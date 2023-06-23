УКР
59 584 141

Російські військові завдали ракетного удару по таборах ПВК "Вагнер": "Мы понесли огромные потери", - Пригожин. ВIДЕО

ЗС РФ нанесли ракетний удар по тиловим частинам ПВК "Вагнер": в результаті атаки є сотні загиблих, - повідомляють у соцмережах.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов ПЛЮС, інформує Цензор.НЕТ.

"Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение как ответить. Следующий шаг за нами", – заявив керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

В Міноборони Росії заявили, що всі відео нібито обстрілу позицій Вагнера, які публікував Пригожин, не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Мінобороні РФ.

армія рф (18514) атака (459) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+71
Не зупиняйтесь-гризіть один одного! Гойда!
показати весь коментар
23.06.2023 21:55 Відповісти
+56
Пригожин -- не тяни -- даи ответку .
показати весь коментар
23.06.2023 21:56 Відповісти
+51
ну с Богом, поїхали
показати весь коментар
23.06.2023 21:56 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
23.06.2023 23:20 Відповісти
Шойгу! Герасимов! Де люди ???
показати весь коментар
23.06.2023 23:31 Відповісти
Самый лучший фильм УЖАСОВ в истории документальных фильмов !!!
Покажите следующие серии ооооооочень жду!!!
КРАСОТИЩА!!!
Серия 2, яичный пин понг (отрицают шайгу гениталии) ждем!
Серия 3 ласковая кувалда(рехтуют пригожину мордашку молоточком)
Серия 4 шабаш на красной площади (восстание мертвецов из кремлевской стены)
Жду с нетерпением !!!
показати весь коментар
23.06.2023 23:32 Відповісти
Гійда!
показати весь коментар
23.06.2023 23:35 Відповісти
МВД Москвы переведено на усиленный режим.... Так что возможно и не постанова....

Представляете БАНДУ в 30тыс. разбойников и грабителей? Если б эти все зека втихаря вернулись домой, в свои веси и города...так сказать грабить бабушек и баб насиловать, никто бы им слова не сказал....
Но люди пристреленные, слаженные, при оружии...знают что такое кровь, почувствовали свободу и власть, они полюбасу потом будут собираться в стаи и в банды по-мелче...чтобы грабить, отжимать и все как они любят ...Зачем им погибать в окопах, в степях Украины, если есть жирная Москва и богатые люди на России?
Считаю что только этим продиктован удар ВС РФ по Вагнерам... Возможно это даже не решение одного Шойгу, а коллегиальное, всего СОВБЕЗА РФ...
показати весь коментар
23.06.2023 23:35 Відповісти
Шось тут не так...
показати весь коментар
23.06.2023 23:46 Відповісти
История повторилась.
показати весь коментар
24.06.2023 00:07 Відповісти
ну то просто, як по Маріку обстріл був, то вата казала шо "градини" ЗСУ летіли на Донецьк і розвернувшись в повітрі - полетіли на квартал восточний.
так і тут - то "хаймарсини" летіли на Владивосток, але Байден нажав на кніпічку і вони поразили зеків. так шо все просто. Кстаті, ти чо удобну шапочку з фольги не вдів? Хочеш ментального удару масонів? вже завдають з помощю рептилоїдних станцій на оббіті, скривающих шо планета, блін, як блін!!!1
показати весь коментар
24.06.2023 09:19 Відповісти
буду болеть за обе команды спортсменов
показати весь коментар
23.06.2023 23:48 Відповісти
За Вагнеров.🙂 Возможно не зря Байден и США Всегда раздавали и раздают Убежище Вагнеровцам и Байден (администрация Байдена) и США Требовали от Норвегии дать Безоговорочное Убежище Андрею Медведеву из Москвы - командиру ЧВК Вагнера. Хотя Андрей избил Двух Полицейских в Норвегии 🙂🙂🙂✨и был задержан в Швеции за Хулиганство. За это ему Самолет дали Персональный для возрату в Норвегию и виллу с трёхразовым питанием в Норвегии. 🙂🙂🙂
показати весь коментар
24.06.2023 00:05 Відповісти
Самолет дали Персональный для возрату в Норвегию и виллу с трёхразовым\\\\\\\\\\\\\

йо-кающёё грамотноё написсанъицё, правда че в словё "самолет" ты нё высрал нёдобукву, а?
**** как жё я нё...... ну далёё сам додумайтё......, сущёств йо-кающих.
показати весь коментар
24.06.2023 09:21 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 07:06 Відповісти
А вот і не падерьотесь.
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
Похоже на какую-то постановку. Мутная история и как-то по времени совпала с контрнаступом....
показати весь коментар
23.06.2023 23:59 Відповісти
Постанову для чего? Все давным давно говорили что в РФ все выходит из под контроля и государство лишается монополии на насилие. ***** сам дал Пригожина полномочия которые частному лицу в принципе нельзя давать.
показати весь коментар
24.06.2023 00:09 Відповісти
Чи це саме відео постанова навіть не так і важливо, сам факт конфлікту жаб з гадюками точно реальний, а це набагато важливіше.
показати весь коментар
24.06.2023 00:42 Відповісти
В мене вже попкорну не вистачає, буду чіпси їсти…
показати весь коментар
24.06.2023 00:04 Відповісти
поберегите здоровье, еще надо на могилу путину поссать
показати весь коментар
24.06.2023 16:50 Відповісти
О це вірно, буду переходити на сємки. А шо його хіба в Україні поховають? Я в Бурятіїю ні ногою…..
показати весь коментар
24.06.2023 16:55 Відповісти
Постановка. Бігуть ніби щойно прилетіло, а на місці навіть диму немає. Станіславські.
показати весь коментар
24.06.2023 00:10 Відповісти
Гойда, мазафакерс!
показати весь коментар
24.06.2023 00:16 Відповісти
Мадафакерс
показати весь коментар
24.06.2023 03:18 Відповісти
Щоб це кіно не було якось пов'язано з всім що стосується ядерних і атомних речей...
показати весь коментар
24.06.2023 00:25 Відповісти
если это правда, нам главное клювом не щелкать
показати весь коментар
24.06.2023 00:28 Відповісти
Потужний реслінг гівна з сечею.
показати весь коментар
24.06.2023 00:40 Відповісти
...Всё смешалось в доме Облонских... Джина выпустили из бутылки боярышника и первым делом он кинулся открывать ящик Пондоры. Ответка за петухами! Короче, запасаемся попкорном, чипсами, таранькой и пивом, откидываем спинку любимого кресла и... Шоу маст гоу он!!!
показати весь коментар
24.06.2023 01:09 Відповісти
ЩАС брат! Подожди! ВИДОСИК сначала досниму для ТикТока!
показати весь коментар
24.06.2023 01:49 Відповісти
Виглядає якось не натурально. Все чорне мало б бути, горіти, а тут ліс-дерева-пташки...
показати весь коментар
24.06.2023 02:08 Відповісти
пташки?
о, ахаха, ну ясно. до речі тоді "міноборони" срашки праве - якшо такі відео - доказ чогось, то саме "міноборони" сказало - е, чо за брєд, такий брєд тільки ми несемо.
показати весь коментар
24.06.2023 09:24 Відповісти
Пане ******,давно з окопів?Точно все повинно бути чорним?Ну не ма в пригожина чорної фарби,є тільки зелена для літа.Ти вже якось їм пробач.А спеціалістів по ракетних ударах на форумі-до %уя і трошки.
показати весь коментар
24.06.2023 13:38 Відповісти
Прстанова чистої воли. Запалили два багаття, навколо яких зелена травичка. При ракетному влучанні там би все вигоріло і було б купа трупів... Усскіє не вміють знімати... з сотні загиблих показали один труп... росходимся, нас на*обуть😁
показати весь коментар
24.06.2023 02:27 Відповісти
ПоЦтановочное видео)) Даже лень распедаливать по деталям, всё и так видно сходу.
показати весь коментар
24.06.2023 03:28 Відповісти
РДК - давай на бєлгород!

А так, звичайна боротьба за владу.
Кацапи починають їсти власне гівно.
показати весь коментар
24.06.2023 05:38 Відповісти
Сворачивайся, пригожин. На Цензоре твои потуги забраковали
показати весь коментар
24.06.2023 06:08 Відповісти
кіно знімали додік і льолік
показати весь коментар
24.06.2023 08:08 Відповісти
Кіно для лохов
показати весь коментар
24.06.2023 08:51 Відповісти
Десь писали, що близько 2 тисяч вагнерівців загинуло після цього обстрілу.
показати весь коментар
24.06.2023 08:52 Відповісти
десь писали шо планеті 7000 років і існують літаючі мужики з мечами
показати весь коментар
24.06.2023 09:25 Відповісти
Команда ********* накрила команду *******. Тут і повболівати нема за кого.
показати весь коментар
24.06.2023 11:33 Відповісти
не знаю, що там на рахунок інших відео, але конкретно на цьому не бачу ЖОДНОГО прильоту чи якихось реальних руйнувань, чи втрат серед недосолдат лисого повара.....
показати весь коментар
24.06.2023 19:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 