Дрони, куплені коштом читачів Цензор.НЕТ, нищать ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Минулого тижня ми передали на фронт чергову партію дронів, кошти на які зібрали ви. Вони вже успішно ліквідують ворожу бронетехніку та особовий склад. Цього тижня ми відправляємо ще десятки дронів.

У червні збільшилася кількість підрозділів, для яких ми спільно з волонтерами виготовляємо дрони - це Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 3-я окрема штурмова бригада, 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила. Тож продовжуємо збір на нову партію fpv-дронів. Наша мета - щоб окупанти горіли без пауз.

🎯Ціль 1 млн грн. Реквізити для донатів:

Моно-банка:

send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тест дронів-камікадзе, придбаних читачами Цензор.НЕТ для захисників. ВIДЕО