Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО
Військова колона рухається у напрямку Краснодара, де за інформацією з військових джерел РФ тепер може бути розміщений штаб Південного військового округу.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
Максім ХОЙ #398010
24.06.2023 14:30
Nataliya Mischenko
24.06.2023 14:30
vitaliymkua
24.06.2023 14:39
це штаб Пригожина чи штаб шойгу ?
вагнер бажає ВЛАДИ, а його поплічники - перерозподілу багатств
короче велкам то ссср
П.С не пропадайте.
Так, сьогодні аж вийшов у калідор за дві стіни. Коли щось збили просто біля будинку, ледве вікна не висадило 😬
Сподіваюся, події на росії розвиватимуться у потрібному напрямку... щоб такі обстріли стали їхньою реальністю і щоб їм різко стало "не до Украины".