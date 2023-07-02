Наші воїни знищили російський ЗРК та самохідну гаубицю "Мста-С". ВIДЕО
Бійці підрозділу "Сова" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спільно з артилеристами успішно знищили ворожі ЗРК "Стріла" та самохідну гаубицю "Мста-С".
Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар02.07.2023 13:20 Посилання
+5 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.07.2023 14:13 Посилання
+4 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар02.07.2023 14:16 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережи вас Господь і Матінка Божа