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47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні: дві роти окупантів втекли зі своїх позицій. ВIДЕО

47-ма ОМБр Маґура показала кадри двох діб штурмових дій на півдні.

Відповідне відео на своєму ютуб-каналі опублікував головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.

"47 ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні. У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом. ФОТОрепортаж

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Автор: 

Маркус Валерій (27) контрнаступ на Півдні (345) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+41
Слава ЗСУ!
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01.07.2023 18:36
+26
Це все фейк і зйомки з навчань на полігоні скажуть хейтери Маркуса. Тільки він на фронті, а вони невідомо де. Зате вони знають як правильно воювати без втрат, але передати безцінні знання в армії іншим людям не хочуть.
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01.07.2023 18:44
+25
Помимо хоробрості у сержанта повинна іще бути голова на плечах, а не каструля. Недумая і не дивлячись можна вступити в неприємні речі відмитися від цього бруду буде важко.
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01.07.2023 19:02
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Навіщо щось "перекривати"? Те відео про те що героїчні українські військові медики з ризиком для життя забирали поранених просто на мінному полі, при тому самі підривалися на мінах, але евакуювали усіх.
Маркус не у інженерної розвідці служить, він головний майстер-сержант бригади. Яки до нього претензії в вас - те що він виконав наказ ВГК та прибув на зустріч у ОП? Це мабуть всратися яка "зрада"
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01.07.2023 22:33 Відповісти
Прибути на зустріч до кротівні зрадників в ОП ("офіс путіна") - це якраз перемога, ага
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01.07.2023 22:39 Відповісти
Ви колись були військовим, присягу приймали, знаєте що таке наказ?
Він мав не виконати наказ ВГК під час військового стану? Щоби що? Щоби вас, зашорене, потішити?
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01.07.2023 22:47 Відповісти
Сапери таки круті люди.
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01.07.2023 22:38 Відповісти
Велика подяка вам за таку тяжку роботу. Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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01.07.2023 22:58 Відповісти
как-то новость от форбс под Толкмачкой кардинально изменилась))
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01.07.2023 23:39 Відповісти
Бо треба більше позитиву. Особливо, якщо такий відомий блогер селфі з ЗЄ зняв.

А втрачені на рівному місці Леопарди та Бредлі - та фіг з ними. Кому це цікаво...
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02.07.2023 00:16 Відповісти
Це ж та сама бригада, в якій за один заход було втрачено 25 одиниць західної техніки?
І та сама бригада, яка просрала Соледар?

А відосики і кадировці знімають такі нічосє....
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02.07.2023 00:15 Відповісти
Можете про Соледар та 47-му бригаду більш докладно? Бо у темі про фото писали що 47-ма у боях взагалі не приймала участі, а десь "тренувалася по кущах" до весни.
І що означає - "просрала"?
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02.07.2023 00:35 Відповісти
Я радше буду довіряти своє життя Маркусу ніж якомусь Герхарду який паскудить усю 47-му бригаду
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02.07.2023 02:18 Відповісти
В життєвих справах Маркус може (бо не знаю особисто) і дуже порядна людина.

Але якщо він влізе в політику (а вже зробив перші кроки, схоже), то має рахуватися з тим, що його будуть трактувати як політика. І його людські якості вже будуть менш важливі, ніж приналежність до скорумпованої ОЗУ.
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02.07.2023 02:41 Відповісти
Яки кроки ви бачите, у яку політику? Люди кожну мить ризикують життям, а вам вважається політика. Ми що вже маємо якусь перевагу над ворогом, окрім героїзму наших воїнів та бойового духу, що у вас вже болить політика?
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02.07.2023 02:50 Відповісти
Ну як сказати, знаходження д"Єрмака при владі - це і політика, і злочин ЗЕ ( з самого початку за д"Єрмаком верби росли - як не корупція, то лобіювання людей скомпрометованих і часто прокацапських на посади, то вагнергейт ітп).

І це має наслідком більші втрати і мирних людей (мабуть більше 50 тис. загинуло тільки через будівництво доріг для кацапських танків, розміновування місць, де кацапню можна тримати місяцями, і відведення військ з вигідних позицій перед війною) і військових (повний саботаж всіх військових проектів і доведення важливих оборонних підприємств до банкрутства).

Тому трактую фразу "Ми що вже маємо якусь перевагу над ворогом, окрім героїзму наших воїнів та бойового духу, що у вас вже болить політика?" як абсурд.

Війна це продовження політики. Початок війни - наслідок політики умиротворювання пуйла і підриву обороноздатності

Щодо перших кроків, які бачимо - це візит до ЗЄрмака і досягнуте взаєморозуміння, підкріплене опублікованим селфі з ЗЕ (взаємний піар, думаю зрозуміло). Порядна людина повстидалася б. А от кар"єрист - ні. Тому й підозри.
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02.07.2023 03:05 Відповісти
Може вам у компанію до єрмаківських холуїв Іванова та Петрова, бо це вони ********** лляти лайно на військових - на Юрія Луценко, на Ігоря Лапіна, на Березу...? Ви чим зараз від них відрізняєтеся?

Візит - це в дипломатів, а у діючих військових - накази. Наказав Маркусу його головний начальник під час військового стану (ВГК) з'явитися в ОП - він з'явився. Соромно на десятому році війни не знати що таке військова служба.

Як абсурд ви можете трактувати усе що вам незручно - це мене не дивує.
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02.07.2023 03:22 Відповісти
"Як абсурд ви можете трактувати усе що вам незручно - це мене не дивує."
Тобто ви не зрозуміли, що не можна відділяти війну від політики? Імхо, описав наслідки політики для ходу війни (в 2 перших абзацах) дуже просто.

Чи це ваш спосіб вести суперечку - там де вам бракує аргументів, назвати "вам це незручно". Жінки часто використовують такий метод, щоб здобути перевагу... але це працює в живій розмові, бо дозволяє "перекричати" оппонента, але не в переписці.

Перший абзац не коментую, бо там взагалі багато фантазій від вас, але на мою адресу. Нічого подібного я не стверджував.

Щодо наказу - навіть якщо Маркусу наказували полизати сраку начальства, то це він робив селфі, а не ЗЕ. Тобто для нього це не є поганим тоном. Для мене цього достатньо, щоб появився великий сумнів в людині. Якщо для вас - ні, це ваша справа. Подивимося, чи і що з цього виросте і чи були ви праві, коли його так гаряче захищали.
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02.07.2023 03:37 Відповісти
Підгоряє потихеньку? Суперечку тут бачите ви, я доношу власну думку, а ви чомусь намагаєтеся прикривати власну зашореність зайвими словами та абсолютно зайвими повчаннями про політику Зеленського.
Тобто - ви не розумієте що таке військовий на війні. Я відділяв військового від політики, бо йому займатися політикою заборонено. До вас це ще досі не дійшло?
У вас лояльність підлеглого до вищого командування викликає якісь "сумнів у людині"? А ви те саме ваше гниле що про Маркуса пишете, написали про Залужного? А про інших багатьох військових яких ВГК нагороджує та фотографується з ними?
Я захищаю військового, він не заподіяв ніякого злочину, а його безпідставно хейтят.

"Перший абзац не коментую, бо там взагалі багато фантазій від вас, але на мою адресу. Нічого подібного я не стверджував."
-----
Яки мої (свої) фантазії ви побачили у першому абзаці у двох питаннях?
-----
"Може вам у компанію до єрмаківських холуїв Іванова та Петрова, бо це вони ********** лляти лайно на військових - на Юрія Луценко, на Ігоря Лапіна, на Березу...? Ви чим зараз від них відрізняєтеся?"
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02.07.2023 08:31 Відповісти
Тобто ти теж за те, що з Бутусовим треба розібратися...
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02.07.2023 10:10 Відповісти
Я за те що не треба хейтити військових яки не скоїли злочину. Дивує що на десятому році війни ще хтось з українців не знає що таке військова субординація, та що хтось ще не розуміє що означає бути військовим під час війни. Ще дивує що в багатьох людей у голові так насрано...
А Бутусов з Маркусом легко порозуміються й без мене. Вважаю що емоції в Маркуса давно пройшли.
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02.07.2023 10:31 Відповісти
То й таке було??? Не дуже слідкував за подіями певний час...

Це говорить або про те, що Маркус зовсім не розуміє, яку роль відіграє в дану хвилину цензор.нет Бутусова, як один з останніх великих незалежних медіа-ресурсів в Україні... що (імхо) вже вимагає натягування, бо Маркус працював в рекламі, він профі в піарі, він мав би розуміти роль медіа. Або про його участь в цькуванні Бутусова зі сторони укр.суч.влади.

А напад покидьків чи недоумків на Чорновола він теж підтримував, не знаєте?
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02.07.2023 15:58 Відповісти
Наш діалог розпочали ви, тому не треба про "Суперечку тут бачите ви, я доношу власну думку". Правда, аргументованого у нас не надто визодить - ви весь час пробуйте стягнути його на рівень "сам дурак". То порівнюєте мене з нікому невідомими "холуями", то приписуєте мене "зашореність" чи якесь майже базарне "підгоряє"...

Якось відноситися до ваших наклепів не бачу потреби - це тільки ваші спроби примітивізувати діалог.

Теж зауважив, що стараєтеся максимально делікатно оминути необхідність якось віднестися до оцінки ЗЕ. Тому попросив би вас висловитися, як ви оцінюєте діяльність Боневтіка, як держ.діяча - щоб зрозуміти, чи варто вам пробувати щось донести, чи тут у вас може бути додаткова мотивація впиратися рогами.

_____________
Щодо виділеного і того абзацу (єдиний, який вселяє надію, що спілкування з вами не беззмістовне).

Військовому заборонено займатися політикою, але ЗЕгниль постійно порушує закони і Конституцію, тому якщо ви з ними дружні - вам дозволено набагато більше. Подивіться на Сирського - скільки часу він витрачає на піар, але абсолютно "не радить" собі з корупцією у воєнкоматах, наскільки ЗЕмедіа роздмухують його успіхи (чи навіть приписують йому успіхи підлеглих), а наскільки тихенько чути про його невдачі. Як ті медіа пробують його малювати, як кращу альтернативу Залужному.

Так, формально Сирський - якби поза політикою, але де-факто, вже давно в ній. І очевидно готується (медіально) або до політично зумовленої заміни Залужного на контрольованого д"Єрмаком військового, або до участі у виборах на стороні ЗЕ ОЗУ.

Маркусу ще далеко до такої політизації, тому люди, котрі його цінують в теперішній ролі, переживають за те, щоб він не пішов по стопах Сирського ( що теж не зразу було зрозуміло). А перші ознаки вже є.
Теж порадив би вам не робити собі ідолів, бо якщо ви стверджуєте, що мої сумніви і застереження, це "гниль" - прошу цитувати, що саме! А не безпідставно обріхувати! Ви реагуєте, як могла б реагувати дитина, котрій розказують не надто приємні факти з біографії її музикального ідола.

Те саме стосується "безпідставно хейтять". Власне ж, що не безпідставно - ви просто пропускаєте повз вуха всі мої аргументи (типово жіноче "вам так зручно", якби річ йшла про смаки, у відповідь), а потім ляпаєте "безпідставно".

Щодо порівняння Маркуса з Залужним - не того поля ягоди. Маркус не доріс до того рівня, коли йому необхідно проявляти політичну чуйність і шкідливо йти на відвертий конфлікт з Бонаполеоном через емоційність блазня. Позиція Залужного постійно підважується кацапськими агентами в оточенні ЗЕ. Він би і місяця не пробув на посаді головноколмандуючого, якби не великі зусилля американців ( тут і тиск на укр.суч.владу, тут і спроби зробити його розпізнавальним на Заході ).

Для України дуже важливо, щоб принаймні головнокомандуючим був патріотом. Тому йому можна пробачити такі кроки (мені вони дуже не подобаються, але теж розумію наслідки для України його звільнення мстивим Боневтіком). Наприклад, Наєв часто підлизував начальству, але (імхо) непросто знайти випадки, коли це мало вирішальний вплив на хід бойових дій. Тому його вкрай рідко ставлять в один ряд з Сирським.

Підсумую останні два абзаци (скільки часу доводиться на вас тратити!) - в Маркуса немає такої необхідності підтримувати добрі стосунки з начальством, як у вищого командування! Він має значно більший вибір!
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02.07.2023 15:27 Відповісти
Я не починав діалог, я написав репліку яка до відповіді не зобов'язувала.
Ви чомусь вважаєте що якщо вдягнули у дурдомі білий халат, то лікар то є саме ви, і це ви маєте мене "лікувати".
Я не розумію навіщо ви написали стільки тексту а на питання по "фантазіях" відповідь не змогли дати. Ви знаєте значення слова "діалог"?
Ви з висоти вашої величі (та білого халату) вважаєте можливим писати маячню про фахового військового з великим досвідом, якому Залужний доручив створити бригаду (спочатку був батальйон) нового типу (доручив командиру бригади та головному сержанту бригади). А Маркус буде ручкатись з тим з ким накажуть поки він є діючим військовим, та несе відповідальність не тільки за себе, а й за цілу бригаду (згідно зі своєю посадою).
Ви - нуль у розумінні військової справи, нуль у військової субординації, саме тому ви починаєте накидати мені якісь ваші комплекси замість того щоби розмовляти за темою. Саме тому ви не розумієте - наскільки ганьбитеся цитуванням герхардів та вангуваннями.

Це ваша гниль: - "Це може означати, що Маркус тепер вважається "своїм" для етнічного ОЗУ, котре зараз має владу в Україні. І буде вибиратися від їх чи союзної партії. Тобто від антиукраїнської політичної сили."
Нехай я буду дитина яка захищає військових, яки захищають мене, ніж я буду зарозумілим невігласом який хейтит військових. Хейтит, приписуючи їм нафантазовані амбіції. Приписуючи сержанту, який може загинути кожну секунду, якісь "політичні амбіції".

Саме тому на вашу гниль я написав: - "Яки кроки ви бачите, у яку політику? Люди кожну мить ризикують життям, а вам вважається політика. Ми що вже маємо якусь перевагу над ворогом, окрім героїзму наших воїнів та бойового духу, що у вас вже болить політика?"
Там було лише проте що у вас болить політика по відношенню до діючого військового, який не знає чи зустріне він ранок наступного дня. Але ви йому приписуєте ваші марення.
Ви чомусь мені у відповідь вирішили розповісти про те про що я й без вас чудово знаю.
Я тут розмовляю за темою - Маркус. Ви написали про нього дурню. Порад не потребую.
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02.07.2023 16:47 Відповісти
"Це може означати, що Маркус тепер вважається "своїм" для етнічного ОЗУ, котре зараз має владу в Україні. І буде вибиратися від їх чи союзної партії. Тобто від антиукраїнської політичної сили."

Це припущення, "неуважний" ви наш (перечитуйте написане жирним курсивом поки не дійде буквальний зміст).

Ви не забажали прояснити свої політичні погляди, а це завжди підозріло, коли розмова йде на політичні чи коло-політичні тема, а людина приховує свої політичні симпатії. Спробу викрутитись, що ви-де розмовляєте тільки про Маркуса - не зараховую, як достатньо аргументовану.
Оскільки вам так і не вдалося видусити з себе ставлення до ЗЕ, то зі спокійною душею можу (поки що) зараховувати вас до категорії "зе-бот чи людина з ТВ замість голови".

І тепер мені зрозуміло, що вас тригернуло не моє припущення (в зацитованому) щодо Маркуса, але те, що я назвав укр.суч.владу антиукраїнською, і тому з вас виливається вміст вашої душі на мене.
Ще можу порадити не тратити сил, чи не з дитинства розумію, скільки продажних, обмежених чи бездумно агресивних людей є в суспільстві і ставитися до них рівно так, як вони заслуговують.

Ну а те, що війна є невіддільна ні від внутрішньої, ні від зовнішньої політики - це новина тільки для вас. Такі уявлення можете й не пробувати нав"язати хоч трішки освіченій чи трішки начитаній людині.
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02.07.2023 18:12 Відповісти
Де я написав що не бачу чи не розумію слів "може означати"? Це мені має довести що ви не покидьок, а лише напів-покидьок, аморальний невіглас який не здатен зізнатися у тому що написав дурню про Маркуса?
А цитований вами покидьок Герхард, над вашим коментом набрехав про 47-му бригаду, а відповідати на звинувачення у брехні не хоче.
А щоби не бути напів-покидьком вам було достатньо написати що (наприклад) - почекаємо коли Маркус звільниться з військовою служби, та подивимося - чим він буде після війни займатися, якщо він доживе до перемоги України. Ви взагалі хоч у курсі що діючий військовослужбовець не може бути членом якоїсь політичної партії?

Якщо б ви не були настільки зарозумілим та пихатим, "неуважний" ви ваш, ви би там легко знайшли відповідь: "Може вам у компанію до єрмаківських холуїв Іванова та Петрова, бо це вони ********** лляти лайно на військових - на Юрія Луценко, на Ігоря Лапіна, на Березу...? Ви чим зараз від них відрізняєтеся?"
Оскільки ви там очевидної відповіді не побачили та пишете "маячню останньої надії": - "то зі спокійною душею можу (поки що) зараховувати вас до категорії "зе-бот чи людина з ТВ замість голови" - ви або намагаєтеся приховати власну тупість за пихою, або брешете. Може ви й тих військових про яких я написав "не знаєте"?

Можете фантазувати що вам щось "зрозуміло", Бабця Ванга, якщо вам так зручніше та вашої логіки на прості речи не вистачає.

Ви пропустили те де я написав що усе це мені відомо без вас? Я не про війну писав а про військового, якого ви цькуєте, брешучи що він "можливо" під час військового стану зайнявся "політикою", та буде колись обиратися від антиукраїнських сил. "Перечитайте декілька разів, може дійде". Ви на початку здавалися більш розумним ніж є (або брешете що не зрозуміли - бо гниле).
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02.07.2023 19:38 Відповісти
Повторюєтесь, і далі виливаєте свою душу на мене - судячи з її вмісту, ви маєте характер маленької болонки. Не заздрю вашим близьким.

А серед зеботні вважається особливим проколом сказати щось зле про ЗЕ, про д"Єрмака - не такий вже й гріх, бо він своєю роллю має забирати на себе негатив від ЗЕ (хоч є його призначенням і продовженням). Як Медведчук в Кучми, Балога в Ющенка ітп. Тому й питав власне про ЗЕ. А це виявилося вам не під силу. Тому не виправдовуйтеся і не перекидайте з хворої голови на здорову.

До речі, як взнав з попередніх коментарів, Маркус погрожував Бутусову - все ж виявляється, він не такий вже й мудрий або не такий порядний, як здавалося. Ці обійми з ЗЕ не є першими квіточками.

Але нехай для вас буде ідеалом. На світі є мільйони людей, задурених в різного роду блогерів. Тільки раджу щезнути з цензора, бо рано чи пізно станете об"єктом насмішок з такими уявленнями і рівнем аргументації, що ви вчора-нині продемонстрували.
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02.07.2023 20:30 Відповісти
То ви вирішили таки залишитися напів-покидьком, вам пиха та зарозумілість заважає залишатися притомною людиною? ОК.
Ви чому вирішили що це я маю перед вами виправдовуватися, чи доводити мою проукраїнськість? Це не я пишу маячню про сержанта Маркуса який захищає українців, і тих українців яки тут лляють на нього лайно.
Ви в попередніх коментарях можете знайти й кацапське ІПСО - їжте, не обляпайтеся
Який ідеал, Бабця Ванга? Ваші намагання приписати мені ваші галюцинації - марні.
Правильно казав Зола - "ці довбні ще будуть казати нам що ми не так воювали"...
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02.07.2023 20:49 Відповісти
Всі висновки про вас зробив з ваших же слів, аргументував, часто навіть розжовував як для альтернативно обдарованих (навіть допускав можливість, що від чоловічого імені пише емоційна жінка, ідеалізуюча Маркуса, але навряд, скоріше у вас просто такий характер - обгавкувати некомфортне для себе).

І нічого не маєте доводити - можете собі уявляти про себе (чи там мене, чи про Маркуса), що вам заманеться. Ніхто вам в душу не влізе. Я пробував прояснити для себе, як ви себе публічно позиціонуєте, і (уточнюючи) пояснював, які висновки можна зробити з ваших слів.

І вистачить повторяти, що на Маркуса не можна кидати і тінь підозри, незважаючи на його дії. Бо він є військовим. Це позиція 15-річного підлітка по відношенню до його ідола. Це інфантильно! Це власне є маячня.
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02.07.2023 21:16 Відповісти
Йди до Маркуса... чи там до батьків, чи навіть просто вийди на вулицю, і спробуй так порозмовляти з кимось поза інтеренетом.
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02.07.2023 21:23 Відповісти
Це хто тут згубив? Просто тепер в тебе жодних думок не спостерігається. Тільки брудні емоції. Тому раджу повернутися в реальність,
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02.07.2023 21:32 Відповісти
Йой, нице, настільки підгоріло що ви до дорослих побігли жалітися? Паплюжити честь військового, а потім бігти до виховательки?
Коли подорослішаєте - перечитайте пару разів, там багато відповідей на вашу параноїдальну "реальність":
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03.07.2023 13:38 Відповісти
Как это не имеем??? А талант Залужного и Сырского???
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02.07.2023 12:33 Відповісти
Я з росіянами на цьому форумі не розмовляю.
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02.07.2023 12:53 Відповісти
+2000
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02.07.2023 06:33 Відповісти
Маркусу та його хлопцям велика подяка,та низький уклін з визволення рідної землі та за дбайливо ставлення до особистого складу.
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02.07.2023 06:35 Відповісти
"особистого складу"???
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02.07.2023 10:06 Відповісти
До своїх підлеглих та побратимів
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02.07.2023 15:39 Відповісти
Всі, хто тут накидують на військових, які воюють за ваші життя, ви просто уроди! Вам здається вони там розбираються, хто з політиків кому подобається і хто за кого голосував? І поки ви тут кидаєте лайно, вони гинуть за ваші нікчемні срачі!!! Ганьба вам!!!
Слава ЗСУ! Героям слава! ВСІМ! (і похєр, кто з ким фотографувався!)
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02.07.2023 07:57 Відповісти
"кто з ким"...
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02.07.2023 10:08 Відповісти
ХТО* з ким. Так влаштовує? Решта з написаного по@&й, так?
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02.07.2023 12:28 Відповісти
Поразило видео, на 18 минуте. Когда дает ЦУ и решают отходить, или идти дальше. О многом.
Побольше бы нам толковых командиров. Бережи Боже защитников Украины!
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02.07.2023 11:35 Відповісти
Це є справжня документалістика а не вотетовотвсьо про страждання птічкі чібіс і ********************, каторає насвсєхубьйот всєго через 500 лєт!
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02.07.2023 13:14 Відповісти
Markusu-Dovira !Povaga !
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04.07.2023 19:45 Відповісти
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