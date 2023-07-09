На Таврійському напрямку українські військові за добу знищили 23 одиниці військової російської техніки, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти, - Тарнавський. ВIДЕО

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більш як дві роти.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", БПЛА "Гранат-1", 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Бук", зенітний ракетний комплекс "Тор", 2 самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град" та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління.

