Група окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку. ВIДЕО

Група російських окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку, втікаючи зі своїх позицій.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і опублікував відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника.

"Тарганячі перегони на південному фронті. Оприлюднено відео, як українські бійці відпрацьовують по окупантах. Частина з них, намагаючись врятуватись, забула навіть прихопити з собою зброю", - пише у коментарі Бутусов.

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