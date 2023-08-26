Спецпризначенці СБУ добивають третій танковий полк росіян. ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків. Штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці. Воїни вже знищили 2 полки на своєму рахунку й добивають третій.

Результати їх роботи можна побачити на відео, інформує Цензор.НЕТ.

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