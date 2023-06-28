УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 275 14

Дрони, куплені коштом читачів Цензор.НЕТ, нищать ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Минулого тижня ми передали на фронт чергову партію дронів, кошти на які зібрали ви. Вони вже успішно ліквідують ворожу бронетехніку та особовий склад. Цього тижня ми відправляємо ще десятки дронів.

У червні збільшилася кількість підрозділів, для яких ми спільно з волонтерами виготовляємо дрони - це Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 3-я окрема штурмова бригада, 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила. Тож продовжуємо збір на нову партію fpv-дронів. Наша мета - щоб окупанти горіли без пауз.

🎯Ціль 1 млн грн. Реквізити для донатів:

Моно-банка:
send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тест дронів-камікадзе, придбаних читачами Цензор.НЕТ для захисників. ВIДЕО

Автор: 

гроші (973) збір (343) Цензор.НЕТ (138) дрони (4830) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Щоб окупанти горіли без пауз.
Палити і палити
показати весь коментар
28.06.2023 09:48
+6
А что уничтожают дроны "купленные" за средства ТОВ "Квартал 95" и билетов на их концерты? Остатки мозга дебилов которые проголосовали в 2019 году за ЗЕ и СН и продолжающих восхищаться злопамятным трусливым вором-предателем?
показати весь коментар
28.06.2023 10:29
+5
а не мона через цензор купити пару томогавків.... з десяток
показати весь коментар
28.06.2023 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб окупанти горіли без пауз.
Палити і палити
показати весь коментар
28.06.2023 09:48 Відповісти
Супер!Зараз скину!!!
показати весь коментар
28.06.2023 09:50 Відповісти
а не мона через цензор купити пару томогавків.... з десяток
показати весь коментар
28.06.2023 10:04 Відповісти
Як би їх ще на кремль зафігачити..
показати весь коментар
28.06.2023 10:08 Відповісти
Хех. ФПВ зі скидами це афігенно.

Економія та ефективність.
показати весь коментар
28.06.2023 10:17 Відповісти
Де дрони від МО ,,, підарас,и .. а там тільки яйця по 17 гр ,, уйобки
показати весь коментар
28.06.2023 10:24 Відповісти
Денег у МО только на куриные яйца.
показати весь коментар
28.06.2023 10:30 Відповісти
А что уничтожают дроны "купленные" за средства ТОВ "Квартал 95" и билетов на их концерты? Остатки мозга дебилов которые проголосовали в 2019 году за ЗЕ и СН и продолжающих восхищаться злопамятным трусливым вором-предателем?
показати весь коментар
28.06.2023 10:29 Відповісти
А що роблять дрони закуплені міністром оборони. Чи таких дронів не існує?
показати весь коментар
28.06.2023 11:30 Відповісти
вiдос нормальний, хоча не треба обрiзати за пьять метрiв вiд танка, а музня - що бухому коту рiжуть я**я

ПС де дрони державнi? Градус невдоволення вiдсутнiстю дронiв росте
показати весь коментар
28.06.2023 18:15 Відповісти
Так... Маріуполь - це є Україна. Недарма я звідти три сім'ї вивіз до Німеччини.
показати весь коментар
28.06.2023 21:50 Відповісти
 
 