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18 009 41

Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався втекти від боєприпасів, що скидалися з дрона, але всі його намагання виявилися марними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на позиції лупцює іншого окупанта. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17698) знищення (7460) дрони (4830)


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Топ коментарі
+16
Коли я смотрю з висоти квадрокоптєра на кацапів, то вони бігають як міші, пардон кріси 😂

Слава ЗСУ!
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27.06.2023 10:35
+12
Молодці поліціянти! Шана та подяка!
Порада рашистам: на раші так багато бімб з дронів не падає, а ну скоренько пі@дуйте на рашу!
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27.06.2023 10:29
+12
А чого це він там сам-один бігав? "Друзів" падло кинуло...
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27.06.2023 10:30
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Молодці поліціянти! Шана та подяка!
Порада рашистам: на раші так багато бімб з дронів не падає, а ну скоренько пі@дуйте на рашу!
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27.06.2023 10:29 Відповісти
"Укрофашісти убілі мірнава спортсмена, каторий бегал, треніравался к олімпіадє". Не зрозуміло тільки, чому він тренувався на чужій території і в військовій формі, але це так, дрібні нюанси)))
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27.06.2023 10:50 Відповісти
І нахера ото було бігати, сдохне втомлений
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27.06.2023 12:43 Відповісти
А чого це він там сам-один бігав? "Друзів" падло кинуло...
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Наводчик или наблюдатель видимо
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27.06.2023 10:32 Відповісти
Здох Максим і йух з ним
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Ворушиться падло.
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27.06.2023 11:15 Відповісти
а хто такий йух?
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27.06.2023 13:18 Відповісти
Це до уролога
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27.06.2023 14:35 Відповісти
Не факт. Може що й відірвало
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27.06.2023 14:22 Відповісти
Мог бы и ниже спуститься чтобы наверняка попасть
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Коли я смотрю з висоти квадрокоптєра на кацапів, то вони бігають як міші, пардон кріси 😂

Слава ЗСУ!
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27.06.2023 10:35 Відповісти
ибо *****!
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27.06.2023 10:36 Відповісти
за щоку взяв свинособака "карамельку"...
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27.06.2023 10:36 Відповісти
Харашо кагда граната

Сверху с дрона прилетела

А ещё одна для друга

Приземлилась не спеша

Патамушта патамушта

Всех надёжней и дороже

В этом мире ЗСУ

В этом мире ЗСУ
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27.06.2023 11:15 Відповісти
Умеров
уставший
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27.06.2023 10:37 Відповісти
Єта агалтелая русафобія,убілі алімпійца легкоатлета,убітий бил на треніровке...
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27.06.2023 10:38 Відповісти
Рашисти всі поля замінували, тому в нього вихода не було, чим бігти по прямій дорозі. Легка ціль.
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27.06.2023 10:41 Відповісти
У нього мозку мало, щоб зигзагами бігати
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27.06.2023 12:11 Відповісти
a tak bezhal - tak bezhal
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27.06.2023 10:43 Відповісти
а таки швидко бігає, спрінтер ймовірно.
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27.06.2023 10:51 Відповісти
Жаль! Помер утомленим ... Коли бачу такі "забіги" постійно в голові дивна асоціація виникає : "М"ясо знову смердітиме сцяками!" (Мисливці знають що м"ясо "гонного" зайця сильно смердить сцяками" від посиленої роботи організму під час бігу Тому його потім треба довго витримувать у маринаді) Я людей не їм - але дурна асоціація постійно в голові спливає!
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27.06.2023 10:58 Відповісти
То ви просто за місцевих котиків і песиків хвилюєтеся
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27.06.2023 11:00 Відповісти
ТАМ проблема - іншого характеру Ти просто не уявляєш ЯКА це біда ! Особливо коли оці "перевертні" зіб"ються в зграї та "вийдуть на полювання" Всіх цих "котиків" з "песиками" треба буде відстрілювать Бо вони пізнали смак людського м"яса і бачать в людині "джерело їжі" А деяким людям навіть зараз по собаці чи коту важче вистрелить ніж по кацапу Бо кацап - ворог А собака просто змушена була перейти на це "харчування"
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Ховайтеся, як побачите котиків! Краще їх відстрілювати, деякі слабаки не зможуть, а ви то не такий. Мої коти щодня їдять курятину: і печінку і філе і пупики (бо рибу котам не варто), але чомусь на курей не нападають. І були б голодні - не напали б
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27.06.2023 11:41 Відповісти
Зі мною навіть кішка спить! Подарували дружині а вона до мене "прилипла"
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27.06.2023 11:46 Відповісти
На рахунок великих собак не скажу, але вся мілкота на полювання людини не піде. Коти взагалі нападають тільки на значно меньших за себе тварин. Ти коли небудь бачив, щоб кіт полював на ворону, не кажучи про дорослу курку.
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27.06.2023 12:55 Відповісти
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27.06.2023 11:07 Відповісти
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27.06.2023 11:16 Відповісти
Животіка скрутило, в туалєт не добіг ))
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27.06.2023 11:09 Відповісти
А зняти штанці та присісти розуму бракує.
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27.06.2023 11:18 Відповісти
Ти не був ні разу під таким Там ні про що не думаєш Під "дроном" не бував - але що так артналіт - знаю
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27.06.2023 11:43 Відповісти
В ***** ти був, герой диванний. Артналіт в тебе в коментарях на цензорі.
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27.06.2023 12:21 Відповісти
Докази є - "ПТУшник подоляковий"? Ні? "Пшол нахєр"!
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27.06.2023 12:24 Відповісти
Є доказ що ти тварюка працювала на баригу на крові, а тепер ти великий ****************. Запхай зелених - в очко бариги на кров, засновника СДПУ, міністра еконіміки при партії регіонів - порошенка, і тоді буде БУМ!!! Схрестити вашу зміюку з гадиною - буде то саме що 32 роки відбувається в Україні. Скоти промосковскі - це ви винуваті в тому що твориться в Україні. Як би ви не кричали - Слава Україні.
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05.07.2023 00:08 Відповісти
Є доказ? Викладай А не бийся в істериці як психопат - з піною коло рота...
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05.07.2023 03:36 Відповісти
З піною ? Як психопат та навіть якщо психопат. Хай тобі буде так. Щого взяв ? Мене не подразнює твій набір тексту і і смайлик з усмішкою в 32. Якщо б це було так - я б поставив у відповідь пару сотень смайликів. Правда є одно те що я втомився звертати на тебе увагу. З одної сторони є бажання, з другої - це просто смішно.
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05.07.2023 09:00 Відповісти
Адміністратор в подібних випадках відповідає: "Якщо вам не подобається хтось з ваших опонентів, ви маєте можливість не спілкуватись з ним". Я тобі його цитую!
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05.07.2023 11:38 Відповісти
Це орку *****, треба було стільки тис км пертися з мацковії, щоб побігати перед смертю на теренах Мирної України!
Жоден представник з опозажопників у ВРУ до нього так і поїхав …
Шуфрич з бойком під контролем мертвечука, тільки до *****-прутіна регулярно літали, за мовчазної згоди отого Стефанчука-Разумкова!!
А на загнаного, Захисником України, орка ***** їм плювати, бо АтінРот… мішебратія…
Слава Захисникам України!! Кари, московітам в Україні та їх представникам у ВРУ, страшної кари
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27.06.2023 11:16 Відповісти
Яке миле відео! Піднімає настрій...
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27.06.2023 13:26 Відповісти
боже, что за снайперы у нас в операторах дронов? чисто на прямой ход поймал кацапа, как волк зайца.
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27.06.2023 18:04 Відповісти
 
 