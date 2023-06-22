УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10787 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 879 37

Дистанційно керований протимінний трактор ХТЗ обробляє поле. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому дистанційно керований протимінний трактор ХТЗ обробляє поле.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, один із українських фермерів обладнав трактор Харківського тракторного заводу виробництва часів СРСР під потреби сьогодення. Трактор керується дистанційно, попереду він обладнаний саморобним мінним захистом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два трактори підірвалися на ворожих вибухових пристроях на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

сільське господарство (756) трактор (72) Харківський тракторний завод (50) міна (400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Як би не було, людина не загине, це по перше. А по друге не слід недооцінювати міцність цього пристрою якщо твоє ствердження базуються лише на припушєнні!
показати весь коментар
22.06.2023 13:35 Відповісти
+9
Ось який Т150

показати весь коментар
22.06.2023 13:51 Відповісти
+9
******* трактори вже давно вміють самі працювати. Оператор потрібен, щоб до поля доїхати і в полі задницею на датчик присутності оператора натиснути. Ну ще перед кожним авторозворотом кнопку натиснути, що ще не заснув. Замість дядька клали на сидіння важку каменюку і він їде.
Може бачили фото, де два трактори на великому полі не розминулись? Ото, зазвичай, нічна робота на автопілоті, коли обидва трактористи задрімали.
Тільки таку машину на заміноване поле дорогувато посилати. От хлопці і майструють до старих Т150К дистанційне керування.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
uvi - v blizhaisije godi tolko tak i bude....vse polja zagazheni rusnjoi.🤬
показати весь коментар
22.06.2023 13:31 Відповісти
Якщо це не прогрес, то що таке прогрес взагалі?! Тож не УВИ, а ОГО!
показати весь коментар
22.06.2023 13:40 Відповісти
ce primusova adoptacija progres ce poljot na mars na priklad.
показати весь коментар
22.06.2023 13:45 Відповісти
******* трактори вже давно вміють самі працювати. Оператор потрібен, щоб до поля доїхати і в полі задницею на датчик присутності оператора натиснути. Ну ще перед кожним авторозворотом кнопку натиснути, що ще не заснув. Замість дядька клали на сидіння важку каменюку і він їде.
Може бачили фото, де два трактори на великому полі не розминулись? Ото, зазвичай, нічна робота на автопілоті, коли обидва трактористи задрімали.
Тільки таку машину на заміноване поле дорогувато посилати. От хлопці і майструють до старих Т150К дистанційне керування.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
До першої міни
показати весь коментар
22.06.2023 13:32 Відповісти
Як би не було, людина не загине, це по перше. А по друге не слід недооцінювати міцність цього пристрою якщо твоє ствердження базуються лише на припушєнні!
показати весь коментар
22.06.2023 13:35 Відповісти
Поряд із українцями якийсь там Кулібін простий підмайстер!
показати весь коментар
22.06.2023 13:32 Відповісти
Кулібін був кацап
показати весь коментар
22.06.2023 13:48 Відповісти
і це іще велике питання - чи був той кулібін взагалі? як і все у кацапів, це могло бути звичайнісінькою видумкою, "ихним атвєтом стівенсону"...
показати весь коментар
22.06.2023 20:54 Відповісти
Хіба то ХТЗ? Ось ХТЗ.
показати весь коментар
22.06.2023 13:33 Відповісти
Такому и защита как на видео не нужна
показати весь коментар
22.06.2023 13:39 Відповісти
Такий вже не поїде, бо надто старий і запчастин до нього ще мабуть з 60-х не має!
показати весь коментар
22.06.2023 13:42 Відповісти
ви помиляєтеся !!! у нас на Галичині вони успішно використовувалися та відповідно ремонтувалися, в колгоспах/радгоспах до розвалу колгоспів/радгоспів, практично до кінця 90-х ...
показати весь коментар
22.06.2023 13:55 Відповісти
Є варіант на базі Т-150 на гусеничному ходу (яка його назва - не пам"ятаю)
показати весь коментар
22.06.2023 13:55 Відповісти
Називався він Т-150, а колісний Т-150К.
показати весь коментар
22.06.2023 13:58 Відповісти
Тут суперечка в іншому - чи має право трактор на відео іменуваться ХТЗ?
показати весь коментар
22.06.2023 14:08 Відповісти
А чому ні? Трактор Т-150 і Т-150К випускався Харківським тракторним заводом з початку 1970-х. На відео саме Т-150К, правда перероблений, там вже й мотор не його рідний СМД-62, а ЯМЗ-238 стоїть. Те, що трактор перероблений і оснащений дистанційним керуванням не змінює його марку.
А по суті, яка різниця, як його називати? Я все життя працював і працюю в механізації сільського господарства. В наших групах в ФБ публікують чимало фото підірваних в полі сільгоспмашин.
Причому механізатори гинуть і калічаться не лише внаслідок наїздів на міну. Їх ще й кацапи обстрілюють. Он вони опублікували відео знищення ніби то "Леопарда", а я явно бачу, що то був самохідний обприскувач.
показати весь коментар
22.06.2023 14:32 Відповісти
А ти "трєльовочного" Т-150 ніколи не зустрічав? Там колеса "здвоєні" На осі не одне колесо, а ДВА
показати весь коментар
22.06.2023 14:38 Відповісти
Трактор Т-150 Випускався на Харківському тракторному заводі
показати весь коментар
22.06.2023 13:43 Відповісти
Ось який Т150

показати весь коментар
22.06.2023 13:51 Відповісти
Т-150к. Саме ХТЗ.
У мене є новий, уже наш, покращений ХТА-200. Скажу, що чудова машина, особливо, якщо знати вартість - з іноземними аналогами дешевше в рази. Ну а так, звичайно, трохи топорно зроблений...
показати весь коментар
22.06.2023 13:44 Відповісти
це старий Т74 - ще років зо 30 тому їх по колгоспах/радгоспах було досить !!! на фото статті Т150К була ще гусенична версія Т150 - трактори 80-90х років ...
показати весь коментар
22.06.2023 13:46 Відповісти
Подивись ХТЗ-248К.20, або ХТЗ-249К.20 та не базікай, а взагалі модельний ряд харькивських тракторів надто великий не кажучи вже у хронологічній перспективі!
показати весь коментар
22.06.2023 13:38 Відповісти
Колись був завод і загнувся -- в Дніпрі був ЮМЗ -- теж наказав довго жити -- та все воно посхлопувалось -- ЛУАЗ -- ЛАЗ .
показати весь коментар
22.06.2023 13:44 Відповісти
ХТЗ - Икс Ти Три
показати весь коментар
22.06.2023 14:04 Відповісти
Це круто. Міни "ловить", ріллю обробляє. Залишилось доробити до рівня робо-пилососа і трактор буде все сам робити.
показати весь коментар
22.06.2023 14:17 Відповісти
Реально круто ! Розповсюдити досвід по всій Україні - спасемо багато життів. Азербайджан за прогнозами буде ще десятки років розміновувати Карабах і прилеглі райони - армяне під керцівництвом кацапів постарались. У нас буде те саме і так само + знесені під ноль міста і села. Те саме і в Сірії. Почерк кругом один.
показати весь коментар
22.06.2023 14:29 Відповісти
Почерк нелюдей вбивць.
показати весь коментар
07.07.2023 10:54 Відповісти
а можливо зробити сканер який буде просвiчувати площу та вказувати точково куди саме поiхати трактору (замiсть того, щоб мiльйони кiлометрiв рандомно тралити)? Сканер на дрон. Дрон по маршруту.
показати весь коментар
22.06.2023 14:34 Відповісти
Такий тіпа сканер був ще за совка. Високочастотні міношукачі, не індукційні як інші. Навіть був бомбоискатель - пластиковий контейнер діаметром до 20см і довжиною більше метра, двоє носили у вертикальному положенні третій ззаду йшов з коробкою індикаторів
показати весь коментар
22.06.2023 14:46 Відповісти
Он в первую очередь пашет, а тралит для безопасности. Минный трал впереди, а сзади сельхозинструмент.
показати весь коментар
22.06.2023 14:52 Відповісти
Дядько змайстрував. А в нас старий танковий корпус з тралом кмт 5 рєзніков, оборонкрад з купою зеакадеміков не додумаються дистанційною оснастити, хоча б на дротах. П'ять таких тралів і буде контрнаступ з ненацька
показати весь коментар
22.06.2023 14:40 Відповісти
Массове мінування українських полів полів призведе до великих структурних змін у сільському господарстві. Українським фермерам доведеться запроваджувати автоматизувальні методи обробки полів. Це, наприклад, викличе різке зменшення попиту на комбайнерів та трактористів. Їх замінять системи паралельного водіння, де людина стає просто зайвою ланкою.

Війни, незважаючи на всі їхні жахи, завжди призводять до стрибкоподібного зростання технічного прогресу
показати весь коментар
22.06.2023 14:51 Відповісти
Да !! трактор ХТЗ выпускались на Харьковском тракторном ,пока ворюга ярославский не похерил завод и не перепродал его..Бандюган штопанный..
показати весь коментар
22.06.2023 16:36 Відповісти
Ярославский взял ту часть производства, что выпускала оборонку. Остальное брать смысла уже не было. Взял вроде в 15 г, уже после Майдана. Вроде заработало тогда. Сейчас не слышно. Там близко очень к границе.
показати весь коментар
22.06.2023 16:58 Відповісти
Таким Трактором можна і мінні поля на передовій розміновувати, навіть якщо підірвуть такий Тактор то хоч люди не постраждають.
показати весь коментар
22.06.2023 17:16 Відповісти
А тракторні війська вдосконалюються!..
показати весь коментар
22.06.2023 18:24 Відповісти
 
 