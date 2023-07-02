УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13906 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 177 16

Наші воїни знищили російський ЗРК та самохідну гаубицю "Мста-С". ВIДЕО

Бійці підрозділу "Сова" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спільно з артилеристами успішно знищили ворожі ЗРК "Стріла" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпідрозділ "Омега" за допомогою дронів-камікадзе знищив російські вантажівки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7511) 36 окрема бригада морської піхоти (205) ЗРК (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Відводять БПЛА (розвідувально-трансляційний) від цілі, щоб ударною хвилею вибуху його самого не збило
показати весь коментар
02.07.2023 13:20
+5
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!!
показати весь коментар
02.07.2023 14:13
+4
Не всегда техника уничтожена это когда взрыв и башня улетает на 100 метров. Близкий взрыв осколочного боеприпаса возле чего то легкобронированного типа САУ или ЗРК типа Тор - может оказаться что внешне повреждений нет - ни пожара, ни детонации - но сблизи техника похожа на дуршлаг, бронирование там противопульное, и в том же ЗРК крупный осколок если пройдет насквозь - то порубит там столько электроники что потом все это починить или будет очень сложно - или вообще нереально. А если таких осколков десятки? Либо это тысячи вольфрамовых шариков от ракеты Хаймарса? Через такой ЗРК потом можно макароны сцеживать.
показати весь коментар
02.07.2023 14:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому коли вибухає снаряд то збільшується відстань до цілі?
показати весь коментар
02.07.2023 13:16 Відповісти
Відводять БПЛА (розвідувально-трансляційний) від цілі, щоб ударною хвилею вибуху його самого не збило
показати весь коментар
02.07.2023 13:20 Відповісти
БПЛА на якій висоті був, на такій і залишився. Це відеокамера регулює масштаб зображення.
показати весь коментар
02.07.2023 13:27 Відповісти
Ну, якщо тобі все відомо, то чого задаєш питання?
показати весь коментар
02.07.2023 13:29 Відповісти
Коли показують ціль її добре видно, а сам момент вибуху віддаляють чомусь.
показати весь коментар
02.07.2023 13:33 Відповісти
А если посмотреть внимательно, то ракурс до и после взрыва разный, явно БПЛА куда-то перелетел. Ну и картинку он снимает не для соцсетей, а для дела, и такой широкий угол обзора значит был зачем-то нужен
показати весь коментар
02.07.2023 23:10 Відповісти
патамуша зі "знищених" всіх цілей ( і оркогоблінів у тому числі) насправді знищена лише приблизно половина від заявлених, і то в кращому випадку половина.
показати весь коментар
02.07.2023 13:37 Відповісти
Тобто, фальсифікація результату?
показати весь коментар
02.07.2023 13:40 Відповісти
Не знаю як у нас,а орків з Канешніковим який *знищує*техніку,коли на частині закритої зустрічі з воєнкорами ті поскаржились пуцькі, що солдатам не виплачуються преміальні(за танк 100тис і т.д.),на слідуючий день МО рашки показали папери що за всі одиниці про які фантазує Канешніков все виплачено,правда кому?Всі з нього сміються,а він просто корисний чувак для вищих командирів рашки.
показати весь коментар
02.07.2023 14:19 Відповісти
Мабуть оператор дрона зумом крутить.
показати весь коментар
02.07.2023 13:20 Відповісти
Не всегда техника уничтожена это когда взрыв и башня улетает на 100 метров. Близкий взрыв осколочного боеприпаса возле чего то легкобронированного типа САУ или ЗРК типа Тор - может оказаться что внешне повреждений нет - ни пожара, ни детонации - но сблизи техника похожа на дуршлаг, бронирование там противопульное, и в том же ЗРК крупный осколок если пройдет насквозь - то порубит там столько электроники что потом все это починить или будет очень сложно - или вообще нереально. А если таких осколков десятки? Либо это тысячи вольфрамовых шариков от ракеты Хаймарса? Через такой ЗРК потом можно макароны сцеживать.
показати весь коментар
02.07.2023 14:16 Відповісти
Кстати для ствольной артиллерии тоже не все просто. Вроде железка на колесах -но нет. Были видео пораженных артиллерийским огнем гаубиц орков - так там осколок, попадая по касательной в ствол - может его практически перерубить, либо оставляет такие глубокие повреждения - что стрелять уже нельзя никогда - ствол просто разорвет. А любое орудие - это ствол, даже если удастся вытащить такую пушку и вывезти через тысячи километров на ремонт - это много времени и дефицитные запчасти. А скорее всего ее просто бросят, так что она или будет там валяться - или будет захвачена наступающими частями ЗСУ и потом пойдет на запчасти.
показати весь коментар
02.07.2023 14:34 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!!
показати весь коментар
02.07.2023 14:13 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь і Матінка Божа
показати весь коментар
02.07.2023 14:43 Відповісти
Лахтинским за 10,80 обидно...
показати весь коментар
02.07.2023 15:00 Відповісти
 
 