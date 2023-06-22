УКР
ЗСУ точним ударом знищили замасковану ППО окупантів. ВIДЕО

Наші бійці знайшли протиповітряну оборону окупантів. Точним ударом воїни ЗСУ знищили ворожу ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

ППО (3471) знищення (7992) ЗСУ (7844)
знатно!!!
22.06.2023 17:28 Відповісти
Патерь нетъ...
22.06.2023 17:33 Відповісти
Боже! Як гарно гриби від вибухів ростуть! Краще, ніж білі у Карпатах! І азарту значно більше! 😁
22.06.2023 17:33 Відповісти
22.06.2023 17:38 Відповісти
Москвороті скажуть чьто техніка zащітнікаv руZкага яzика нє пастрадала.
22.06.2023 17:38 Відповісти
У когось на вечерю пельмені...
22.06.2023 17:45 Відповісти
Це все звичайно чудово. Але як ця ПВО не побачила безпілотник і не збила його? Підловили коли вона вимкнута була? Надіюся це не були макети. А накрили їх чимсь важким плюс ракети мабуть підірвалися.
22.06.2023 17:46 Відповісти
Скоріш за все, дядько Хаймарс завітав...
22.06.2023 17:58 Відповісти
Навіть зелену плівку не пошкодували,щось знатне,але ж скільки під*їздних доріг до звичайного гаю.
22.06.2023 19:19 Відповісти
 
 