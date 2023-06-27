Бійці 14 ОМБр успішно ліквідовують окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригада імені князя Романа Великого знищують росіян точними скидами з БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

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