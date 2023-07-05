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Новини Відео Війна
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Група окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку. ВIДЕО

Група російських окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку, втікаючи зі своїх позицій.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і опублікував відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника.

"Тарганячі перегони на південному фронті. Оприлюднено відео, як українські бійці відпрацьовують по окупантах. Частина з них, намагаючись врятуватись, забула навіть прихопити з собою зброю", - пише у коментарі Бутусов.

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Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) Бутусов Юрій (3617)


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Ого , як гарно тікає кацапське тараканьйо
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05.07.2023 13:23 Відповісти
то тело что быстрее всех бежало, первое и денацифировалось в хорошего расиянина
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05.07.2023 13:25 Відповісти
Насікомоє розібралося на запчастини💀
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05.07.2023 13:37 Відповісти
Странно, что прилетело с той стороны, куда они бежали.
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05.07.2023 13:38 Відповісти
Заград атрад спрацював 👍Дідифаїфалі
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05.07.2023 13:44 Відповісти
Ой, смачно влупило.
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05.07.2023 13:39 Відповісти
це тиктокери кадировці їхня тактика бігати
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05.07.2023 13:45 Відповісти
це шо, рпг прилетів?
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05.07.2023 13:58 Відповісти
Требую прадалжения банкета...*****..
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05.07.2023 18:43 Відповісти
 
 