на ЗАЕС, не хочеш розповісти?

22.06.2023 12:01 Відповісти
Так домовлялись в Омані.

22.06.2023 12:05 Відповісти
Про це йому розвідка ще не доповіла.

22.06.2023 12:23 Відповісти
Зрадник здав ЗАЕС, а тепер верещить для понту.

22.06.2023 12:02 Відповісти
Які конкретно пропозиції?

22.06.2023 12:04 Відповісти
Змести його. Де смєтуни?

22.06.2023 12:10 Відповісти
А чого не путіна вбити і роздерти на шматочки і всіх до одного кацапів протягом найближчої години ?
Просто, перед тим, як писати якусь ххх, треба подумати. Хоча би про "іспанський" сором

22.06.2023 12:21 Відповісти
Піди та вбий і роздери всіх кацапів. Заводь бойовий диван.

22.06.2023 12:41 Відповісти
ще більше асвальта і ще більше яєць па17 ...

22.06.2023 13:18 Відповісти
яка работа та попередження для громадян мешканців прилеглих територій?
купити барабани та шашлики?
Може кордон зелени потвори відкрити?

22.06.2023 12:09 Відповісти
така ж як і до 24-го лютого 2022 - не треба панікувати, скоро шашлички, а для підняття настрою як ви вірно замітили - барабанів накупити на пару мільйонів

22.06.2023 12:15 Відповісти

22.06.2023 12:27 Відповісти
Це вын про кого ?

22.06.2023 13:37 Відповісти
Пора дедушке удалять всем миром органы что бы он стал бабушкой….

22.06.2023 12:10 Відповісти
та нє можєт бить, зелупьонок: "русскіє люді - ані нє хатят вайни!! ані - такіє же, как ми. да і нє рассія ето вовсє - ета жє проста "та старана"; ета всьо западниє развєдкі нагнєтают". правильно, зелений ублюдку? я нічого не забув?

22.06.2023 12:11 Відповісти
Витік радіації має не військову ціль, так само як і підрив дамби має на меті вигнання населення з території Новохозарії.
Що дав підрив дамби у військовому плані? Затримку контрнаступу на кілька днів і більшу підтримку України іншими країнами. Головним наслідком підриву дамби стало знищення робочих місць на підприємтвах, залежних від водопостачання, змушення населення до переселення, сотні тисяч людей залишаться без роботи.
Весь сценарій війни спрямований на знелюднення причорномор'я. Це сценарій швабельсонів і кіссінджерів.

22.06.2023 12:21 Відповісти
Дисертацію на тему "ні про що" пишеш?)))))))))))))))

22.06.2023 12:24 Відповісти
Шваби і кіссінджери це угруповання елітарист-глобалістів, які замовили цю війну.

22.06.2023 12:51 Відповісти

22.06.2023 12:22 Відповісти
Ночью "Кинжалами" оккупанты хотели попасть по дамбе в Кривом Роге, - https://www.rbc.ua/ukr/news/rosiyani-kinzhalami-imovirno-hotili-vluchiti-1687421563.html РБК-Украина

По информации источника издания, ракеты не попали в цель.

22.06.2023 12:25 Відповісти
росс-бізнес-консалтінг це достойне джерело інформації. продовжуй.

22.06.2023 12:43 Відповісти
папамама так хвалили,аж страшно,виявилось ще краще-кувалдою по піаніно.Звісно не знає,що робити,починай з малого,закинь єрмака на ЗАЕС,пущай порішає,зроби приємне хоч для вух всього світу.

22.06.2023 13:18 Відповісти
Його і про вторгнення попреджали, а він на шашлики. От і зараз, розвідка попередила і шо? Знову поверещить і всьо? Потрібно вивозити хоча б з самої небезпечної зони дітей, роздати людям необхідні медикаменти, а не ховати їх по якихось складах. Якщо не брехали, як це принято у зелених, то на випадок такого теракту МОЗ має все необхідне. Підрив Каховської ГЕС свідчить межі підлості і кровожадності кацапів немає, тому готуватись потрібно до найгіршого, а не патякати.

22.06.2023 13:26 Відповісти
Зеля був в тилу ворога і точно знає !

22.06.2023 13:31 Відповісти
Нада дагаварітся і сайтісь пасєрєдінє!

22.06.2023 13:47 Відповісти
дякую, зараз піду придбаю нові батарейки для дозиметру

22.06.2023 13:57 Відповісти
Они и бахнут станцию. Потому что это исторический факт, сама сущность бытия - Безнаказанность порождает вседозволенность! Я думаю что да, теракт будет. Как наказали за подрыв Каховской ГЭС? Хотя бы один сдох, или потерял жильё?

22.06.2023 15:12 Відповісти
Та срав той свiт на нашi проблеми. Воно кожне в своїй коробочці закрилось та тремтить від страху перед ядреним пуйлом

22.06.2023 16:31 Відповісти
 
 