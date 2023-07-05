Використання американської системи дистанційного розмінування M58 MICLIC на бахмутському напрямку. ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри використання американської системи дистанційного розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) на бахмутському напрямку
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки значній швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим оперативно та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух сил та безпеку піхоти.
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар05.07.2023 12:25 Відповісти Посилання
+13 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.07.2023 12:27 Відповісти Посилання
+6 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар05.07.2023 12:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі штуки мають бути дешевими: відкритий причеп, сталевий барабан, станина для спрямування ракети.
КА-52 трощать усю нашу важку техніку на раз, при цьому з відстані
Наразі наявні у нас міг-29, міг-31, су-25, су-27, мі-24, мі-17, мі-8 не можуть ефективно протистояти кацапським су-30, су-34, су-35 та ка-52 та прикривати з повітря наші війська. А тому Україна для реалізації своїх цілей по звільненню окупованої території просить Захід надати винищувачі 4++ (F-16, F-18, Grippen).
Про це офіційно заявив Головнокомандувач ЗСУ Залужний у своїй статті у WP
https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR0YtUpNCUKGY9uzKWmxnfWPVPqBWj2-ijTHc76TZzvlL4LsI276sH0Vdbg_aem_ATZADc_zPQgFWlHf1SD94SQ36Qc-8dS6qMPH7W6UrH5SILsEQrL6bqxx8LylkP4yxx0 https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR0YtUpNCUKGY9uzKWmxnfWPVPqBWj2-ijTHc76TZzvlL4LsI276sH0Vdbg_aem_ATZADc_zPQgFWlHf1SD94SQ36Qc-8dS6qMPH7W6UrH5SILsEQrL6bqxx8LylkP4yxx0
Чи ви проти надання Заходом Україні винищувачі 4++ та використання при цьому нами як аргумент наразі переваги у повітрі кацапів?
сам на очі щодня бачу результати бойових зіткнень, у т.ч. по техніці
І хотів запитати - ви на тралі праццюєте, чи приймальником на БТЗ?
Я лише прошу не брати приклад із зе, у яких шашлики, усе гаразд, вони баччать"мир в очах @уйла".
Не можна замовчувати проблеми, тим більше на фронті. А до висвітлення усіх конкретних джерел інфи та фактів у нас введена цензура. Такий собі сімбіоз
Будьте, будь ласка, за Україну, та у нас все буде добре, буде Наша Перемога
Вороже озброєння, якого занадто багато та воно є ефективним, як би це гірко не звучало, реально вбиває та калічить наших бійців і знищує нашу важку техніку. Цей факт заперечувати абсурдно.
А нас із вами читають не тільки дописувачі в Україні, а й закордонні партнери, та вони хоча б з таких джерел додатково бачать та розуміють у дечому ситуацію.
За Крим, до речі, я писав завжди, можете пошукати заради цікавості
Також не почув вашої відповіді на моє питання чи ви "за" або "проти" надання нам F-16 та/чи F-18 для прикриття нашої важкої техніки від кацапських ка-52 та задля їхнього ефективного ураження
Але заперечення втрат на фронті призводить до ще більших втрат.
Я вам вже відповів вище і ви відписали
Будьте патріотом України
Винищувачі 4++ (F-16, F-18, Grippen) мають системи виявлення та наведенння до 200 км.
До речі, за даними іноземців на Заході, є якась американо-ізраїльська технологія з модернізації Міг-29 до винищувача 4++, що теж дозволить ефективно боротися із ка-52, Су-30, Су-34, Су-35 (останні теж мають доволі непогані системи наведення та далекобійні ракетні системи) та прикривати нашу важку техніку на фронті
До речі Пентагон та наші Повітряні сили більше наразі схиляються до останнього варіанту
Попереджений - підготовлений - вижив.
А наразі на фронті не скільки проблем нашій техніці спричиняють ка-52, скільки ланцети - оце дійсно проблема - мале, 40 км дальність, заряд достатній задля ураження важкої техніки, реальний геморой для нашого війська. Засоби ппо не завжди ефективні
Отут я страшаю навмисно, оскільки біди ланцети наробили вже багато. А кацапи нарощують їхнє виробництво
Виходи з ситуації військове керівництво ЗСУ опрацьовує.
Як у прислівї: дасть Бог Америка нам допоможе!
Слава Україні!
Якщо з вашого боку це не провокація, то тоді сприймате це із розумінням.
На наших ресурсах є дозвіл розміщувати контент із знищенням ворожої техніки, і все
При цьому, проблема є та залишається.
Якщо без води, то сходіть, будь ласка, хоча би на Лісовий цвинтар у Києві та усе побачите на свої очі
Згадані вами проблеми знаю, а тому, як пересічний громадян України, просто вимагаю почути Україну щодо надання F-16 та F-18 задля вирішення проблем застосування ка-52 в умовах ******** війни
Що стосується застосування Ка-52 проти нашої техніки, то не не все так трагічно, як ви намагаєтесь тут розповісти без конкретних підтверджень.
Тільки но зараз дозволили видати в етер інфу про реальну загрозу модифікованих кацапських КА-52 (варіант М) для нашої техніки (раніше дуже боялися та тягнули). Відео додавати заборонено, проте розуміння реальної загрози є. Надаю посилання
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1684449110676455424
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/07/27/7166544/
З повагою
Не читайте усіляку ***** у сумнівних джерелах про неймовірні можливості цього https://youtu.be/jEcZwH83U6E?t=44 літаючого вібростенда . який прострілюється із https://youtu.be/7YteCfdYL0M?t=1768 стрілкової зброї . Якщо вам страшно, або у вас є час, то краще запишіться на курси у ПВЗРКУ. Вони безкоштовні.
Слава України!
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: "Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі "Збереження Захисників України"?
Знакомо. Отличительная черта всех балаболов.
Всегда к вашим услугам, мадам.
Слив зачетный.
Цікаво ти свій онанізм називаєш, бався, руки тільки не постірай до вавок
Досвідчений вояк дорожчий за танк чи літак, ти в курсі ?
На вкидання не ведуся. Я обговорював просте запитання:
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: "Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі "Збереження Захисників України"?
З нетерпінням чекаю на відповідь.
На вкидання не ведуся. Я обговорював просте запитання:
Какова ГЛАВНАЯ задача Залужного: 1)"Деокупувати територію України до кордонів 1991 р." чі 2)."Збереження Захисників України"?
З нетерпінням чекаю на відповідь 1 чі 2. А свої геостратегічні військові пізнання розповідавай бабусям біля під'їзду, а мені відповідай на просте запитання. Або ... за курсом рус.воен.корыта
І я радий що їх нарешті використовують. Но таких причепів треба тисячі. І повторюсь те що тут я писав безліч разів коли популяризував MICLIC. До них треба безпілотних дронів на базі тракторів (в точності таке як зробив фермер якого по змі крутили) чи хоча б на базі євроблях і можна буде без втрат чистити будь-які мінні поля, а при можливості навіть окопи та укріпрайони м'ясо з яких в момент під'їзду такого дрона можна просто кошмарити скидами, фпв та артою що не дасть м'ясу вижити.