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Спецпризначенці СБУ добивають третій танковий полк росіян. ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків. Штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці. Воїни вже знищили 2 полки на своєму рахунку й добивають третій.

Результати їх роботи можна побачити на відео, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волинські тероборонівці знищили відразу два ворожі БТР-82А. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12812) знищення (7227)


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Топ коментарі
+14
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26.08.2023 15:54
+11
Благослови вас Господи хлопці на знищення супостата , Матінько Божа та покрий їх своїм омофором !
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26.08.2023 15:19
+11
ПШНХЙ, Міхаіл.
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26.08.2023 15:25
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Залишилось знищити ще тисяч сім.
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26.08.2023 15:13 Відповісти
ПШНХЙ, Міхаіл.
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26.08.2023 15:25 Відповісти
Вам туди ж. Бо я вже доволі дорослий хлопчик і розумію різницю між лозунгами і правдою життя. Арестовича ми вже наслухались по вуха. Інші нам не потрібні.
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26.08.2023 15:48 Відповісти
У них немає стільки боєздатних танків.
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26.08.2023 20:16 Відповісти
красава - заткнув пирожиного троля взапояс
сім тисяч.... ахххааа... навіть якщо всі танки з постаментів познімають - буде замало
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26.08.2023 21:35 Відповісти
Благослови вас Господи хлопці на знищення супостата , Матінько Божа та покрий їх своїм омофором !
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26.08.2023 15:19 Відповісти
спецуру на танки не совсем правильно...
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26.08.2023 15:20 Відповісти
спецура по танкам
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26.08.2023 15:29 Відповісти
коптер на першій секунді з якогось міркування заблюрили.
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26.08.2023 15:23 Відповісти
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26.08.2023 15:23 Відповісти
Героям слава !!!
Бог у поміч, рідненькі
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26.08.2023 15:32 Відповісти
На 25 сек.в свинособаки виросли крила...
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26.08.2023 15:35 Відповісти
красиво полетел
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26.08.2023 15:39 Відповісти
На полє танкі ********
Салдати шлі как на убой
А маладому камандіру
Нєсли пузирь он впал в запой

В "мангал" ударіла балванка
Пращай, пращай Z-екіпаж
Лєжат пакєти возлє танка
Ані паєдут в Дорогобуж
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26.08.2023 15:40 Відповісти
Я так понимаю это шота из свеженького, ваше, балуетесь?
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26.08.2023 17:38 Відповісти
Да, моё
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26.08.2023 18:27 Відповісти
Типа - "наши мальчики"?
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26.08.2023 18:34 Відповісти
Я не знаю, о каких мальчиках вы пишите
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26.08.2023 18:36 Відповісти
...
Лєжат пакєти возлє танка
В бєлій лада паєдет мая новая мамка
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26.08.2023 21:37 Відповісти
Секретар РНБО заявив, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою
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26.08.2023 15:41 Відповісти
до начала войны у русни было 3500 танков , щас они достают с консервации
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26.08.2023 15:43 Відповісти
Мехводы будут просто в восторге
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26.08.2023 15:57 Відповісти
... я думаю откуда столько моли и вони - а єто консерві йося саталин
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26.08.2023 21:39 Відповісти
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26.08.2023 15:54 Відповісти
Хлопці, ****** русню, що аж луска з цих підарасів сипалася.
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26.08.2023 16:39 Відповісти
Пацаны воюют, а глава СБУ Малюк колл-центры крышует.
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26.08.2023 17:58 Відповісти
Короче, одна з Европейских країн вже без танків - припущення.
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26.08.2023 18:01 Відповісти
Україна з танками
кацапія - не Європейська країна
... але те що куйло без танків - так то правда
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26.08.2023 21:40 Відповісти
Норм. Й "пташку" не показали на відео.
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26.08.2023 20:32 Відповісти
 
 