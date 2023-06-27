Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався втекти від боєприпасів, що скидалися з дрона, але всі його намагання виявилися марними.
Топ коментарі
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.06.2023 10:35 Посилання
+12 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар27.06.2023 10:29 Посилання
+12 Ol Ol #553754
показати весь коментар27.06.2023 10:30 Посилання
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Порада рашистам: на раші так багато бімб з дронів не падає, а ну скоренько пі@дуйте на рашу!
Слава ЗСУ!
Сверху с дрона прилетела
А ещё одна для друга
Приземлилась не спеша
Патамушта патамушта
Всех надёжней и дороже
В этом мире ЗСУ
В этом мире ЗСУ
уставший
Жоден представник з опозажопників у ВРУ до нього так і поїхав …
Шуфрич з бойком під контролем мертвечука, тільки до *****-прутіна регулярно літали, за мовчазної згоди отого Стефанчука-Разумкова!!
А на загнаного, Захисником України, орка ***** їм плювати, бо АтінРот… мішебратія…
Слава Захисникам України!! Кари, московітам в Україні та їх представникам у ВРУ, страшної кари