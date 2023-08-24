"Нептун" знищив "Тріумф". Ліквідація Пригожина. Викрадений гелікоптер | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться з глядачами своїм баченням ситуації, що склалася на фронті, а також прокоментує останні події: знищення російського ППО "Тріумф" в окупованому Криму, ліквідацію ватажка "Вагнера" Пригожина та захоплення російського гелікоптера Мі-8.
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Топ коментарі
+11 Jimmy Hill
показати весь коментар24.08.2023 21:17
+9 Ігор Наумчук
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+5 kelt kant
показати весь коментар24.08.2023 22:04
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Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.
Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...
І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:
головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.
Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)
... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.
Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.
Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!
Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».
В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,
і я з ними повторювали одне й теж саме:
«Влада профінансуй проект Нептун».
Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!
Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..
Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…
МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.
Тим більше, пишуть про 7 вибухів, тобто 7 нептунів заради одного тріумфу?
Варіант з касетами від Хармс виглядає правдоподібніше
"Друже" кажуть при звертанні - це кличний відмінок, вокатив.
******** "Тріумф" українським "Нептуном".
І лисий з каченям розбились *****.
З'їбав пілот разом із вєртольотом.
А Крим - національна гордість наша - вночі під Тарханкут отримав копняка.