УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини Відео Повстання Пригожина в РФ
27 951 42

Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

Військова колона рухається у напрямку Краснодара, де за інформацією з військових джерел РФ тепер може бути розміщений штаб Південного військового округу.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тяжелое время, не ожидал, что доживу до такого", - реакція Соловйова на повстання Пригожина. ВIДЕО

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
У московському СІЗО Водник розпочався бунт ув'язнених. Зараз до бунту підключається Бутирка.
показати весь коментар
24.06.2023 14:30 Відповісти
+26
В Ростове все было так по домашнему.
показати весь коментар
24.06.2023 14:30 Відповісти
+23
показати весь коментар
24.06.2023 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
штаб Південного військового округу. Джерело:

це штаб Пригожина чи штаб шойгу ?
показати весь коментар
24.06.2023 14:29 Відповісти
це майбутня столиця ІГІЛ та ПВК Вагнер.
показати весь коментар
24.06.2023 14:31 Відповісти
шгіл тут нідочого
вагнер бажає ВЛАДИ, а його поплічники - перерозподілу багатств
короче велкам то ссср
показати весь коментар
24.06.2023 15:10 Відповісти
У Пригожина не має військових округів. Ще не має.
показати весь коментар
24.06.2023 14:32 Відповісти
А какая разніца ?!
показати весь коментар
24.06.2023 14:33 Відповісти
В Ростове все было так по домашнему.
показати весь коментар
24.06.2023 14:30 Відповісти
Здається там вже розрив напрямків буде. Куди тепер їхати? Може в землю пора тікати...назавжди
показати весь коментар
24.06.2023 14:33 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 14:39 Відповісти
У московському СІЗО Водник розпочався бунт ув'язнених. Зараз до бунту підключається Бутирка.
показати весь коментар
24.06.2023 14:30 Відповісти
Почалась революція. Зеків. Була вже Крестьянская, остання Пролетарская. І ось маємо .....
показати весь коментар
24.06.2023 14:33 Відповісти
Петухов
показати весь коментар
24.06.2023 14:44 Відповісти
"Петухи взбунтовались!" © х/ф "Беспредел"
показати весь коментар
24.06.2023 14:54 Відповісти
Всє к дєсятому!
показати весь коментар
24.06.2023 15:13 Відповісти
"Выходные перестали быть томными..."
показати весь коментар
24.06.2023 14:31 Відповісти
та це тільки перші два тома пишуться )))
показати весь коментар
24.06.2023 14:32 Відповісти
Перший вже готовий:

показати весь коментар
24.06.2023 14:45 Відповісти
"шёл первый день частного переворота"
показати весь коментар
24.06.2023 14:55 Відповісти
Специального частного переворота
показати весь коментар
24.06.2023 15:16 Відповісти
Рад видеть Вас на форуме, давненько не встречал Ваших комментов. "Весело" сегодня ночью было в Днепре, даже я, преодолев лень полчаса просидел в кладовке )))

П.С не пропадайте.
показати весь коментар
24.06.2023 14:43 Відповісти
Вітаю! Так, були деякі персональні причини плюс гіпераврал на роботі. Але начебто вже норм ))
Так, сьогодні аж вийшов у калідор за дві стіни. Коли щось збили просто біля будинку, ледве вікна не висадило 😬
Сподіваюся, події на росії розвиватимуться у потрібному напрямку... щоб такі обстріли стали їхньою реальністю і щоб їм різко стало "не до Украины".
показати весь коментар
24.06.2023 14:50 Відповісти
Хай всі в'язні повстануть. Чим гірше на росії, тим краще для нас.
показати весь коментар
24.06.2023 14:32 Відповісти
Шойгу ... герасимов... ау ...? ... мы идём искать...
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
Мабуть, штаб шоги. Штаб ВО же ж обов'язково має знаходитись у великому місті. Це ж тільки штаб Кутузова міг розміститися в "дєрєвнє Філі".
показати весь коментар
24.06.2023 14:35 Відповісти
***** сє колона - 10 автівок... І як видно, що вона військова!
показати весь коментар
24.06.2023 14:36 Відповісти
Касу округа увозят!
показати весь коментар
24.06.2023 14:43 Відповісти
Сподіваюсь Мацкву повару так просто не здадуть і за неї буде тривала битва з застосуванням авіаціїї, артилерії та ракет. Може навіть якісь нові 28 панфіловців будуть.
показати весь коментар
24.06.2023 14:36 Відповісти
А может спалять Москву, как в 1812 году и отступят на сидение в Нижний Новгород через Тамбов...
показати весь коментар
24.06.2023 14:46 Відповісти
На схід дорогу вагнерам легко закрити. Хіба що на північ в мурманск чи північний захід в піттарі.
показати весь коментар
24.06.2023 14:58 Відповісти
Бомжі їдуть))
показати весь коментар
24.06.2023 14:40 Відповісти
Типи революцій. Які знає історія. Буржуазна, крестьянская, пролетарська. Сьогодні з'явилась нова. Характерна для країни дебілів. Революція Зеків.
показати весь коментар
24.06.2023 14:44 Відповісти
Историю учить нужно! Мятеж Корнилова летом 1917 года!
показати весь коментар
24.06.2023 14:47 Відповісти
Історія повторюється. Спостерігаємо початок кінця рашки.

показати весь коментар
24.06.2023 14:48 Відповісти
У другому рядку скоріше буде 中华人民共和国西伯利亚自治区
показати весь коментар
24.06.2023 14:58 Відповісти
Будем надеяться что в этот раз разваливающийся мордор американцы не начнут снова спасать "ножками Буша" и прочей гуманитаркой. Кроваво-раковая империя должна исчезнуть с карты планеты.
показати весь коментар
24.06.2023 15:11 Відповісти
Шкурку ат куревого фака мардве.
показати весь коментар
24.06.2023 16:23 Відповісти
На жаль, начнуть
показати весь коментар
24.06.2023 16:47 Відповісти
Не ё бань, си бэй, мехесрань мудянь.
показати весь коментар
24.06.2023 16:22 Відповісти
Бʼють цю техніку бʼють , а вона все їде і їде..
показати весь коментар
24.06.2023 15:05 Відповісти
А що цю колону чимось можна накрити ?
показати весь коментар
24.06.2023 15:20 Відповісти
Що вони там по нашій Кубані роз'їздилися ?
показати весь коментар
24.06.2023 15:22 Відповісти
Який штаб, втікають подалі від руху зеків, прикриваючи подушками і касками свої зади.
показати весь коментар
24.06.2023 17:21 Відповісти
 
 