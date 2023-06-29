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Новини Відео Війна
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Воїни 3 ОШБр зайшли на позиції ворога, зачистили та закріпилися на них. ВIДЕО

Продовжується успішний наступ 3-ї окремої штурмової бригади на південно-західних околицях міста Бахмут. При чергових штурмових діях українські воїни зайшли на позиції ворога, зачистили та закріпилися на них.

На Бахмутському напрямку українські війська "потихеньку" просуваються, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бахмут (1562) 3 Окрема штурмова бригада (453)


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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.06.2023 20:08 Відповісти
Замість того щоб вивіску міняти - на тижденть-два у відрядження відправити на нуль керівництво укроборонпрому з калашматом у руках. Може і був би толк.
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29.06.2023 20:12 Відповісти
Не було б толку. Хіба ви не бачите,що там воюють профі, чудово навчені своєї справі.
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29.06.2023 21:42 Відповісти
Велике дякую Воїнам, спостерігаю що мабуть Андрію Б., закортіло у презіденти?
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29.06.2023 20:33 Відповісти
Бережи вас, хлопчики, Господь та Матінка Божа
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29.06.2023 20:37 Відповісти
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29.06.2023 20:54 Відповісти
Дякую, воїни , бийте кацапських гадюк.
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29.06.2023 21:56 Відповісти
 
 