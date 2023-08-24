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"Нептун" знищив "Тріумф". Ліквідація Пригожина. Викрадений гелікоптер | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться з глядачами своїм баченням ситуації, що склалася на фронті, а також прокоментує останні події: знищення російського ППО "Тріумф" в окупованому Криму, ліквідацію ватажка "Вагнера" Пригожина та захоплення російського гелікоптера Мі-8.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Проблеми наступу: ціна та час перемоги | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Пригожин Євген (522) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+11
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24.08.2023 21:17
+9
Тетяна Чорновол::
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.
Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...
І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:
головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)
... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.

Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».
В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,
і я з ними повторювали одне й теж саме:
«Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!
Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..
Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…
МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.
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24.08.2023 21:50
+5
Українці власною зброєю, Нептунами, послали нах@й флагман москальського флоту ракетний крейсер Мацква, українці власною зброєю, ПТРК Стугна, нищили колони танків русні під Києвом навесні 2022, бо джавелінів тоді просто не було в достатній кількості у війську, та й дальність у джавелінів майже в 2 рази менша. Українці нищили москалоту власними РСЗВ Вільха М, які за дальністю та вагою БК переважають Хаймарси (дальність на 30-40 км більша та більший калібр пострілу)... Можна продовжувати й далі. Українське - найкраще! Але українське останні 4 роки майже не вироблялося та бойкотувалося владою. Хочемо перемогти москалоту, яка вже у минулому році 24/7 виробляє власну зброю? Тоді ми маємо цілодобово виробляти власної зброї ще більше, ніж москальська орда. І першочерговим завданням української влади є вирішення питання власного виробництва зброї, а не виробництва асфальту та серіалів, звісно, якщо ми маємо на увазі українську владу, а не владу, яка працює на ворога.
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24.08.2023 22:04
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24.08.2023 21:17 Відповісти
Получается шо мы зафигачили самолет с оркопригожкой?
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24.08.2023 21:25 Відповісти
Израильская армия доказала давно ,что с-400 и другие "аналоги кремлевской мафий"велики в телевизоре . И тоже доказали Украинские зашчитники от московского фашизма и русского - мира.
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24.08.2023 21:27 Відповісти
По всій Україні продовжується "Велике крадівництво", на що задіяні екскаватори, грейдери, самоскиди та інша новенька західна техника. І нічого, відволікають громадян, дітей, які виходять з плакатими на мерів, що ті виділяють кошти на скошення трави в містах і укоадку плитки, де керівники - мери. А на "велике крадівництво"-дороги, мости витрачаються мільярди. Хіба болить серце і душа за вбитих військових на фронті, які не захищені?
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24.08.2023 21:41 Відповісти
а чому з 2019р була призупинена ракетна програма?маю сумнів що у нас ще залишилися нептуни із старих запасів, думаю то все ж була західна зброя.
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24.08.2023 21:49 Відповісти
Тетяна Чорновол::
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така робота.
Блокування було шалене.
Проте в майданівській владі у «Нептуна» були такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася...
І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду:
головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це означало політичне самовбивство.

Дискредитація "Нептуна" також була наслідком роботи агентури, (що блокували ракетну програму України)
... та стада , що лили бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували.

Однак не зважаючи на протидію, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Московити возбуділісь невжарт.

Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
А у владі не лобіював, не захистив «Нептун» ніхто.
Ніхто!!!

Однак, дякуючи опозиційним каналам: «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу», вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун».
В кожному ефірі на військову тему спікери опозиції,
і я з ними повторювали одне й теж саме:
«Влада профінансуй проект Нептун».

Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!!
Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. ... агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували..
Ракет так і не було.

Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, а до війни залишалося менше двох місяців…
МЕНЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ....

В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, а ще купа їх була на різних стадіях збірки.
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24.08.2023 21:50 Відповісти
Так тоді кремль кинув всі медіаресурси що б тільки не Порошенко...як бачимо це спрацювало з новим през було зупинено всі військові програми та закупівлі натомість на роки розрослись буйним цвітом корупційні схеми і тоді ***** таки наважилося на "Київ за три дні"..
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24.08.2023 22:07 Відповісти
Непонятно: каким образом тогда "Нептун" был принят на вооружение в августе 2020. И были перераспределены деньги Тараном для закупки дивизиона Нептунов до конца 2020 года.
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25.08.2023 13:04 Відповісти
Українці власною зброєю, Нептунами, послали нах@й флагман москальського флоту ракетний крейсер Мацква, українці власною зброєю, ПТРК Стугна, нищили колони танків русні під Києвом навесні 2022, бо джавелінів тоді просто не було в достатній кількості у війську, та й дальність у джавелінів майже в 2 рази менша. Українці нищили москалоту власними РСЗВ Вільха М, які за дальністю та вагою БК переважають Хаймарси (дальність на 30-40 км більша та більший калібр пострілу)... Можна продовжувати й далі. Українське - найкраще! Але українське останні 4 роки майже не вироблялося та бойкотувалося владою. Хочемо перемогти москалоту, яка вже у минулому році 24/7 виробляє власну зброю? Тоді ми маємо цілодобово виробляти власної зброї ще більше, ніж москальська орда. І першочерговим завданням української влади є вирішення питання власного виробництва зброї, а не виробництва асфальту та серіалів, звісно, якщо ми маємо на увазі українську владу, а не владу, яка працює на ворога.
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24.08.2023 22:04 Відповісти
Ви самі і відповіли,з цією владою не буде ніяких ракет заводів по виробництву фпв дронів ітд.Вони довели що системно можуть тільки красти.
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24.08.2023 22:13 Відповісти
За Нептун сумнівна. Його максимальна дальність 230, а від фіоленту до українського узбережжя далі...
Тим більше, пишуть про 7 вибухів, тобто 7 нептунів заради одного тріумфу?
Варіант з касетами від Хармс виглядає правдоподібніше
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24.08.2023 23:00 Відповісти
Радий що підіймаєте тему відсутності фортифікацій, інженерної техніки, будівельних ресурсів, інженерних військ і так далі.
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24.08.2023 23:23 Відповісти
Юрію! Не "друже Сокіл", а "друг Сокіл".
"Друже" кажуть при звертанні - це кличний відмінок, вокатив.
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25.08.2023 00:17 Відповісти
А не триндіти що саме не можна? Чи бажання сенсації перемагає глузд?
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25.08.2023 05:20 Відповісти
Ітогі подвєдьом.
******** "Тріумф" українським "Нептуном".
І лисий з каченям розбились *****.
З'їбав пілот разом із вєртольотом.
А Крим - національна гордість наша - вночі під Тарханкут отримав копняка.
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25.08.2023 09:11 Відповісти
Свободу Червінському.
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25.08.2023 13:07 Відповісти
 
 