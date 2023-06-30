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Ліквідація росіян на човні на річці Дніпро поблизу Херсону. ВIДЕО

У Херсонській області воїни ЗСУ за підтримки дрону ліквідували окупантів на човні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.

Зазначається, що це сталося у Херсонській області. Українські воїни, дії яких координував дрон, знищили групу росіян на човні. 

Автор: 

армія рф (17749) Дніпро (3297) Херсон (3421) човен (23)


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Топ коментарі
+48
фига там ванька сделал колесо обозрения
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30.06.2023 20:42
+47
Кацапу за сальто с певоротом-10 балів...
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30.06.2023 20:46
+28
Той, що сховався під пірсом обрав найкращу тактику - він здох останнім.
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30.06.2023 20:43
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какая версия лучше это дело вкуса
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01.07.2023 05:10 Відповісти
кому и кобыла- невеста
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01.07.2023 10:17 Відповісти
и снова летающие свинособаки ************...............СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ ХЛОПЦАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2023 21:30 Відповісти
Это рыбалка называется- глушить рыбу
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30.06.2023 21:30 Відповісти
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30.06.2023 21:32 Відповісти
Рыбу жалко.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Знову цигарку, в бензобак кинув!
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30.06.2023 21:39 Відповісти
"Ой, Вань, умру от акробатиков!
Смотри, как вертится, нахал!"
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30.06.2023 21:39 Відповісти
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01.07.2023 10:26 Відповісти
Красота!!!!
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30.06.2023 21:52 Відповісти
Це пісня.
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30.06.2023 21:54 Відповісти
тройной тулуп с переворотом - олимпийцы !!!
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30.06.2023 21:59 Відповісти
Епічно, гарно, СПРАВЕДЛИВО!!!!
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30.06.2023 21:59 Відповісти
Ох і ракі там будуть жирні😃👍👍👍
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30.06.2023 22:03 Відповісти
кацапи, як горобці, літають, але недалеко....
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30.06.2023 22:07 Відповісти
Не кожен рашист долетить до середини Дніпра.
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02.07.2023 11:11 Відповісти
Просто велично!
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30.06.2023 22:16 Відповісти
Нехер кататься на краденой лодке.
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30.06.2023 22:18 Відповісти
вот это шоу «Cirque du Soleil»
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30.06.2023 22:23 Відповісти
кацапи літають як професійні акробати
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30.06.2023 22:26 Відповісти
Мабуть буде дощ, бо москалі низько літають. Ще й човен відплив . Але рибалка на наступний рік у цьому місці буде знатна.
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30.06.2023 22:33 Відповісти
а раки?
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01.07.2023 23:33 Відповісти
это SUPER какой то СЛАВА ЗСУ !
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30.06.2023 22:35 Відповісти
немного поигрались дроном, а потом пришел лесник (Пехота ВСУ) и всех разогнал)))
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30.06.2023 22:44 Відповісти
Для этих ****** купальный сезон закончен на всегда...
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30.06.2023 22:49 Відповісти
Лежачему на мини причале пох , он загорает...
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30.06.2023 23:01 Відповісти
Эх, жизнь моя - жестянка,
Да ну её в болото,
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота!!!
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30.06.2023 23:22 Відповісти
Ото дивився би й дивився!
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30.06.2023 23:32 Відповісти
Пущай хорошенько просушится, а то промок маленько. Кстати, какой у Бубки был рекорд?
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30.06.2023 23:47 Відповісти
Пора вже в книзі рекордів Гіннеса завести сторінку польотів рашистів... Всьо вишє, всьо више і више...
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02.07.2023 11:15 Відповісти
Гарно кацапи літають , нічого й сказати
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30.06.2023 23:56 Відповісти
Ти диви як стрибнув! Наче акробат якій.
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01.07.2023 00:06 Відповісти
ловили на живця... ой, на мерця..гарна риболовля..
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01.07.2023 00:08 Відповісти
Ванька зробив чортове колесо. побільше б цеї нечисті до чортів
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01.07.2023 00:52 Відповісти
петля нестерова фильм .
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01.07.2023 01:20 Відповісти
Або летючі лапті.
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01.07.2023 01:26 Відповісти
А чем их так, шо один прямо, как Ихтиандр взмыл?
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01.07.2023 02:24 Відповісти
Міни! Десь 82 мм
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01.07.2023 03:58 Відповісти
А може оце?
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01.07.2023 08:01 Відповісти
49 сек..видно як наш вояк шмаляє..
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01.07.2023 08:05 Відповісти
Може Я ж не даю 100% гарантії Однак для корегування вогню з цього "агрегату" дрон не обов"язковий - бо він б"є по видимій цілі Могли також вдарить мінометом а добивать уже з гранатомета
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01.07.2023 09:04 Відповісти
Головне-це результат..
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01.07.2023 10:29 Відповісти
О, як високо козломордий полетiв, та низько впав - мабудь на дощ
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01.07.2023 02:36 Відповісти
Колись був такий анекдот старий:
"Сидить молодий ковбой в салуні і бахвалиться геройством Старий ковбой йому каже:
- Синку! не бахвалься А особливо не пхай голову у дупло одинокого дерева у прерії!
- Та пішов ти, старий дурню!
- Ну-ну...
Сів молодий на коня та й поїхав Їде Бачить - одиноке дерево стоїть І дупло в ньому А навкруги дупла все дерево кулями постріляне! Цікаво стало - про що ж дідуган казав? Під"їхав та прямо з сідла й заглянув А там щось страшне й волохате його "хап за вуха" та щось смердюче в рот запихає! Насилу вирвався! Од"їхав від дерева трохи та давай "шмалять" з револьвера Постріляв Вирішив перевірить - кого ж пристрелив? Під"їхав та й знову з сідла в дупло заглянув Його знову за вуха "хап!" І знову щось смердюче в рот пхають А над головою голос:
- Бачу - тобі подобається! "
Тут - те саме Кацапи послали ДРГ на наш берег Її наші накрили мінами Ото тіло на понтоні з тої групи валялося Послали другу групу Або "пафтаріть", або залишки першої групи вивезти Ото момент зустрічі другої групи ми й бачили
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01.07.2023 04:15 Відповісти
Політ ві сні і наяву, красіва!
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01.07.2023 06:52 Відповісти
летают... это не ЧВК Рогозина ?
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01.07.2023 07:56 Відповісти
Красиво сальтонул двойной мортале
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01.07.2023 09:30 Відповісти
круто обійшлися з "асвабадітєлямі" та "памагаторамі"
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01.07.2023 09:41 Відповісти
А чувак який поблизу загорав....навіть не поворухнувся,йому все пофіг. Прости господи...
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01.07.2023 10:04 Відповісти
"Я гаварю он утанул !" "А я гаварю тєбє он павєсілся !"
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01.07.2023 10:05 Відповісти
кацапчики что хлебалом...
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01.07.2023 10:32 Відповісти
Фрістайл ?
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01.07.2023 12:07 Відповісти
ЗСУ очищають земну кулю вид хробаків... Слава ЗСУ!
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01.07.2023 12:53 Відповісти
Покойник подпрыгнул от удивления
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01.07.2023 13:36 Відповісти
Козломордые решили покататься на ворованной"казанке"под 30-ым "Вихрем" и вот ,что вышло...Вопрос-это мортале или тройной тулуп??В целом феерично!!!Слава ЗСУ!!!
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01.07.2023 14:32 Відповісти
сурові челябінські фрезерувальники, судячи по красних труселях одного ))
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01.07.2023 14:54 Відповісти
Нізко пашол,відать,к даждю...
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01.07.2023 15:00 Відповісти
як в кіно, молодці!!!
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01.07.2023 15:04 Відповісти
Кацапские спортсмены по прыжкам в высоту в деле.
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01.07.2023 17:51 Відповісти
Почему-то от первых взрывов по ним не попало. Какие-то живучие.
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01.07.2023 19:59 Відповісти
Потому, что в воду падало, да и петух с отрубаной головой ещё бегает.
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02.07.2023 11:21 Відповісти
Не кажіть мамі, що я літаю...))
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01.07.2023 20:27 Відповісти

У кацапа: окупанта, терориста-сепаратиста обов'язково повинні бути:
холодна голова, холодні серце і руки та бирка на холодній нозі.
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01.07.2023 22:17 Відповісти
"Рашист - халодное сердце"
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02.07.2023 11:22 Відповісти
Кросівоє!!!
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01.07.2023 23:59 Відповісти
в конце ще и лавровый листик бросили. вот теперь готово.
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02.07.2023 10:20 Відповісти
Про мертвого нічого поганого .... Так якби ці мертвяки були колись людьми. Вони ж просто міндобриво в Україні. А для ***** вони гвинтики для піднесення до Петра першого. Закрутив і викинув.
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02.07.2023 11:05 Відповісти
Вони гвинтики не закручують. Вони їх молотком забивають.
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02.07.2023 11:30 Відповісти
Хоч щось вміють рашисти - гарно здохнути.
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02.07.2023 11:17 Відповісти
В оригином видео попсовая песня с 'красные облака.. в небо улетаешь' и прочим
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02.07.2023 15:33 Відповісти
Низенько полетів - мабуть до дощу.
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02.07.2023 15:51 Відповісти
Вам же казали що сьогодні не рибний день. Так надо ж не послухались.
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03.07.2023 00:52 Відповісти
професійно літає, космічні сили росії...
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17.08.2023 10:17 Відповісти
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