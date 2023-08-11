Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23-річний шахрай створив у телеграмі копію відомого каналу "Николаевский Ванек" і копіював звідти повідомлення про збори, змінюючи номер картки на свій власний.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, передає Цензор.НЕТ.

"Шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на "банку збору" на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал", - написав він.

Гроші, які люди переказували нібито на ЗСУ, він витрачав на розваги в онлайн-казино та на ресторани.

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Поліцейські встановили особи понад 100 постраждалих, які перерахували шахраю гроші. Затриманий в усьому зізнався та вибачився. Розслідування проти нього ведуть за статтею про шахрайство, і молодику може загрожувати до 8 років за ґратами.









