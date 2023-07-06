Артилерія 3-ї ОШБ нищить штурмову групу поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Артилеристи 3-ї ОШБ успішно атакували штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки артилеристів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Зробили гучно в одній з лісосмуг під Бахмутом. Знищення під*рських загонів артилерійським та мінометним вогнем Третьої штурмової. Відео розвідувально-ударного підрозділу "Шершень", бійців 2-го штурмового бату", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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