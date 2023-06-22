Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка отримала інформацію, що окупанти розглядають сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що Україна передає всю наявну інформацію партнерам – кожному у світі.

"Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі.



Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - підсумував він.