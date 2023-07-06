УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
16 358 22

Артилерія 3-ї ОШБ нищить штурмову групу поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Артилеристи 3-ї ОШБ успішно атакували штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки артилеристів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Зробили гучно в одній з лісосмуг під Бахмутом. Знищення під*рських загонів артилерійським та мінометним вогнем Третьої штурмової. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмового бату", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант хотів гранатою підірвати себе разом із військовим ЗСУ. ВIДЕО 18+

Автор: 

артилерія (801) 3 Окрема штурмова бригада (458)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Бач, як хробаки під вогнем звиваються.
показати весь коментар
06.07.2023 16:53 Відповісти
+24
кайф
показати весь коментар
06.07.2023 16:41 Відповісти
+19
Добряче насипали.
показати весь коментар
06.07.2023 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кайф
показати весь коментар
06.07.2023 16:41 Відповісти
Бач, як хробаки під вогнем звиваються.
показати весь коментар
06.07.2023 16:53 Відповісти
Ото смачно покрошили ... Респект!
показати весь коментар
06.07.2023 17:47 Відповісти
А так жвавенько-підтягнуто висаджувались
показати весь коментар
06.07.2023 20:01 Відповісти
Ішлі на запад-гєйпарад паказать😃
показати весь коментар
06.07.2023 16:44 Відповісти
Літо. Спека.
показати весь коментар
06.07.2023 16:45 Відповісти
Добряче насипали.
показати весь коментар
06.07.2023 16:52 Відповісти
Я так в компютерні ігрі колись воював) виявляється це дуже необхідний навик отримував, а казали що час даремно витрачаю
показати весь коментар
06.07.2023 16:54 Відповісти
Там масла дофіга!
показати весь коментар
06.07.2023 17:01 Відповісти
гучно, точно, кучно!
показати весь коментар
06.07.2023 17:09 Відповісти
Подробненько так посадку профильтровали. Десятка полтора свинорылых - как Фома х*ром слизал.
показати весь коментар
06.07.2023 17:16 Відповісти
КРАСІВОЄ .... ДЯКУЮ !
показати весь коментар
06.07.2023 17:19 Відповісти
Штурманули суки.
показати весь коментар
06.07.2023 17:23 Відповісти
Жаль - не накрили в момент висадки з БМП
І кучніше були і "залізо-б теж "пошкрябали"!
показати весь коментар
06.07.2023 17:51 Відповісти
Население России - 70 миллионов человек..
youtu.be/8U_ByK2pHeM
Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГСа, рассказала о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года - в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения.
А сейчас население России вообще 70 миллионов, а не 140 миллионов..
ru-polit.livejournal.com/21135314.html
показати весь коментар
06.07.2023 18:52 Відповісти
Sure, чистокровных москалiв - не бiльше 20 лямов, остальное население составляют лица кавуазской и других "нацменшин". Ща кацапы в своем конгломерате уже являются истинной нацменшиной.
показати весь коментар
06.07.2023 19:34 Відповісти
Героям слава 💛💙
показати весь коментар
06.07.2023 19:50 Відповісти
Нема слів... Героям Слава! Смерть ворогам!
показати весь коментар
06.07.2023 20:06 Відповісти
У ПАЦЮКОВ ужин будет знатный.
показати весь коментар
06.07.2023 20:27 Відповісти
Молодці артилеристи. Кучно бьють і відбивають охоту у москалів до штурму.
показати весь коментар
06.07.2023 20:37 Відповісти
глазевидненько, атріцатєльний успєх
показати весь коментар
06.07.2023 23:37 Відповісти
погано,що запізнилися з ударом....коли БМП купою стояли,а так русня заникалася в посадці....
показати весь коментар
07.07.2023 09:30 Відповісти
 
 