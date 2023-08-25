"Распаковка" російських позицій. Штурм. Частина 2. ВIДЕО
Група українських воїнів із 59-ї бригади імені Якова Гандзюка провела успішний штурм і захопила відразу 12 позицій окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ексклюзивному матеріалі на каналі "Бутусов плюс".
"Під час цієї атаки 59 бригада захопила одразу 12 російських позицій. З нашого боку без втрат, маємо лише 5 легкопоранених. І екіпаж танку, і хамві вже в строю. У цьому відео ви побачите кадри однієї з захоплених позицій: рештки росіян, покинута зброя і інтерв'ю воїнів, які виконували це завдання", - йдеться у коментарі до матеріалу.
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Mykola Korzh #551971
показати весь коментар25.08.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 11
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Eugene Boyko #535329
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