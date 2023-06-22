Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка отримала інформацію, що окупанти розглядають сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", - йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що Україна передає всю наявну інформацію партнерам – кожному у світі.
"Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі.
Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - підсумував він.
Просто, перед тим, як писати якусь ххх, треба подумати. Хоча би про "іспанський" сором
купити барабани та шашлики?
Може кордон зелени потвори відкрити?
Що дав підрив дамби у військовому плані? Затримку контрнаступу на кілька днів і більшу підтримку України іншими країнами. Головним наслідком підриву дамби стало знищення робочих місць на підприємтвах, залежних від водопостачання, змушення населення до переселення, сотні тисяч людей залишаться без роботи.
Весь сценарій війни спрямований на знелюднення причорномор'я. Це сценарій швабельсонів і кіссінджерів.
По информации источника издания, ракеты не попали в цель.