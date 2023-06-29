Воїни 3 ОШБр зайшли на позиції ворога, зачистили та закріпилися на них. ВIДЕО
Продовжується успішний наступ 3-ї окремої штурмової бригади на південно-західних околицях міста Бахмут. При чергових штурмових діях українські воїни зайшли на позиції ворога, зачистили та закріпилися на них.
На Бахмутському напрямку українські війська "потихеньку" просуваються, передає Цензор.НЕТ.
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