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ЗСУ поповнили обмінний фонд: щонайменше чотирьох окупантів наші бійці взяли у полон. ВIДЕО

Завдяки спільній роботі полку Кастуся Калиновського, батальйону "Волат" і бійцям з 3-ї окремої штурмової бригади, до обмінного фонду потрапили російські піхотинці, стрілець і навідник.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис полонених росіян.

Як стало відомо двоє полонених з 87-ї бригади, а інші з 57-ї бригади ЗС РФ. Родом окупанти із Хабаровська і з Республіки Тива.  

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Автор: 

армія рф (17698) полонені (2290) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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Топ коментарі
+16
Спочатку зі своїми людьми треба гідно поводитись, а не полоненому скоту умови забезпечувати.
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28.06.2023 19:00
+12
Это раскосенькие отбросы человечества.
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28.06.2023 18:58
+9
Добре, що вже не розсусолюють з ними; чому ви пішли, а що ви бажаєте сказати. Це покидьки. Тільки так: встав, пішов, в обмінний фонд. Все одне повернуться і будуть розказувати як з них бандерівці знущалися.
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28.06.2023 18:59
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Українці Люди , тому й с полоненими поводяться як Люди а не як Рашисти Мразотні !
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28.06.2023 18:57 Відповісти
Спочатку зі своїми людьми треба гідно поводитись, а не полоненому скоту умови забезпечувати.
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28.06.2023 19:00 Відповісти
Це Ви війсковим написали?
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28.06.2023 23:46 Відповісти
Це Ви з Британії пишите?
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28.06.2023 23:49 Відповісти
Так.
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29.06.2023 01:04 Відповісти
Ну то Вас це не стосується. Тому Ви не розумієте написане.
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29.06.2023 02:26 Відповісти
Марина Ви робите помилкові висновки. Не робіть висновків що кого стосується.
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29.06.2023 15:26 Відповісти
То чому Ви вигадали собі, що написане стосується військових?? Не військові утримують. Для цього існують інші служби. А з бюджету фінансується утримання тих падл у комфортабельних умовах, їжа, яку не кожен українець собі дозволить. Для них наші в'язниці - то курорт! За клейку пакетів їм ще платять у євро! Деякі тут вперше ватерклозети побачили!

Так, я проти утримання кацапів. Бо на тих самих поранених у влади грошей не має й ми постійно на щось скидуємось. На все, від ліків, засобів гігієни до повного курсу реабілітації.

Добре давати поради, якщо не бачиш того що тут твориться.

Тому, як на мене, цих падл на уранові копальні треба перевести, зекономлені кошти нашим пораненим. А МЧХ з перевірками послати за руським кораблем.
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29.06.2023 15:42 Відповісти
Ви бажаєте розвиватися у напрямку ЄС та НАТО? - тоді маєте поводитись з полоненими як вимагає Закон ЄС та НАТО.
Ви бажаєте розвиватися у напрямку Сомалі та Засрашки? - тоді погодьтесь з полоненими відповідно.
Але проблема у тому що без допомоги ЄС та НАТО Україні буде дуже важко перемогти, тому Україна має "грати за правилами" а не як кому у голову збриде..... хтось має бажання саджати їх на кол, можливо навіть більшість Українців але світ живе за Законом, без виключень з чиєїсь "хатєлкі".
Я тому й спитав у Вас за війскових що вони (війскові ЗСУ) не відповідають за утримання Рашистів. Взяли їх у полон як нормальні люди, далі не їх справа.
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29.06.2023 15:51 Відповісти
Ви відмовляєтесь розуміти, що я Вам кажу! Спочатку зі своїми громадянами треба поводитись достойно!! А не з кацапів починати! При політиці Зе - нікому до ЄС вступати буде!
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29.06.2023 16:05 Відповісти
Не маю бажання годувати оце.
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28.06.2023 19:21 Відповісти
Теж саме. На них витрачають 10 тис на місяць - утримання. Ще сплачують у євро за клейку пакетів. Це сюр просто..ці шакали живуть у полоні краще, ніж деякі наші громадяни.
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28.06.2023 23:52 Відповісти
Это раскосенькие отбросы человечества.
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28.06.2023 18:58 Відповісти
Добре, що вже не розсусолюють з ними; чому ви пішли, а що ви бажаєте сказати. Це покидьки. Тільки так: встав, пішов, в обмінний фонд. Все одне повернуться і будуть розказувати як з них бандерівці знущалися.
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28.06.2023 18:59 Відповісти
Золкин досі разсусолює.
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28.06.2023 19:41 Відповісти
Золкин досі разсусолює. солкін дуже темна конячка
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28.06.2023 21:25 Відповісти
Вузькооких судячи з говору білорус допитує
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28.06.2023 19:16 Відповісти
Друга пара ніби також каже 57-ма. Чутно що білорус з ними розмовляє. Відео - норм, нехай інші орки на це дивляться та здаються у полон.
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28.06.2023 19:17 Відповісти
по-перше - відбити їм яйця назавжди, по-друге - осліпити. Де треба сказати - що то наслідки бойових дій
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28.06.2023 19:18 Відповісти
Истинно русские чурки.
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28.06.2023 19:20 Відповісти
Оленевода своих не жалко пускать на мясо потому что он манкурт.
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28.06.2023 19:53 Відповісти
Друга армія стоїть на колінах.
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Я продивилася відео від Бутусова яке сколихнуло уми українців, бо таке дивитися дійсно важко,але потрібно. Відео,яке заборонили,але воно є на сторінках захисників України. Я не знаю яке моє відношення до цих орків,але за ті кадри на відео,я сама б кинула цих з 57 розміновувати
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28.06.2023 20:15 Відповісти
А на пітьмі інші полонені: https://twitter.com/PoderioMilitar/status/1674034314131001344 пишуть , що головнокомандувача рашистськими окупаційними військами суровікіна та його заступника генерл-полковника юдіна затримали і відправили в тюрму фсб лєфортово.
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28.06.2023 20:48 Відповісти
Тувинців я б не жалів. Підлий і кровожерний еародець. Мисливці і ******* холодну зброю. Різники, одним словом. Одне тішить, що за 77 років, які вони знаходяться у складі кацапії, більшість стала алкоголіками і лінивими неробами, забувши власне коріння і втративши вікові навички.
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29.06.2023 22:17 Відповісти
 
 