Бійці 14 ОМБр успішно ліквідовують окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригада імені князя Романа Великого знищують росіян точними скидами з БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.
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