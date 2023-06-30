Ліквідація росіян на човні на річці Дніпро поблизу Херсону. ВIДЕО
У Херсонській області воїни ЗСУ за підтримки дрону ліквідували окупантів на човні.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.
Зазначається, що це сталося у Херсонській області. Українські воїни, дії яких координував дрон, знищили групу росіян на човні.
Топ коментарі
+48 Tohellandback
показати весь коментар30.06.2023 20:42 Посилання
+47 Александр Чуднивец #474549
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+28 MrGTI driver #574929
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Смотри, как вертится, нахал!"
Да ну её в болото,
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота!!!
"Сидить молодий ковбой в салуні і бахвалиться геройством Старий ковбой йому каже:
- Синку! не бахвалься А особливо не пхай голову у дупло одинокого дерева у прерії!
- Та пішов ти, старий дурню!
- Ну-ну...
Сів молодий на коня та й поїхав Їде Бачить - одиноке дерево стоїть І дупло в ньому А навкруги дупла все дерево кулями постріляне! Цікаво стало - про що ж дідуган казав? Під"їхав та прямо з сідла й заглянув А там щось страшне й волохате його "хап за вуха" та щось смердюче в рот запихає! Насилу вирвався! Од"їхав від дерева трохи та давай "шмалять" з револьвера Постріляв Вирішив перевірить - кого ж пристрелив? Під"їхав та й знову з сідла в дупло заглянув Його знову за вуха "хап!" І знову щось смердюче в рот пхають А над головою голос:
- Бачу - тобі подобається! "
Тут - те саме Кацапи послали ДРГ на наш берег Її наші накрили мінами Ото тіло на понтоні з тої групи валялося Послали другу групу Або "пафтаріть", або залишки першої групи вивезти Ото момент зустрічі другої групи ми й бачили
У кацапа: окупанта, терориста-сепаратиста обов'язково повинні бути:
холодна голова, холодні серце і руки та бирка на холодній нозі.