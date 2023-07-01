47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні: дві роти окупантів втекли зі своїх позицій. ВIДЕО

47-ма ОМБр Маґура показала кадри двох діб штурмових дій на півдні.

Відповідне відео на своєму ютуб-каналі опублікував головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.

"47 ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні. У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", - йдеться в описі відео.

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