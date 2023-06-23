Російські військові завдали ракетного удару по таборах ПВК "Вагнер": "Мы понесли огромные потери", - Пригожин. ВIДЕО
ЗС РФ нанесли ракетний удар по тиловим частинам ПВК "Вагнер": в результаті атаки є сотні загиблих, - повідомляють у соцмережах.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов ПЛЮС, інформує Цензор.НЕТ.
"Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение как ответить. Следующий шаг за нами", – заявив керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.
В Міноборони Росії заявили, що всі відео нібито обстрілу позицій Вагнера, які публікував Пригожин, не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.
"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Мінобороні РФ.
Покажите следующие серии ооооооочень жду!!!
КРАСОТИЩА!!!
Серия 2, яичный пин понг (отрицают шайгу гениталии) ждем!
Серия 3 ласковая кувалда(рехтуют пригожину мордашку молоточком)
Серия 4 шабаш на красной площади (восстание мертвецов из кремлевской стены)
Жду с нетерпением !!!
Представляете БАНДУ в 30тыс. разбойников и грабителей? Если б эти все зека втихаря вернулись домой, в свои веси и города...так сказать грабить бабушек и баб насиловать, никто бы им слова не сказал....
Но люди пристреленные, слаженные, при оружии...знают что такое кровь, почувствовали свободу и власть, они полюбасу потом будут собираться в стаи и в банды по-мелче...чтобы грабить, отжимать и все как они любят ...Зачем им погибать в окопах, в степях Украины, если есть жирная Москва и богатые люди на России?
Считаю что только этим продиктован удар ВС РФ по Вагнерам... Возможно это даже не решение одного Шойгу, а коллегиальное, всего СОВБЕЗА РФ...
так і тут - то "хаймарсини" летіли на Владивосток, але Байден нажав на кніпічку і вони поразили зеків. так шо все просто. Кстаті, ти чо удобну шапочку з фольги не вдів? Хочеш ментального удару масонів? вже завдають з помощю рептилоїдних станцій на оббіті, скривающих шо планета, блін, як блін!!!1
йо-кающёё грамотноё написсанъицё, правда че в словё "самолет" ты нё высрал нёдобукву, а?
**** как жё я нё...... ну далёё сам додумайтё......, сущёств йо-кающих.
о, ахаха, ну ясно. до речі тоді "міноборони" срашки праве - якшо такі відео - доказ чогось, то саме "міноборони" сказало - е, чо за брєд, такий брєд тільки ми несемо.
А так, звичайна боротьба за владу.
Кацапи починають їсти власне гівно.