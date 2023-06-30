Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки воїни опублікували у соцмережах. На записі зафіксовано момент, коли оператор дрона-камікадзе виходить на оптимальну траєкторію для удару, момент удару та контроль результату удару за допомогою дрона-розвідника.

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