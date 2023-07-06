Артилерія 3-ї ОШБ нищить штурмову групу поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Артилеристи 3-ї ОШБ успішно атакували штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки артилеристів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Зробили гучно в одній з лісосмуг під Бахмутом. Знищення під*рських загонів артилерійським та мінометним вогнем Третьої штурмової. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмового бату", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+26 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар06.07.2023 16:53 Відповісти Посилання
+24 Oleksandr Zabolotnyy #551965
показати весь коментар06.07.2023 16:41 Відповісти Посилання
+19 Остап Бендера
показати весь коментар06.07.2023 16:52 Відповісти Посилання
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І кучніше були і "залізо-б теж "пошкрябали"!
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Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГСа, рассказала о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года - в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения.
А сейчас население России вообще 70 миллионов, а не 140 миллионов..
ru-polit.livejournal.com/21135314.html