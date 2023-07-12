Неподалік Бахмуту наші бійці знищили російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО
У районі населеного пункту Курдюмівка неподалік Бахмуту було знищено російський танк Т-90М "Прорив".
Про це повідомив у телеграмі нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетою підбили і потім із дрона вже добивали", - написав Мисягін.
Топ коментарі
+11 ватникобой
показати весь коментар12.07.2023 18:34 Відповісти Посилання
+9 Саша Пончик
показати весь коментар12.07.2023 18:35 Відповісти Посилання
+4 Serhios Bond #490169
показати весь коментар12.07.2023 18:39 Відповісти Посилання
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Может какой-нибудь отчаяный гранатометчик форсировав канал добрался аж до той посадки, которая справого борта от танка и отработал ему прямо в корму.