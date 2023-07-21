Знищення російського Т-80 на запорізькому напрямку. Ефектне ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк Т-80 на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного враження російської бронемашини бійці опублікували у соцмережі.

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