Український дрон скидає гранату на групу російських військових на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дрона ліквідували трьох окупантів на Донеччині. Наші бійці скинули гранату на групу російських військових.
Як зрозуміло з оприлюдненого відео БПЛА скинула гранату на ворога, після чого вони загинули на українській землі, передає Цензор.НЕТ.
А тепер фсьо! Гойда..