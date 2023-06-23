УКР
Український дрон скидає гранату на групу російських військових на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дрона ліквідували трьох окупантів на Донеччині. Наші бійці скинули гранату на групу російських військових.

Як зрозуміло з оприлюдненого відео БПЛА скинула гранату на ворога, після чого вони загинули на українській землі, передає Цензор.НЕТ.

ліквідація (4370) Донецька область (9381) дрони (5323)
+14
один кацап важко поранений два інші вдають загиблих
23.06.2023 22:38 Відповісти
+12
У лапатніка пастрадал центр прінятія рєшеній...
23.06.2023 22:35 Відповісти
+6
Так усьо падамашнему … БУЛО!!
А тепер фсьо! Гойда..
23.06.2023 22:48 Відповісти
головниє жопппоболі..
23.06.2023 22:45 Відповісти
Одному жопець розірвало.
23.06.2023 23:03 Відповісти
Красиво лежат! Молодцы ребята, давайте побольше таких узорчиков из лаптеногих трупиков!
23.06.2023 22:36 Відповісти
Гарно вклались... Майже рівносторонній трикутник.
23.06.2023 22:39 Відповісти
за дроном сидить віртуоз, так філігранно влучив по між три тушки
23.06.2023 22:39 Відповісти
не довго дьогався кассаб....
23.06.2023 22:44 Відповісти
Конкретно так порвало ануси русні))
23.06.2023 22:54 Відповісти
Шо на тому полі росте,скільки воронок,а вони там,чи не конопля.
23.06.2023 23:11 Відповісти
в жеппу ранєній джигіт далєко нє убєжіт
23.06.2023 23:17 Відповісти
баю-баюшки баю 🏃🏃‍♀️🚶🐛🐜🐛
24.06.2023 01:35 Відповісти
 
 