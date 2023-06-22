Дистанційно керований протимінний трактор ХТЗ обробляє поле. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому дистанційно керований протимінний трактор ХТЗ обробляє поле.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, один із українських фермерів обладнав трактор Харківського тракторного заводу виробництва часів СРСР під потреби сьогодення. Трактор керується дистанційно, попереду він обладнаний саморобним мінним захистом.
Може бачили фото, де два трактори на великому полі не розминулись? Ото, зазвичай, нічна робота на автопілоті, коли обидва трактористи задрімали.
Тільки таку машину на заміноване поле дорогувато посилати. От хлопці і майструють до старих Т150К дистанційне керування.
А по суті, яка різниця, як його називати? Я все життя працював і працюю в механізації сільського господарства. В наших групах в ФБ публікують чимало фото підірваних в полі сільгоспмашин.
Причому механізатори гинуть і калічаться не лише внаслідок наїздів на міну. Їх ще й кацапи обстрілюють. Он вони опублікували відео знищення ніби то "Леопарда", а я явно бачу, що то був самохідний обприскувач.
У мене є новий, уже наш, покращений ХТА-200. Скажу, що чудова машина, особливо, якщо знати вартість - з іноземними аналогами дешевше в рази. Ну а так, звичайно, трохи топорно зроблений...
Війни, незважаючи на всі їхні жахи, завжди призводять до стрибкоподібного зростання технічного прогресу