ЗСУ точним ударом знищили замасковану ППО окупантів. ВIДЕО
Наші бійці знайшли протиповітряну оборону окупантів. Точним ударом воїни ЗСУ знищили ворожу ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
