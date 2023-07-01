47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні: дві роти окупантів втекли зі своїх позицій. ВIДЕО
47-ма ОМБр Маґура показала кадри двох діб штурмових дій на півдні.
Відповідне відео на своєму ютуб-каналі опублікував головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.
"47 ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні. У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", - йдеться в описі відео.
Ви можете підтримати копійкою підрозділ за реквізитами нижче:
ПІДТРИМКА КОПІЙКОЮ: Patreon: https://www.patreon.com/valerii
OTP: 5468 8697 3013 6118
Приват: 5363 5420 1281 1056
Благодійний фонд: https://markusfoundation.com/
Топ коментарі
+41 Зайда
показати весь коментар01.07.2023 18:36 Посилання
+26 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар01.07.2023 18:44 Посилання
+25 Микола Русак #562207
показати весь коментар01.07.2023 19:02 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маркус не у інженерної розвідці служить, він головний майстер-сержант бригади. Яки до нього претензії в вас - те що він виконав наказ ВГК та прибув на зустріч у ОП? Це мабуть всратися яка "зрада"
Він мав не виконати наказ ВГК під час військового стану? Щоби що? Щоби вас, зашорене, потішити?
А втрачені на рівному місці Леопарди та Бредлі - та фіг з ними. Кому це цікаво...
І та сама бригада, яка просрала Соледар?
А відосики і кадировці знімають такі нічосє....
І що означає - "просрала"?
Але якщо він влізе в політику (а вже зробив перші кроки, схоже), то має рахуватися з тим, що його будуть трактувати як політика. І його людські якості вже будуть менш важливі, ніж приналежність до скорумпованої ОЗУ.
І це має наслідком більші втрати і мирних людей (мабуть більше 50 тис. загинуло тільки через будівництво доріг для кацапських танків, розміновування місць, де кацапню можна тримати місяцями, і відведення військ з вигідних позицій перед війною) і військових (повний саботаж всіх військових проектів і доведення важливих оборонних підприємств до банкрутства).
Тому трактую фразу "Ми що вже маємо якусь перевагу над ворогом, окрім героїзму наших воїнів та бойового духу, що у вас вже болить політика?" як абсурд.
Війна це продовження політики. Початок війни - наслідок політики умиротворювання пуйла і підриву обороноздатності
Щодо перших кроків, які бачимо - це візит до ЗЄрмака і досягнуте взаєморозуміння, підкріплене опублікованим селфі з ЗЕ (взаємний піар, думаю зрозуміло). Порядна людина повстидалася б. А от кар"єрист - ні. Тому й підозри.
Візит - це в дипломатів, а у діючих військових - накази. Наказав Маркусу його головний начальник під час військового стану (ВГК) з'явитися в ОП - він з'явився. Соромно на десятому році війни не знати що таке військова служба.
Як абсурд ви можете трактувати усе що вам незручно - це мене не дивує.
Тобто ви не зрозуміли, що не можна відділяти війну від політики? Імхо, описав наслідки політики для ходу війни (в 2 перших абзацах) дуже просто.
Чи це ваш спосіб вести суперечку - там де вам бракує аргументів, назвати "вам це незручно". Жінки часто використовують такий метод, щоб здобути перевагу... але це працює в живій розмові, бо дозволяє "перекричати" оппонента, але не в переписці.
Перший абзац не коментую, бо там взагалі багато фантазій від вас, але на мою адресу. Нічого подібного я не стверджував.
Щодо наказу - навіть якщо Маркусу наказували полизати сраку начальства, то це він робив селфі, а не ЗЕ. Тобто для нього це не є поганим тоном. Для мене цього достатньо, щоб появився великий сумнів в людині. Якщо для вас - ні, це ваша справа. Подивимося, чи і що з цього виросте і чи були ви праві, коли його так гаряче захищали.
Тобто - ви не розумієте що таке військовий на війні. Я відділяв військового від політики, бо йому займатися політикою заборонено. До вас це ще досі не дійшло?
У вас лояльність підлеглого до вищого командування викликає якісь "сумнів у людині"? А ви те саме ваше гниле що про Маркуса пишете, написали про Залужного? А про інших багатьох військових яких ВГК нагороджує та фотографується з ними?
Я захищаю військового, він не заподіяв ніякого злочину, а його безпідставно хейтят.
"Перший абзац не коментую, бо там взагалі багато фантазій від вас, але на мою адресу. Нічого подібного я не стверджував."
-----
Яки мої (свої) фантазії ви побачили у першому абзаці у двох питаннях?
-----
"Може вам у компанію до єрмаківських холуїв Іванова та Петрова, бо це вони ********** лляти лайно на військових - на Юрія Луценко, на Ігоря Лапіна, на Березу...? Ви чим зараз від них відрізняєтеся?"
А Бутусов з Маркусом легко порозуміються й без мене. Вважаю що емоції в Маркуса давно пройшли.
Це говорить або про те, що Маркус зовсім не розуміє, яку роль відіграє в дану хвилину цензор.нет Бутусова, як один з останніх великих незалежних медіа-ресурсів в Україні... що (імхо) вже вимагає натягування, бо Маркус працював в рекламі, він профі в піарі, він мав би розуміти роль медіа. Або про його участь в цькуванні Бутусова зі сторони укр.суч.влади.
А напад покидьків чи недоумків на Чорновола він теж підтримував, не знаєте?
Якось відноситися до ваших наклепів не бачу потреби - це тільки ваші спроби примітивізувати діалог.
Теж зауважив, що стараєтеся максимально делікатно оминути необхідність якось віднестися до оцінки ЗЕ. Тому попросив би вас висловитися, як ви оцінюєте діяльність Боневтіка, як держ.діяча - щоб зрозуміти, чи варто вам пробувати щось донести, чи тут у вас може бути додаткова мотивація впиратися рогами.
_____________
Щодо виділеного і того абзацу (єдиний, який вселяє надію, що спілкування з вами не беззмістовне).
Військовому заборонено займатися політикою, але ЗЕгниль постійно порушує закони і Конституцію, тому якщо ви з ними дружні - вам дозволено набагато більше. Подивіться на Сирського - скільки часу він витрачає на піар, але абсолютно "не радить" собі з корупцією у воєнкоматах, наскільки ЗЕмедіа роздмухують його успіхи (чи навіть приписують йому успіхи підлеглих), а наскільки тихенько чути про його невдачі. Як ті медіа пробують його малювати, як кращу альтернативу Залужному.
Так, формально Сирський - якби поза політикою, але де-факто, вже давно в ній. І очевидно готується (медіально) або до політично зумовленої заміни Залужного на контрольованого д"Єрмаком військового, або до участі у виборах на стороні ЗЕ ОЗУ.
Маркусу ще далеко до такої політизації, тому люди, котрі його цінують в теперішній ролі, переживають за те, щоб він не пішов по стопах Сирського ( що теж не зразу було зрозуміло). А перші ознаки вже є.
Теж порадив би вам не робити собі ідолів, бо якщо ви стверджуєте, що мої сумніви і застереження, це "гниль" - прошу цитувати, що саме! А не безпідставно обріхувати! Ви реагуєте, як могла б реагувати дитина, котрій розказують не надто приємні факти з біографії її музикального ідола.
Те саме стосується "безпідставно хейтять". Власне ж, що не безпідставно - ви просто пропускаєте повз вуха всі мої аргументи (типово жіноче "вам так зручно", якби річ йшла про смаки, у відповідь), а потім ляпаєте "безпідставно".
Щодо порівняння Маркуса з Залужним - не того поля ягоди. Маркус не доріс до того рівня, коли йому необхідно проявляти політичну чуйність і шкідливо йти на відвертий конфлікт з Бонаполеоном через емоційність блазня. Позиція Залужного постійно підважується кацапськими агентами в оточенні ЗЕ. Він би і місяця не пробув на посаді головноколмандуючого, якби не великі зусилля американців ( тут і тиск на укр.суч.владу, тут і спроби зробити його розпізнавальним на Заході ).
Для України дуже важливо, щоб принаймні головнокомандуючим був патріотом. Тому йому можна пробачити такі кроки (мені вони дуже не подобаються, але теж розумію наслідки для України його звільнення мстивим Боневтіком). Наприклад, Наєв часто підлизував начальству, але (імхо) непросто знайти випадки, коли це мало вирішальний вплив на хід бойових дій. Тому його вкрай рідко ставлять в один ряд з Сирським.
Підсумую останні два абзаци (скільки часу доводиться на вас тратити!) - в Маркуса немає такої необхідності підтримувати добрі стосунки з начальством, як у вищого командування! Він має значно більший вибір!
Ви чомусь вважаєте що якщо вдягнули у дурдомі білий халат, то лікар то є саме ви, і це ви маєте мене "лікувати".
Я не розумію навіщо ви написали стільки тексту а на питання по "фантазіях" відповідь не змогли дати. Ви знаєте значення слова "діалог"?
Ви з висоти вашої величі (та білого халату) вважаєте можливим писати маячню про фахового військового з великим досвідом, якому Залужний доручив створити бригаду (спочатку був батальйон) нового типу (доручив командиру бригади та головному сержанту бригади). А Маркус буде ручкатись з тим з ким накажуть поки він є діючим військовим, та несе відповідальність не тільки за себе, а й за цілу бригаду (згідно зі своєю посадою).
Ви - нуль у розумінні військової справи, нуль у військової субординації, саме тому ви починаєте накидати мені якісь ваші комплекси замість того щоби розмовляти за темою. Саме тому ви не розумієте - наскільки ганьбитеся цитуванням герхардів та вангуваннями.
Це ваша гниль: - "Це може означати, що Маркус тепер вважається "своїм" для етнічного ОЗУ, котре зараз має владу в Україні. І буде вибиратися від їх чи союзної партії. Тобто від антиукраїнської політичної сили."
Нехай я буду дитина яка захищає військових, яки захищають мене, ніж я буду зарозумілим невігласом який хейтит військових. Хейтит, приписуючи їм нафантазовані амбіції. Приписуючи сержанту, який може загинути кожну секунду, якісь "політичні амбіції".
Саме тому на вашу гниль я написав: - "Яки кроки ви бачите, у яку політику? Люди кожну мить ризикують життям, а вам вважається політика. Ми що вже маємо якусь перевагу над ворогом, окрім героїзму наших воїнів та бойового духу, що у вас вже болить політика?"
Там було лише проте що у вас болить політика по відношенню до діючого військового, який не знає чи зустріне він ранок наступного дня. Але ви йому приписуєте ваші марення.
Ви чомусь мені у відповідь вирішили розповісти про те про що я й без вас чудово знаю.
Я тут розмовляю за темою - Маркус. Ви написали про нього дурню. Порад не потребую.
Це припущення, "неуважний" ви наш (перечитуйте написане жирним курсивом поки не дійде буквальний зміст).
Ви не забажали прояснити свої політичні погляди, а це завжди підозріло, коли розмова йде на політичні чи коло-політичні тема, а людина приховує свої політичні симпатії. Спробу викрутитись, що ви-де розмовляєте тільки про Маркуса - не зараховую, як достатньо аргументовану.
Оскільки вам так і не вдалося видусити з себе ставлення до ЗЕ, то зі спокійною душею можу (поки що) зараховувати вас до категорії "зе-бот чи людина з ТВ замість голови".
І тепер мені зрозуміло, що вас тригернуло не моє припущення (в зацитованому) щодо Маркуса, але те, що я назвав укр.суч.владу антиукраїнською, і тому з вас виливається вміст вашої душі на мене.
Ще можу порадити не тратити сил, чи не з дитинства розумію, скільки продажних, обмежених чи бездумно агресивних людей є в суспільстві і ставитися до них рівно так, як вони заслуговують.
Ну а те, що війна є невіддільна ні від внутрішньої, ні від зовнішньої політики - це новина тільки для вас. Такі уявлення можете й не пробувати нав"язати хоч трішки освіченій чи трішки начитаній людині.
А цитований вами покидьок Герхард, над вашим коментом набрехав про 47-му бригаду, а відповідати на звинувачення у брехні не хоче.
А щоби не бути напів-покидьком вам було достатньо написати що (наприклад) - почекаємо коли Маркус звільниться з військовою служби, та подивимося - чим він буде після війни займатися, якщо він доживе до перемоги України. Ви взагалі хоч у курсі що діючий військовослужбовець не може бути членом якоїсь політичної партії?
Якщо б ви не були настільки зарозумілим та пихатим, "неуважний" ви ваш, ви би там легко знайшли відповідь: "Може вам у компанію до єрмаківських холуїв Іванова та Петрова, бо це вони ********** лляти лайно на військових - на Юрія Луценко, на Ігоря Лапіна, на Березу...? Ви чим зараз від них відрізняєтеся?"
Оскільки ви там очевидної відповіді не побачили та пишете "маячню останньої надії": - "то зі спокійною душею можу (поки що) зараховувати вас до категорії "зе-бот чи людина з ТВ замість голови" - ви або намагаєтеся приховати власну тупість за пихою, або брешете. Може ви й тих військових про яких я написав "не знаєте"?
Можете фантазувати що вам щось "зрозуміло", Бабця Ванга, якщо вам так зручніше та вашої логіки на прості речи не вистачає.
Ви пропустили те де я написав що усе це мені відомо без вас? Я не про війну писав а про військового, якого ви цькуєте, брешучи що він "можливо" під час військового стану зайнявся "політикою", та буде колись обиратися від антиукраїнських сил. "Перечитайте декілька разів, може дійде". Ви на початку здавалися більш розумним ніж є (або брешете що не зрозуміли - бо гниле).
А серед зеботні вважається особливим проколом сказати щось зле про ЗЕ, про д"Єрмака - не такий вже й гріх, бо він своєю роллю має забирати на себе негатив від ЗЕ (хоч є його призначенням і продовженням). Як Медведчук в Кучми, Балога в Ющенка ітп. Тому й питав власне про ЗЕ. А це виявилося вам не під силу. Тому не виправдовуйтеся і не перекидайте з хворої голови на здорову.
До речі, як взнав з попередніх коментарів, Маркус погрожував Бутусову - все ж виявляється, він не такий вже й мудрий або не такий порядний, як здавалося. Ці обійми з ЗЕ не є першими квіточками.
Але нехай для вас буде ідеалом. На світі є мільйони людей, задурених в різного роду блогерів. Тільки раджу щезнути з цензора, бо рано чи пізно станете об"єктом насмішок з такими уявленнями і рівнем аргументації, що ви вчора-нині продемонстрували.
Ви чому вирішили що це я маю перед вами виправдовуватися, чи доводити мою проукраїнськість? Це не я пишу маячню про сержанта Маркуса який захищає українців, і тих українців яки тут лляють на нього лайно.
Ви в попередніх коментарях можете знайти й кацапське ІПСО - їжте, не обляпайтеся
Який ідеал, Бабця Ванга? Ваші намагання приписати мені ваші галюцинації - марні.
Правильно казав Зола - "ці довбні ще будуть казати нам що ми не так воювали"...
І нічого не маєте доводити - можете собі уявляти про себе (чи там мене, чи про Маркуса), що вам заманеться. Ніхто вам в душу не влізе. Я пробував прояснити для себе, як ви себе публічно позиціонуєте, і (уточнюючи) пояснював, які висновки можна зробити з ваших слів.
І вистачить повторяти, що на Маркуса не можна кидати і тінь підозри, незважаючи на його дії. Бо він є військовим. Це позиція 15-річного підлітка по відношенню до його ідола. Це інфантильно! Це власне є маячня.
Коли подорослішаєте - перечитайте пару разів, там багато відповідей на вашу параноїдальну "реальність":
Слава ЗСУ! Героям слава! ВСІМ! (і похєр, кто з ким фотографувався!)
Побольше бы нам толковых командиров. Бережи Боже защитников Украины!