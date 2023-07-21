Знищення російського Т-80 на запорізькому напрямку. Ефектне ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк Т-80 на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного враження російської бронемашини бійці опублікували у соцмережі.
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+27 Юрій Вінгорськи
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нікуя
Жігулєй не буде.
Гуд!
И аптечку.
И гробики.
Українці в соцмережах обурилися проведенням під час широкомасштабної війни тендера на виробництво серіалу "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн, про яке стало відомо 19 липня. Прототипом одного з основних персонажів став власник ФК "Інгулець", аграрій Олександр Поворознюк.
Український продюсер Ігор Кондратюк опублікував у Facebook відеозвернення до телеведучого Юрія Горбунова, компанія якого "Прототип продакшн" займатиметься виробництвом серіалу.
"Шановний Юро. На чорта зараз використовувати державні 33 млн, коли у країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії? Навіщо? Я звертаюся публічно, тому що знаю, що ти не шантажем узяв ці гроші, їх тобі виділили. І, може, це відео почують ті, хто тобі їх виділив. Може, у них хоч щось спрацює", - сказав він.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/money/tse-kino-spravdi-dopomozhe-nam-peremogti-u-merezhi-obureni-tenderom-na-serial-pro-povoroznjuka-1673862.html