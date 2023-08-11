Шахрай з Кривого Рогу зібрав з українців 3 млн нібито на ЗСУ. Гроші витратив на розваги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
23-річний шахрай створив у телеграмі копію відомого каналу "Николаевский Ванек" і копіював звідти повідомлення про збори, змінюючи номер картки на свій власний.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, передає Цензор.НЕТ.
"Шахрай зі справжнього телеграм-каналу копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання на "банку збору" на свої власні банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал", - написав він.
Гроші, які люди переказували нібито на ЗСУ, він витрачав на розваги в онлайн-казино та на ресторани.
Поліцейські встановили особи понад 100 постраждалих, які перерахували шахраю гроші. Затриманий в усьому зізнався та вибачився. Розслідування проти нього ведуть за статтею про шахрайство, і молодику може загрожувати до 8 років за ґратами.
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хай його там навчать вести себе пристойно.
шо за народ совковий? "на передову" - а ти за ним там будеш бігати і наглядати, так?
Але хочеться, щоб його "повчили" саме військові, у яких він вкрав гроші
Щоб паскуда хоч побачив і відчув у кого вкрав.
Просто посадити його буде занадто добре для нього
ну ось наприклад:
https://site.ua/kirill.sazonov/tres-s-*********-i7leqv3
тобто воно то можна, але на самій передовій від цього добре, дуже добре якщо хоч шкоди не буде. не кажучи вже про користь.
прекрасно. давай бомжів з туберкульозом тобі в хату відправляти? а чо? звучить круто, а ти там вже з ними "любися як хотися". шо за совок то?
Сподіваюсь що висновки робляться. Що є то є. Доречі діяча влада походить також з таких.
Найцікавіше---що обличчя ютбер не показує ...і голос через компютерний перетворювач..
це навіть можуть бути з тих лднр...
те ж саме ці ждани,фейгіни,світани.
налогидонати що платять українці йде на отримання УкрОборонПрому та закупівлю яєць по 17 то там ця схема працює ще з 91 року.
А тут ...
Нічого посидить трохи - і зрозуміє ,що красти безнаказанно пацанчикам з Кривого Рогу можна тільки в одному випадку...
Але НЕ 73 %.
А близько половини громадян України, які володіють виборчим правом.
Тезу про "73%" зараз повторюють тільки тупі бовдури або рузкі провокатори і вороги.
Мені здається, суспільство після усіх тих справжніх подвигів і повсякденного героїзму таки дозріло до того, щоб на неминучому черговому конституційному етапі зміни влади викинути кібіням все це смердюче зе-лайно єрмаків-татарових-тимошенків-баканових-рєзнікових та іншого легіону чортів -- на смітник історії.