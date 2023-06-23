Російські військові завдали ракетного удару по таборах ПВК "Вагнер": "Мы понесли огромные потери", - Пригожин. ВIДЕО

ЗС РФ нанесли ракетний удар по тиловим частинам ПВК "Вагнер": в результаті атаки є сотні загиблих, - повідомляють у соцмережах.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов ПЛЮС, інформує Цензор.НЕТ.

"Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение как ответить. Следующий шаг за нами", – заявив керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

В Міноборони Росії заявили, що всі відео нібито обстрілу позицій Вагнера, які публікував Пригожин, не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Мінобороні РФ.

