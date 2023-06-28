Дрони, куплені коштом читачів Цензор.НЕТ, нищать ворожу бронетехніку. ВIДЕО
Минулого тижня ми передали на фронт чергову партію дронів, кошти на які зібрали ви. Вони вже успішно ліквідують ворожу бронетехніку та особовий склад. Цього тижня ми відправляємо ще десятки дронів.
У червні збільшилася кількість підрозділів, для яких ми спільно з волонтерами виготовляємо дрони - це Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 3-я окрема штурмова бригада, 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила. Тож продовжуємо збір на нову партію fpv-дронів. Наша мета - щоб окупанти горіли без пауз.
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Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар28.06.2023 09:48 Посилання
+6 Старый зольдат
показати весь коментар28.06.2023 10:29 Посилання
+5 Alex Sav #513490
показати весь коментар28.06.2023 10:04 Посилання
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