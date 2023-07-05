Група окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку. ВIДЕО
Група російських окупантів потрапила під обстріл на південному напрямку, втікаючи зі своїх позицій.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і опублікував відеозапис, зроблений за допомогою безпілотника.
"Тарганячі перегони на південному фронті. Оприлюднено відео, як українські бійці відпрацьовують по окупантах. Частина з них, намагаючись врятуватись, забула навіть прихопити з собою зброю", - пише у коментарі Бутусов.
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