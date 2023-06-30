УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 081 4

Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах. На записі зафіксовано момент, коли оператор дрона-камікадзе виходить на оптимальну траєкторію для удару, момент удару та контроль результату удару за допомогою дрона-розвідника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські танки та БМП, знищені воїнами батальйону "Свобода" 4-ї бригади НГУ у селі Спірне. ВIДЕО

Автор: 

танк (2082) знищення (7483) дрони (4850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gelato Al Cioccolato
показати весь коментар
30.06.2023 10:09 Відповісти
Puppo
показати весь коментар
30.06.2023 11:36 Відповісти
Зараз москвороті колаборанти напишуть що "самі z нарісавалі і трєніруют апєратара дрона" і взагалі танк не ушкоджений "нєт прабітія"
показати весь коментар
30.06.2023 13:04 Відповісти
і що з того? то все муйня..
показати весь коментар
30.06.2023 17:41 Відповісти
 
 