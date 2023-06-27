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Бійці 14 ОМБр успішно ліквідовують окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригада імені князя Романа Великого знищують росіян точними скидами з БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота екіпажу БМП-1 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого. ВIДЕО

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знищення (7460) 14 окрема механізована бригада (100)


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Гарно ))
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27.06.2023 21:08 Відповісти
Кубло хробаків дохне за ху.ла і пачку пельменів.
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27.06.2023 21:12 Відповісти
Нда, спробуй вирахувати...
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27.06.2023 21:16 Відповісти
Так усьо падамашнему, було!
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27.06.2023 21:57 Відповісти
Земляки волиняни, трощіть цю рашистську падаль, щоб їх трупи рясно перетворилися у перегній, у і без того родючу українську землю.
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27.06.2023 22:00 Відповісти
Їх бʼють , а вони лізуть , як мошкарня на світло
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27.06.2023 22:09 Відповісти
як таргани 🐜
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28.06.2023 00:25 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😄
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28.06.2023 01:15 Відповісти
 
 