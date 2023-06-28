ЗСУ поповнили обмінний фонд: щонайменше чотирьох окупантів наші бійці взяли у полон. ВIДЕО

Завдяки спільній роботі полку Кастуся Калиновського, батальйону "Волат" і бійцям з 3-ї окремої штурмової бригади, до обмінного фонду потрапили російські піхотинці, стрілець і навідник.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис полонених росіян.

Як стало відомо двоє полонених з 87-ї бригади, а інші з 57-ї бригади ЗС РФ. Родом окупанти із Хабаровська і з Республіки Тива.

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