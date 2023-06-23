В окупованому Маріуполі зранку пролунав вибух, - Андрющенко. ВIДЕО
Зранку в окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменш 4 офіцері окупантів, що оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації в Приморському районі неподалік від Маріупольського морського порту.
arye z.
Amber
Александр Иванов #442761
