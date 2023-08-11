Російський окупант здається у полон на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як російський окупант здається у полон на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у мережі.
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