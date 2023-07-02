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Спецпідрозділ "Омега" за допомогою дронів-камікадзе знищив російські вантажівки. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Омега" Національної гвардії України знищив російські вантажівки. Окрім цього бійці за допомогою дронів-камікадзе ліквідували особовий склад ворожих автівок

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 92 ОМБр ліквідували щонайменше чотирьох окупантів на східному напрямку фронту. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7511) дрони (4870)


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Топ коментарі
+20
Супер , молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 12:12
+5
Нищимо кацапську наволоч..і чим більше ліквідуємо,тим скоріше закінчиться війна нашою Перемогою.
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02.07.2023 12:21
+4
дрони "zelya" чудово попрацювали.
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02.07.2023 12:14
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Супер , молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 12:12 Відповісти
дрони "zelya" чудово попрацювали.
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02.07.2023 12:14 Відповісти
"zelya" - це на честь зеленського?
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02.07.2023 15:32 Відповісти
Нищимо кацапську наволоч..і чим більше ліквідуємо,тим скоріше закінчиться війна нашою Перемогою.
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02.07.2023 12:21 Відповісти
А шо у них за хня в виде проволоки перед объективом?
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02.07.2023 12:27 Відповісти
думаю типа такой взрыватель
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02.07.2023 12:29 Відповісти
Маскировка под летающий моток проволоки
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02.07.2023 12:54 Відповісти
самодельная проволочная кнопка для активации
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02.07.2023 14:27 Відповісти
А заразом і приціл. )))
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02.07.2023 15:34 Відповісти
"Страшно. ОчЄнь страшно. Єслі б мьі зналі, что єто такоє. Мьі нЄ знаЄм, что єто такоЄ."
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02.07.2023 15:56 Відповісти
Особливо сподобалось: Продовження буде! Слава воїнам "Омеги"!
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03.07.2023 01:53 Відповісти
 
 