Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

Військова колона рухається у напрямку Краснодара, де за інформацією з військових джерел РФ тепер може бути розміщений штаб Південного військового округу.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого", - реакція Соловйова на повстання Пригожина. ВIДЕО