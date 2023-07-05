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Використання американської системи дистанційного розмінування M58 MICLIC на бахмутському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри використання американської системи дистанційного розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) на бахмутському напрямку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки значній швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим оперативно та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух сил та безпеку піхоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах показали фото "розумних" авіабомб JDAM-ER під крилом літаків ЗСУ. ФОТО

Автор: 

зброя (7535) США (23417) Бахмут (1562) міна (376)


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Топ коментарі
+13
На Запорізькому напрямку потрібні такі системи. І в 10 раз більше. Навіть в 20. Надіюсь,що там так воно і є.
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05.07.2023 12:25 Відповісти
+13
Збереження Захисників України, головне завдання Залужного та його команди!!!
Слава України!
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05.07.2023 12:27 Відповісти
+6
Героям Слава
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05.07.2023 12:28 Відповісти
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На Запорізькому напрямку потрібні такі системи. І в 10 раз більше. Навіть в 20. Надіюсь,що там так воно і є.
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05.07.2023 12:25 Відповісти
А таку штуку можна зробити у вигляді автопричепа? Нібито ракета + бухта шлангу з вибухівкою, нічого особливого.
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05.07.2023 12:35 Відповісти
Але тоді вона спочатку повинна проїхати через мінне поле, а тільки потім підірвати заряд, але це малоймовірно ...
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05.07.2023 12:41 Відповісти
Нащо через поле? Підігнати до переднього краю, відстрелити шланг та й все.
Такі штуки мають бути дешевими: відкритий причеп, сталевий барабан, станина для спрямування ракети.
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Тепер зрозумів про що Ви, просто тоді зменшиться мобільність. Причеп все одно чимось треба тягнути, ніхто власноруч причеп з вибухівкою в пару сотен метрів від ворога штовхати не буде ...
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05.07.2023 14:22 Відповісти
В принципі, MICLIC і є причепом, просто можна зробити ще меншу модифікацію.
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05.07.2023 14:31 Відповісти
причіп MICLIC під'їзжає до поля, викидує наперед 100м шланг з вибухівкою, підриває - і всьо 100 на 8метрів полоса розмінування.. хто хоче побачити - десь відео є
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05.07.2023 12:51 Відповісти
Я знаю як воно працює, просто Ви спробуйте підігнати цей причеп з вибухівкою на відстань в пару сотен метрів до ворога, який камікадзе буде його штовхати?
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05.07.2023 14:19 Відповісти
БМП можуть, а СДР - ні? З чого б це?
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05.07.2023 12:38 Відповісти
там тої машини, в принципі, - невеличкий причіп до джипа.. відпрацював - і швиденько на перезарядку.. це не совєцький неповороткий монстр на базі МТЛБ
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05.07.2023 12:39 Відповісти
Є на базі Абрамсу.
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05.07.2023 12:45 Відповісти
це не машина. Це одновісний причіп розміром з причіп легковика. Впевнений, що такі дивайси як раз і використовуются на запорізькому напрямку. Скільки нам їх поставили з початку осені - про то тільки ГШ знає.
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05.07.2023 13:06 Відповісти
Допоки не буде F-16 та/чи F-18 - діла не буде
КА-52 трощать усю нашу важку техніку на раз, при цьому з відстані
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05.07.2023 12:43 Відповісти
Eto vopros Ternavskomu pocemu tak jest i bylo bi xoroso otvet polucit poniatni
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05.07.2023 12:46 Відповісти
Ja nexociu nicego obydet,no skazem NATO za vsiu operaciju otvecajet odin celovek general kto otvetsvenosti za etot ucastok.Ego resenyje glavnyje,bez nego nicego nemozez delat.Vot koloni,mynyje polia eto ego problemi i nikto za nego ix neresat.Drugoje soldati taze 47 brigada oni tolko ispolniajet to sto im skazano kak bi oni nebyli podgotovleni,eto general dolzen ix znat vozmosnosti
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05.07.2023 13:00 Відповісти
є відео, як Ка-52 трощить нашу важку техніку?
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Відео хіба зі Світаном як експертом (розмова), а так лише інфа від військових. Фільмувати ж такі речі заборонено
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05.07.2023 15:17 Відповісти
згоден, слова Світана - це ніщо, як і короткий комент невідомого дописувача на форумі Цензора з посиланням на таких же невідомих військових,Є незрозуміло при тому з якої сторони.
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05.07.2023 15:36 Відповісти
Без прикриття з повітря наш наступ призведе до втрат важкої техніки, у т.ч. наданої західними партнерами, та особового складу, а ресурси в Україні не бездонні.
Наразі наявні у нас міг-29, міг-31, су-25, су-27, мі-24, мі-17, мі-8 не можуть ефективно протистояти кацапським су-30, су-34, су-35 та ка-52 та прикривати з повітря наші війська. А тому Україна для реалізації своїх цілей по звільненню окупованої території просить Захід надати винищувачі 4++ (F-16, F-18, Grippen).
Про це офіційно заявив Головнокомандувач ЗСУ Залужний у своїй статті у WP
https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR0YtUpNCUKGY9uzKWmxnfWPVPqBWj2-ijTHc76TZzvlL4LsI276sH0Vdbg_aem_ATZADc_zPQgFWlHf1SD94SQ36Qc-8dS6qMPH7W6UrH5SILsEQrL6bqxx8LylkP4yxx0 https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR0YtUpNCUKGY9uzKWmxnfWPVPqBWj2-ijTHc76TZzvlL4LsI276sH0Vdbg_aem_ATZADc_zPQgFWlHf1SD94SQ36Qc-8dS6qMPH7W6UrH5SILsEQrL6bqxx8LylkP4yxx0

Чи ви проти надання Заходом Україні винищувачі 4++ та використання при цьому нами як аргумент наразі переваги у повітрі кацапів?
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05.07.2023 15:53 Відповісти
не беріть приклад із зе, що начебто все добре, війни не буде, техніки не треба, втрат немає, кацапські Ка-52 стріляють, проте у нашу важку техніку просто не влучають
сам на очі щодня бачу результати бойових зіткнень, у т.ч. по техніці
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05.07.2023 15:56 Відповісти
не треба вішати ярликів і приписувати тут якісь схожисті.
І хотів запитати - ви на тралі праццюєте, чи приймальником на БТЗ?
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05.07.2023 16:20 Відповісти
Вгадали
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05.07.2023 16:23 Відповісти
До речі, вибачте, може не так щось зазначив (це стосовно ярликів).
Я лише прошу не брати приклад із зе, у яких шашлики, усе гаразд, вони баччать"мир в очах @уйла".
Не можна замовчувати проблеми, тим більше на фронті. А до висвітлення усіх конкретних джерел інфи та фактів у нас введена цензура. Такий собі сімбіоз
Будьте, будь ласка, за Україну, та у нас все буде добре, буде Наша Перемога
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05.07.2023 16:31 Відповісти
тому дуже прошу вас фільтрувати те, що ви пишете. Якщо хочете розібратись в можливостях ворожого озброєння, то витратьте на це декілька годин - це не складно, і не страхайте на форумі цивільних людей і жінок.
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05.07.2023 16:35 Відповісти
Реалії не є жахіттям чи страханням. Будьте, будь ласка, уважні. У моєму дописі на тлі застосування кацапами ка-52 задля ефективного ураження, нажаль, нашої важкої техніки я відразу ж наводжу реальний вихід - надання партнерами війську F-16 та F-18.
Вороже озброєння, якого занадто багато та воно є ефективним, як би це гірко не звучало, реально вбиває та калічить наших бійців і знищує нашу важку техніку. Цей факт заперечувати абсурдно.
А нас із вами читають не тільки дописувачі в Україні, а й закордонні партнери, та вони хоча б з таких джерел додатково бачать та розуміють у дечому ситуацію.
За Крим, до речі, я писав завжди, можете пошукати заради цікавості
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05.07.2023 16:45 Відповісти
до чого ви налили води про літаки? тоді вже напишіть тут розлогий текст про абрамси.
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05.07.2023 16:17 Відповісти
Відповів по суті на ваші питання щодо ка-52 та нашу техніку (щоправда не зрозумів на чиїй чи якій ви стороні).
Також не почув вашої відповіді на моє питання чи ви "за" або "проти" надання нам F-16 та/чи F-18 для прикриття нашої важкої техніки від кацапських ка-52 та задля їхнього ефективного ураження
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05.07.2023 16:22 Відповісти
ви не відповіли по суті на моє питання. Не треба мені відповідати питанням "чий Крим?".
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Відео щодо знищеної важкої техніки вам ніхто показувати не буде - пряма заборона
Але заперечення втрат на фронті призводить до ще більших втрат.
Я вам вже відповів вище і ви відписали
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05.07.2023 16:38 Відповісти
кацапам це ніхто не забороняє робити, але поки що всі бачили тільки відео знищення оприскувача з кацапського Ка-52.
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05.07.2023 16:43 Відповісти
Ми - не кацапи. А тому робимо тільки те, що дозволено та передбачено Законами України
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05.07.2023 16:50 Відповісти
До речі, кацапи фільтрують свої контенти доволі серйозно, особливо з бойових застосувань техніки. При цьому, більшість розміщеного ними контенту чиста ІПСО
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05.07.2023 16:52 Відповісти
тобто підтвердження нема. Тоді навіщо ви пишете про велику кількість знищенної нашої важкої техніки летючими відрами Ка-52?
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05.07.2023 16:55 Відповісти
Не перекручуйте. Жодного слова про "велику кількість" я не писав. Будьте уважні
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05.07.2023 16:57 Відповісти
якщо це не велика кількість, то тоді не треба тут розводити паніку.
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05.07.2023 17:03 Відповісти
Це не паніка. Сувора реальність, від якої є ліки - винищувачі 4++, яких ми не виробляємо, але можемо отримати від партнерів.
Будьте патріотом України
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05.07.2023 17:29 Відповісти
раджу вам свої заклики в першу чергу застосовувати для свого внутрішнього користування, а не розкидуватися ними у просторі інтернету, знецінюючи їх.
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05.07.2023 19:10 Відповісти
Цими принципами керуюсь завжди, за пораду вам дякую, скористайтеся нею також
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06.07.2023 09:57 Відповісти
Військові наживо розповідають, що ка-52 за рахунок наявних доволі непоганих всепогодних систем наведення та у взаємодії із розвідтехнічними засобами кацапів типа муром та ін. наводиться на нашу техніку досить далеко за лінією фронту над кацапською територією, наші фронтові ппо просто не "добивають", а наша авіація теж не є ефективною, далеко не "бачить", та і у кацапів на фронті достатньо ппо (тори, панцирі, буки, с-300), тому на лінію фронту наші не залітають. З такої відстані "крокодили", вони ж "вбивці танків", бють по нашій техніці ракетами, будучи недосяжними для нашого ураження.
Винищувачі 4++ (F-16, F-18, Grippen) мають системи виявлення та наведенння до 200 км.
До речі, за даними іноземців на Заході, є якась американо-ізраїльська технологія з модернізації Міг-29 до винищувача 4++, що теж дозволить ефективно боротися із ка-52, Су-30, Су-34, Су-35 (останні теж мають доволі непогані системи наведення та далекобійні ракетні системи) та прикривати нашу важку техніку на фронті
До речі Пентагон та наші Повітряні сили більше наразі схиляються до останнього варіанту
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05.07.2023 15:39 Відповісти
не треба тут страхати кацапськими летючими вібростендами, і розказувати про нев'****** можливості кацольотів, взятих з кацапських пабліків. Ці хвальониє кракаділи ссуться підлітати до лінії фронту ближче чим на 5 км, бо вони "світяться" на радарах що новорічна ялинка, і шанси отримати ракету від армійській ППО достатньо високі, бо серйозна броня без ППО не пересувається.
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05.07.2023 16:29 Відповісти
Якщо ми не будемо серйозно ставитися до ворога та наявного у нього озброєння, то програємо.
Попереджений - підготовлений - вижив.
А наразі на фронті не скільки проблем нашій техніці спричиняють ка-52, скільки ланцети - оце дійсно проблема - мале, 40 км дальність, заряд достатній задля ураження важкої техніки, реальний геморой для нашого війська. Засоби ппо не завжди ефективні
Отут я страшаю навмисно, оскільки біди ланцети наробили вже багато. А кацапи нарощують їхнє виробництво
Виходи з ситуації військове керівництво ЗСУ опрацьовує.
Як у прислівї: дасть Бог Америка нам допоможе!
Слава Україні!
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05.07.2023 16:36 Відповісти
тож ставтесь серйозно і виважено, і не розказуйте легенди про незрозумілі кількості начеб то знищеної важкої техніки кацапськими крокодилами.
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05.07.2023 16:40 Відповісти
Кількість знищеної техніки та фото-, відеофіксація цього - табу, прямо заборонено законом.
Якщо з вашого боку це не провокація, то тоді сприймате це із розумінням.
На наших ресурсах є дозвіл розміщувати контент із знищенням ворожої техніки, і все
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05.07.2023 16:48 Відповісти
ще раз - кацапам це не заборонено. Ви багато бачили відео з прикладами масового знищення нашої важкої техніки кацапськими Ка-52? Просто дайте відповідь, і не лийте води з лозунгами.
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05.07.2023 16:52 Відповісти
Відповів вам вище, без води
При цьому, проблема є та залишається.
Якщо без води, то сходіть, будь ласка, хоча би на Лісовий цвинтар у Києві та усе побачите на свої очі
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05.07.2023 16:54 Відповісти
на цвинтар і я вас можу послати, але ж було би краще, щоби ви вивчили питання проблем застосування Ка-52 в умовах ******** війни, і не жахали на форумі місцевих домогосподарок.
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05.07.2023 16:59 Відповісти
На цвинтарях, на жаль, буваю.
Згадані вами проблеми знаю, а тому, як пересічний громадян України, просто вимагаю почути Україну щодо надання F-16 та F-18 задля вирішення проблем застосування ка-52 в умовах ******** війни
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05.07.2023 17:02 Відповісти
зараз для 80 відсотків українців нажаль з'явилось багато проводів для відвідуваннія цвинтарів.
Що стосується застосування Ка-52 проти нашої техніки, то не не все так трагічно, як ви намагаєтесь тут розповісти без конкретних підтверджень.
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Я це розпвідаю задля того, щоби трагедії не було апріорі, тобто взагалі не було ка-52, а разом із ними су-30, су-34, су-35
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05.07.2023 17:26 Відповісти
Шановний пане Urs!
Тільки но зараз дозволили видати в етер інфу про реальну загрозу модифікованих кацапських КА-52 (варіант М) для нашої техніки (раніше дуже боялися та тягнули). Відео додавати заборонено, проте розуміння реальної загрози є. Надаю посилання

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1684449110676455424

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/07/27/7166544/

З повагою
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27.07.2023 11:18 Відповісти
чомусь ці британські вчоні не розказують з якої причини у кацапів останній час нема втрат бортів Ка-52. Тоді я вам поясню - вони просто ссуться підлітати на цьому https://www.youtube.com/watch?v=Pgq3oK3VvwQ&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 літаючому гівну до лінії фронту ближче ніж на шість кілометрів. Пару днів назад один борзий кацапський полкан вирішив погеройствувать, так у підсумку у кацапів на один летючий вібростенд стало менше.
Не читайте усіляку ***** у сумнівних джерелах про неймовірні можливості цього https://youtu.be/jEcZwH83U6E?t=44 літаючого вібростенда . який прострілюється із https://youtu.be/7YteCfdYL0M?t=1768 стрілкової зброї . Якщо вам страшно, або у вас є час, то краще запишіться на курси у ПВЗРКУ. Вони безкоштовні.
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27.07.2023 15:46 Відповісти
Ок
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27.07.2023 16:02 Відповісти
добре що ви правильно зрозуміли мій посил. Не варто звертати увагу на легенди про кацапські говнєти, які розпосюджують недолугі журналісти. Не варто панікувати щодо чергового вкиду про "15 кілометрів". Намагайтесь самому вивчити питання. Щодо говнєта Ка-52 та його зброї є достатньо матеріалів, які можно послухати\прочитати. Для профанів такого штибу як ми, рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=XrPMOH87X_o&ab_channel=MarkSolonin відео від М. Солоніна . Не знаю який з нього історик чи політолог (бо не слухаю його), але в царені авіаціїї він фахівець, бо на це він вчився.
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27.07.2023 18:47 Відповісти
Подякував за посилання. Цікавий спікер, раніше не бачив
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28.07.2023 10:20 Відповісти
Mozno i kasetnyje snariadi ispolzyvat,jest tam raznyje tipi s Himars mozno puskat ili skazem artoj cystyt proxod
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05.07.2023 12:44 Відповісти
Ні. У касети дуже малий заряд вибухівки, арта робить глибоку яму. Весь сенс в тому, що створюється "довга" ударна хвиля, що змушує спрацювати детонатори мін (сила спрацювання ТМ-62 десь близько 200 кг).
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05.07.2023 12:46 Відповісти
Збереження Захисників України, головне завдання Залужного та його команди!!!
Слава України!
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05.07.2023 12:27 Відповісти
Героям Слава
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05.07.2023 12:28 Відповісти
А я думав головне завдання: "Деокупувати територію України до кордонів 1991 р."
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05.07.2023 12:40 Відповісти
Учи матчасть.
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05.07.2023 12:58 Відповісти
А що, в "матчасти" написано як і рибку з'їсти, і в ставок не лізти?
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05.07.2023 13:14 Відповісти
Ну, если бы ты знал элементарные вещи, то знал бы что принцип заключается в том, что с армией можно освободить все территории, а вот без армии это не получится. Более того, задача заключается не сколько в освобождении территорий, а в разгроме вражеских войск. Иначе освобождение будет временным, а неразгромленная росармия будет продолжать войну. Даже если все территоии будут освобождены, война не будет закончена пока одна из сторон не будет разгромлена. Спасибо за обьяснение азбучных истин. Незачто, всегда пожалуста.
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05.07.2023 13:26 Відповісти
Попытка съезда с темы не зачетная. Еще раз, простой вопрос:
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: "Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі "Збереження Захисників України"?
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05.07.2023 13:31 Відповісти
Я тебе только что обьяснила, а ты мнн снова тот же самый вопрос задаешь.
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05.07.2023 13:39 Відповісти
Шо, неудобненький вопросик? Умру, но не отвечу?
Знакомо. Отличительная черта всех балаболов.
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05.07.2023 13:42 Відповісти
Нет, просто времени нет на дегенератов.
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05.07.2023 14:23 Відповісти
Слив зачетный.
Всегда к вашим услугам, мадам.
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05.07.2023 14:35 Відповісти


Слив зачетный.

Цікаво ти свій онанізм називаєш, бався, руки тільки не постірай до вавок
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05.07.2023 18:18 Відповісти
А ти ким збираєшся відвойовувати Україну через рік як що до вояків ЗСУ ставитись як це роблять кацапи.
Досвідчений вояк дорожчий за танк чи літак, ти в курсі ?
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Ще один демагог - аматор. Ну ок, поїхали.
На вкидання не ведуся. Я обговорював просте запитання:
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: "Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі "Збереження Захисників України"?
З нетерпінням чекаю на відповідь.
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05.07.2023 15:52 Відповісти
Покажи своїм прикладом звільнення територій до кордонів 1991 року - слабо? Насправді, це - максимальна ціль, можливо, відкладена на роки. А може і десятиліття. Рік у нас ще є, далі - вибори у США, і після них може бути швах для максимальних цілей. Але якщо на той час у нас вже не буде війська, буде повний швах. Хоча, для тебе можливо це буде перемога
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05.07.2023 16:55 Відповісти
Ще один демагог - аматор. Та ще й військовий геостратег.
На вкидання не ведуся. Я обговорював просте запитання:
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: 1)"Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі 2)."Збереження Захисників України"?
З нетерпінням чекаю на відповідь 1 чі 2. А свої геостратегічні військові пізнання розповідавай бабусям біля під'їзду, а мені відповідай на просте запитання. Або ... за курсом рус.воен.корыта
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05.07.2023 17:02 Відповісти
Зрозуміло - співпадіння IQ і ніка 100 %
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Злив заліковий. Люблю 3,14здоболів - задушевників під лаву заганяти
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05.07.2023 17:32 Відповісти
А головне завдання міністра внутрішніх справ - зберегти життя і здоров'я наших поліцейських і пожежників ?
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05.07.2023 13:55 Відповісти
******* штукенція, нев'їбенний результат
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05.07.2023 12:35 Відповісти
От би так москву розмінувати.
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05.07.2023 12:40 Відповісти
Цю систему слід використовувати для очищення окопів.
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05.07.2023 14:57 Відповісти
Треба касетні РСЗО типу Ураганів, Смерчів - накривають одразу велику територію.
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05.07.2023 15:20 Відповісти
Не зрозуміло чому не лінія, а лише один вибух.

І я радий що їх нарешті використовують. Но таких причепів треба тисячі. І повторюсь те що тут я писав безліч разів коли популяризував MICLIC. До них треба безпілотних дронів на базі тракторів (в точності таке як зробив фермер якого по змі крутили) чи хоча б на базі євроблях і можна буде без втрат чистити будь-які мінні поля, а при можливості навіть окопи та укріпрайони м'ясо з яких в момент під'їзду такого дрона можна просто кошмарити скидами, фпв та артою що не дасть м'ясу вижити.
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05.07.2023 17:29 Відповісти
а можна машинку камiкадзе?
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05.07.2023 23:15 Відповісти
Якщо такi машини не можуть пробратися до минного поля бо в небi росавiацiя, то треба або робомашинку, або лiтаки (якi нам може дадуть пiсля контрнаступу )
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05.07.2023 23:18 Відповісти
 
 