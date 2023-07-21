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Знищення російського Т-80 на запорізькому напрямку. Ефектне ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк Т-80 на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного враження російської бронемашини бійці опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ знищили російський танк Т-90 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) Запорізька область (3601)


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Топ коментарі
+27
молекули вітер роздує
ні орка
ні лади
нікуя
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21.07.2023 10:40
+21
Ліфт в АД!
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21.07.2023 10:35
+15
Бадабум
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21.07.2023 10:38
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Ліфт в АД!
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21.07.2023 10:35 Відповісти
це я зрозумів, але ШО ж трапилось? ...мабуть мангал не допоміг. та і так перднуть - то треба вміти, громкопьйорди ..уєві
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21.07.2023 23:06 Відповісти
Бадабум
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21.07.2023 10:38 Відповісти
молекули вітер роздує
ні орка
ні лади
нікуя
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21.07.2023 10:40 Відповісти
Физика, химия, металловедение в одном ролике или разложение тела на молекулы и мартеновская печь в танке....
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21.07.2023 10:41 Відповісти
Екипаж - дебіли! Хто ж горох їсть перед тим як у танк залізти?!
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21.07.2023 10:42 Відповісти
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21.07.2023 10:43 Відповісти
Зникли без вістки.
Жігулєй не буде.
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21.07.2023 10:43 Відповісти
Бімба!
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21.07.2023 10:50 Відповісти
Ядрёна вша!!! Это чем? Или это БК? Раскалбасило в щепки))))
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21.07.2023 10:50 Відповісти
це те, що було б із усім !! (це ключове) кацапським при реальному бажанні США...
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21.07.2023 14:38 Відповісти
Т-80 работает на авиационном керосине. Заправка - 1800 литров + бк.
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21.07.2023 16:56 Відповісти
Блин, ну хряпнуло от души))))
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21.07.2023 16:58 Відповісти
Анігіляція кацапні...
Гуд!
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21.07.2023 10:57 Відповісти
Там без шансів. Там не те шо Лада, там і кабздуну нічого буде зустрічати
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21.07.2023 11:02 Відповісти
Вот почему надо возить с собой огнетушитель.
И аптечку.
И гробики.
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21.07.2023 11:03 Відповісти
И лопаты
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21.07.2023 16:59 Відповісти
Ось такі фільми треба знімати...
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21.07.2023 11:06 Відповісти
Навіщо? Нам будуть знімати три десятки серіалів з поровознюком.
Українці в соцмережах обурилися проведенням під час широкомасштабної війни тендера на виробництво серіалу "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, про яке стало відомо 19 липня. Прототипом одного з основних персонажів став власник ФК "Інгулець", аграрій Олександр Поворознюк.
Український продюсер Ігор Кондратюк опублікував у Facebook відеозвернення до телеведучого Юрія Горбунова, компанія якого "Прототип продакшн" займатиметься виробництвом серіалу.

"Шановний Юро. На чорта зараз використовувати державні 33 млн, коли у країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії? Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що знаю, що ти не шантажем узяв ці гроші, їх тобі виділили. І, може, це відео почують ті, хто тобі їх виділив. Може, у них хоч щось спрацює", - сказав він.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/money/tse-kino-spravdi-dopomozhe-nam-peremogti-u-merezhi-obureni-tenderom-na-serial-pro-povoroznjuka-1673862.html
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21.07.2023 11:54 Відповісти
Некуй курить в танке.
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21.07.2023 11:14 Відповісти
зе-Горбунови, ось СПРАВЖНЄ, а не оте ваше "кіно" за гроші з бюджету, що МАЛИ ЙТИ на армію!
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21.07.2023 11:17 Відповісти
Бабах вражає 😳😀😀😀
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21.07.2023 11:27 Відповісти
топлива много было, огненный столб харош
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21.07.2023 11:37 Відповісти
Наконец то уже громко звучит правда о гопоте 95 .Бомба!!!
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21.07.2023 11:39 Відповісти
А може его кацапня взрывчаткой напаковала и пустила в режиме автопилота?
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21.07.2023 13:38 Відповісти
Хто скільки раз передивлявся?
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21.07.2023 16:38 Відповісти
2-3 раза, максимум 5
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21.07.2023 20:15 Відповісти
І маладаааяяяя нє узнааєт какой у парня били канєц!
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21.07.2023 16:57 Відповісти
 
 