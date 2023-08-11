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Російський окупант здається у полон на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як російський окупант здається у полон на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у мережі.

Автор: 

полон (1562) Запорізька область (3605)


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