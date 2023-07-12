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Неподалік Бахмуту наші бійці знищили російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

У районі населеного пункту Курдюмівка неподалік Бахмуту було знищено російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомив у телеграмі нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетою підбили і потім із дрона вже добивали", - написав Мисягін.

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Автор: 

танк (2094) знищення (7696) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+11
горіла срака палала
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12.07.2023 18:34 Відповісти
+9
Кацапи з танку ломанулись як лось по кукурудзі.
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12.07.2023 18:35 Відповісти
+4
Был "прорыв"-стал "разрыв".
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12.07.2023 18:39 Відповісти
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горіла срака палала
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12.07.2023 18:34 Відповісти
Ну на видео видно шо танк дал дымовую завесу. И все.
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12.07.2023 19:17 Відповісти
Ага, из системы пожаротушения. Росле того, как ему в очко прикурить дали.
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12.07.2023 19:36 Відповісти
Ага а екіпаж з'їбався,? де вас таких довбойобів клонують? Одному завіса іншому пора року нета, ******** на срувесну, знайдете однодумців
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12.07.2023 20:30 Відповісти
Кацапи з танку ломанулись як лось по кукурудзі.
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12.07.2023 18:35 Відповісти
Пердак танка знатно горит на видео
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12.07.2023 18:36 Відповісти
Был "прорыв"-стал "разрыв".
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12.07.2023 18:39 Відповісти
Т-90 версия *Кузя*
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12.07.2023 18:59 Відповісти
"Пройоб"
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12.07.2023 19:01 Відповісти
А якою ракетою підбили? Джавеліном?
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12.07.2023 19:03 Відповісти
Там вообще как-то не понятно, что это было. Он ехал с севера к Курдюмовке, точнее после поворота пересекающего железку, он поехал бы в Зеленополье. Но если верить ДипСтэйт, то ВСУ только на правом берегу канала, на расстоянии от того места более километра, как минимум за двумя посадками. А прилетело ему, такое впечатление, что сзади прямо в корму, а не откуда-нибудь сбоку.
Может какой-нибудь отчаяный гранатометчик форсировав канал добрался аж до той посадки, которая справого борта от танка и отработал ему прямо в корму.
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12.07.2023 19:52 Відповісти
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! - Николай Васильевич Гоголь.
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12.07.2023 19:08 Відповісти
Там бляха шо, один знову голяка, у них це по штатній інструкції таке? Завжди один повинен бути з голою сракою, аби "брати по зброї" завжди могли прочистити дуло?
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12.07.2023 19:35 Відповісти
Та ні, це він заздалегідь у все чисте одягнувся, так, про всяк випадок.
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12.07.2023 19:39 Відповісти
Это был заряжающий - ему весь заряжал.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
 
 