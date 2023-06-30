Ліквідація росіян на човні на річці Дніпро поблизу Херсону. ВIДЕО

У Херсонській області воїни ЗСУ за підтримки дрону ліквідували окупантів на човні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.

Зазначається, що це сталося у Херсонській області. Українські воїни, дії яких координував дрон, знищили групу росіян на човні.