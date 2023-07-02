Спецпідрозділ "Омега" за допомогою дронів-камікадзе знищив російські вантажівки. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Омега" Національної гвардії України знищив російські вантажівки. Окрім цього бійці за допомогою дронів-камікадзе ліквідували особовий склад ворожих автівок

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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