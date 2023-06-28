ЗСУ поповнили обмінний фонд: щонайменше чотирьох окупантів наші бійці взяли у полон. ВIДЕО
Завдяки спільній роботі полку Кастуся Калиновського, батальйону "Волат" і бійцям з 3-ї окремої штурмової бригади, до обмінного фонду потрапили російські піхотинці, стрілець і навідник.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис полонених росіян.
Як стало відомо двоє полонених з 87-ї бригади, а інші з 57-ї бригади ЗС РФ. Родом окупанти із Хабаровська і з Республіки Тива.
Топ коментарі
+16 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар28.06.2023 19:00 Посилання
+12 Старый зольдат
показати весь коментар28.06.2023 18:58 Посилання
+9 Ivan Livliv #551274
показати весь коментар28.06.2023 18:59 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, я проти утримання кацапів. Бо на тих самих поранених у влади грошей не має й ми постійно на щось скидуємось. На все, від ліків, засобів гігієни до повного курсу реабілітації.
Добре давати поради, якщо не бачиш того що тут твориться.
Тому, як на мене, цих падл на уранові копальні треба перевести, зекономлені кошти нашим пораненим. А МЧХ з перевірками послати за руським кораблем.
Ви бажаєте розвиватися у напрямку Сомалі та Засрашки? - тоді погодьтесь з полоненими відповідно.
Але проблема у тому що без допомоги ЄС та НАТО Україні буде дуже важко перемогти, тому Україна має "грати за правилами" а не як кому у голову збриде..... хтось має бажання саджати їх на кол, можливо навіть більшість Українців але світ живе за Законом, без виключень з чиєїсь "хатєлкі".
Я тому й спитав у Вас за війскових що вони (війскові ЗСУ) не відповідають за утримання Рашистів. Взяли їх у полон як нормальні люди, далі не їх справа.