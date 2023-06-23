Український дрон скидає гранату на групу російських військових на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дрона ліквідували трьох окупантів на Донеччині. Наші бійці скинули гранату на групу російських військових.

Як зрозуміло з оприлюдненого відео БПЛА скинула гранату на ворога, після чого вони загинули на українській землі, передає Цензор.НЕТ.

