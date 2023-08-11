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Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23-річний шахрай створив у телеграмі копію відомого каналу "Николаевский Ванек" і копіював звідти повідомлення про збори, змінюючи номер картки на свій власний.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, передає Цензор.НЕТ.

"Шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на "банку збору" на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал", - написав він.

Гроші, які люди переказували нібито на ЗСУ, він витрачав на розваги в онлайн-казино та на ресторани.

Також читайте: Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на "продажі" автівок для ЗСУ. ФОТО

Поліцейські встановили особи понад 100 постраждалих, які перерахували шахраю гроші. Затриманий в усьому зізнався та вибачився. Розслідування проти нього ведуть за статтею про шахрайство, і молодику може загрожувати до 8 років за ґратами.

Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги 01Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги 02
Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги 03
Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги 04

Автор: 

Кривий Ріг (1358) шахрайство (1082) Нацполіція (15168) збір (334)


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Топ коментарі
+27
Шахрай з Кривого Рогу ? Володимир Олександрович ?
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11.08.2023 12:32
+18
😮 Це той, про кого я думаю?
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11.08.2023 12:27
+17
А що, покарання однаково, що за 3 млн, що за 5 пачок цигарок? https://zaxid.net/u_lvovi_znayshli_pohovannya_dvoh_soldativ_vermahtu_ta_identifikatsiyniy_zheton_smertnik_n1568895 Львів'янин отримав 7 років тюрми за крадіжку п'яти пачок сигарет у Стрию
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11.08.2023 12:37
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Простить сразу, или в угол поставить?
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11.08.2023 12:27 Відповісти
😮 Це той, про кого я думаю?
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11.08.2023 12:27 Відповісти
Так! Кривий Ріг!
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11.08.2023 13:00 Відповісти
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11.08.2023 14:59 Відповісти
Ну просто он был уверен что если деньги приходят на его карту их никто не найдет.
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11.08.2023 12:27 Відповісти
К сожалению в стране и за ее пределами есть типы умнее его которые все на крипту переводят, а те кто за границей вообще без страха, их оттуда никто не депортирует, как Шария и и ему подобных 🤡
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11.08.2023 13:02 Відповісти
Заради розваги, кинути потвору під танк!
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11.08.2023 12:28 Відповісти
Зробити так, щоб його "фейс" в житті виглядав так як на відео
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11.08.2023 12:58 Відповісти
на кол!
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11.08.2023 12:29 Відповісти
Спиляйте ублюдку його криві роги і відправте його на передову,

хай його там навчать вести себе пристойно.
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11.08.2023 12:30 Відповісти
Правильно! до тебе в окоп. він тебе заріже вночі і перебіжить до орків, там буде героєм шабашу в Скарабєєвої - типу героїчний розвідник підірвав агресієздатність ЗСУ і знищив одного Остапа.
шо за народ совковий? "на передову" - а ти за ним там будеш бігати і наглядати, так?
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11.08.2023 12:56 Відповісти
Я ж не сказав яким способом його навчать вести себе пристойно.
Але хочеться, щоб його "повчили" саме військові, у яких він вкрав гроші

Щоб паскуда хоч побачив і відчув у кого вкрав.
Просто посадити його буде занадто добре для нього
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11.08.2023 13:16 Відповісти
ну зрозумій, шо "вчити" то можна, але можна і за таке "вчення" під трибунал піти. тобто ти перекидаєш цю "почесну" місію на командира, котрому такий "солдат" це лишня небезпека? То ж не в частині де тупо він би "за свинями доглядав". зате закричати "на пірідавую їво" це дуже класно для свого т.з. "ЧСВ", ну і "лайків" накидають. то ж саме шо Верховнонайвеликоглядніший висрав шо воєнкомів - на пірідавую, ага.
ну ось наприклад:
https://site.ua/kirill.sazonov/tres-s-*********-i7leqv3

тобто воно то можна, але на самій передовій від цього добре, дуже добре якщо хоч шкоди не буде. не кажучи вже про користь.
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11.08.2023 14:15 Відповісти
бити його немає смисла, проводити виховні бесіди тупо, а зековські способи, це на парашку, тому на передову нафіг не потрібен, хіба десь в кайданки і фізична праця поки не відпрацює все вкрадене, але у нас таке заборонено.
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11.08.2023 16:14 Відповісти
Донатимо, браття... Не зупиняємося! Боюсь, кожен третій такий "патріёт" повинен вже перебувати за гратами.
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11.08.2023 12:30 Відповісти
Може з Рєзнікова починати треба?
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11.08.2023 13:17 Відповісти
Ні, почати з того кому Рєзніков откати плате.
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11.08.2023 13:28 Відповісти
а тут є ньюанси, бо думаю, що деребанить на двох
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11.08.2023 16:16 Відповісти
Що значить "вибачився"? Розстріляти, на...й!
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11.08.2023 12:31 Відповісти
точно, за законами війни. Розстріл на місті. Ми живемо вже не у мирні часи. Немає ні часу, ні коштів розбиратись з кожним мародером або шахраєм.
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11.08.2023 12:33 Відповісти
Зачем расстреливать? Гораздо лучше на фронт отправить, причем в самую горячую точку - на Бахмут нах!
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11.08.2023 14:15 Відповісти
ахха, чуть вище глянь.те коменти
прекрасно. давай бомжів з туберкульозом тобі в хату відправляти? а чо? звучить круто, а ти там вже з ними "любися як хотися". шо за совок то?
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11.08.2023 14:18 Відповісти
Шахрай з Кривого Рогу ? Володимир Олександрович ?
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11.08.2023 12:32 Відповісти
Теж перша думка про це промайнула, що якось вони до пана президента не дуже шанобливо ставляться. А потім читаю далі про 3 мільйона і розумію, що рівень шахрайства далеко-далеко не той.
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11.08.2023 15:26 Відповісти
Цю падлу кинути на передній край. Там він швидко вкурить, що не на те, гроші витрачав
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11.08.2023 12:32 Відповісти
він там потрібен хіба що тільки у якості розміновувача.
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11.08.2023 12:34 Відповісти
Теж варіант.
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11.08.2023 12:38 Відповісти
Такий же Зелений шахрай обібрав Україну на куди більшу суму. Яу там мамі Римі і папіку живеться? СУУУУУУ.....ки
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11.08.2023 12:36 Відповісти
А що, покарання однаково, що за 3 млн, що за 5 пачок цигарок? https://zaxid.net/u_lvovi_znayshli_pohovannya_dvoh_soldativ_vermahtu_ta_identifikatsiyniy_zheton_smertnik_n1568895 Львів'янин отримав 7 років тюрми за крадіжку п'яти пачок сигарет у Стрию
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11.08.2023 12:37 Відповісти
А вкрав би хоча б мільйонів 100 - ще й в "слуги народа" зміг би попасти.
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11.08.2023 15:27 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що коли на Цензорі публікують реквізити для збору, спочатку роблять перевірку.
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11.08.2023 12:40 Відповісти
Пустить с"ку на міне поле, для створення хоча б маленького проходу.
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11.08.2023 12:40 Відповісти
нехай пдло вісім років вже відсижує після нашої Перемоги (якщо доживе), а до Перемоги нехай риє траншеї та пішки протоптує стежки у мінних полях перед Українською піхотою
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11.08.2023 12:40 Відповісти
Якщо з 95 кварталу - простять! Там всі такі. А, можливо, заберуть в ВР, фракція "СН". Там потрібні такі талановиті.
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11.08.2023 12:44 Відповісти
ох уж цей шахрай з Кривого Рогу...
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11.08.2023 12:48 Відповісти
шахраЇ
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11.08.2023 13:19 Відповісти
шахрай з Кривого Рогу, кажете?
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11.08.2023 12:52 Відповісти
Щось дрібнувато, його земляки вишахраювали президентське крісло, ото рівень, я розумію!
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11.08.2023 12:54 Відповісти
Невже Шашликович попався?
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11.08.2023 12:59 Відповісти
Спасибі мешканцям Кривбаса ....
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11.08.2023 13:04 Відповісти
30 років країна виховувала покоління що думає виключно шлунком і для якої бог дорівнюється до грошей.
Сподіваюсь що висновки робляться. Що є то є. Доречі діяча влада походить також з таких.
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11.08.2023 13:07 Відповісти
Що знову не так з «поколінням? Музику не з вашої молодості слухають?!))))
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11.08.2023 13:48 Відповісти
а може, це майбутній президент?
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11.08.2023 13:10 Відповісти
В Ютюбі повно таких шахраїв...Одночасно розводять лохів ,чисто українською мовою ніби для ЗСУ а потім чисто російською для окупантів.Ті гроші йдуть на підтримку окупантам.
Найцікавіше---що обличчя ютбер не показує ...і голос через компютерний перетворювач..
це навіть можуть бути з тих лднр...
те ж саме ці ждани,фейгіни,світани.
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11.08.2023 13:11 Відповісти
Абсолютний тупень. Бо міг би спочатку в партію Слуг записатись. Це було б індульгенцією тривалий час.
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11.08.2023 13:11 Відповісти
Доречі якщо врахувати що налоги донати що платять українці йде на отримання УкрОборонПрому та закупівлю яєць по 17 то там ця схема працює ще з 91 року.
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Добре що взяли підараса. Але можу ще дати наводку на фейкового преза та його посіпак які обідрали армію у 100500 разів більше.
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11.08.2023 13:17 Відповісти
Побачив загаоловок -думав , хто _Зєлєнський ,Єрмак чи Рєзніков ?.

А тут ...

Нічого посидить трохи - і зрозуміє ,що красти безнаказанно пацанчикам з Кривого Рогу можна тільки в одному випадку...
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11.08.2023 13:31 Відповісти
кому ті вибачення потрібні? в тюрму на}{уй
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11.08.2023 13:37 Відповісти
Це дрібниці. Інший шахрай з Кривого Рогу заліз у перше крісло країни - оце біда!
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11.08.2023 13:52 Відповісти
Він не сам заліз. Його вибрали.
Але НЕ 73 %.
А близько половини громадян України, які володіють виборчим правом.
Тезу про "73%" зараз повторюють тільки тупі бовдури або рузкі провокатори і вороги.

Мені здається, суспільство після усіх тих справжніх подвигів і повсякденного героїзму таки дозріло до того, щоб на неминучому черговому конституційному етапі зміни влади викинути кібіням все це смердюче зе-лайно єрмаків-татарових-тимошенків-баканових-рєзнікових та іншого легіону чортів -- на смітник історії.
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11.08.2023 14:35 Відповісти
курва , пройшов практику в "зе лідора" .
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11.08.2023 14:37 Відповісти
Кривий Ріг - кузня шахраїв.
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11.08.2023 16:13 Відповісти
"расп'ялі мальчіка в трусіках!" (с) )))

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11.08.2023 18:46 Відповісти
 
 