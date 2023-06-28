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Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Валерієм Маркусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Радий зустрітися з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.

Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм.

Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми наступаємо, вони сидять у обороні і зазнають втрат у рази більше, ніж ми", - Валерій Маркус спростував фейки російської пропаганди про втрати ЗСУ. ВIДЕО

Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки.

Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби. Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний сержант 47 механізованої бригади Маркус просить не розкручувати російське ІПСО: "Помовчіть. Краще просто помовчіть". ВIДЕО

Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом 01
Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом 02
Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом 03
Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом 04
Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом 05

Автор: 

Маркус Валерій (27) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+60
Зеленський почав готуватися до виборів:
Збирає підконтрольну кішенькову Партію Військових.
Що би не втратити більшість у ВР
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28.06.2023 22:07
+60
І знаєте чому Маркуса викликали до Зе - через відео Бутусова.
Не через загибель хлопців, а тому що рейтинг страшно втратити, бо всі побачили як воно є насправді.
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28.06.2023 22:22
+58
Если бы только технику. Удаленное видео Бутусова помните?

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28.06.2023 22:15
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Панове здається що тепер раз поруч з зельцем кожний хто постояв, вже ворог. Головне що він на війні, а не на диване відписується. Так можно кожного хто поруч з зельцем пройде вже ворогом записати.
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29.06.2023 23:42 Відповісти
а Рєзнікова, Єрмака і Татарова можна записати ?

вони ж поруч ?
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11.07.2023 22:10 Відповісти
Нехай зустрінеться зі мною... Я йому розповім яку в армії треба реформу краще за Резнікову і його компанію.
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30.06.2023 08:26 Відповісти
Та продажне і брехливе - цей Маркус...
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30.06.2023 09:08 Відповісти
А я вважав що лляти лайно на військових можуть лише єрмаківськи покидьки - алкаші Іванов та Петров, та вдячні поціновувачі їхньої "творчості".
Але ж - ніт, неадекватність дописувачів зашкалює...
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01.07.2023 20:17 Відповісти
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