Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах. На записі зафіксовано момент, коли оператор дрона-камікадзе виходить на оптимальну траєкторію для удару, момент удару та контроль результату удару за допомогою дрона-розвідника.
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Огусто
показати весь коментар30.06.2023 10:09 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
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