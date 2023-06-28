Обговорили реформу сержантського корпусу, - Зеленський провів зустріч із головним сержантом 47-ї ОМБр Маркусом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Валерієм Маркусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Радий зустрітися з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.

Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм.

Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті.

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Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки.

Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби. Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою".

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