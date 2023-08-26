Спецпризначенці СБУ добивають третій танковий полк росіян. ВIДЕО
З початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків. Штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці. Воїни вже знищили 2 полки на своєму рахунку й добивають третій.
Результати їх роботи можна побачити на відео, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар26.08.2023 15:54
+11 Вася Путлер
показати весь коментар26.08.2023 15:19
+11 Мирко Грубий
показати весь коментар26.08.2023 15:25
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сім тисяч.... ахххааа... навіть якщо всі танки з постаментів познімають - буде замало
Бог у поміч, рідненькі
Салдати шлі как на убой
А маладому камандіру
Нєсли пузирь он впал в запой
В "мангал" ударіла балванка
Пращай, пращай Z-екіпаж
Лєжат пакєти возлє танка
Ані паєдут в Дорогобуж
Лєжат пакєти возлє танка
В бєлій лада паєдет мая новая мамка
кацапія - не Європейська країна
... але те що куйло без танків - так то правда