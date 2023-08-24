"Нептун" знищив "Тріумф". Ліквідація Пригожина. Викрадений гелікоптер | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться з глядачами своїм баченням ситуації, що склалася на фронті, а також прокоментує останні події: знищення російського ППО "Тріумф" в окупованому Криму, ліквідацію ватажка "Вагнера" Пригожина та захоплення російського гелікоптера Мі-8.

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