Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався втекти від боєприпасів, що скидалися з дрона, але всі його намагання виявилися марними.

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