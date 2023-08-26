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Волинські тероборонівці знищили відразу два ворожі БТР-82А. ВIДЕО

Аеророзвідники 55 об 100 ОБр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення техніки опублікували в телеграм-каналі Бутусов плюс.

Рятувати одиницю російської техніки прибув ще один БТР-82А. 

"Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!", – кажуть бійці.

Дивіться: На Херсонщині ЗСУ знищили ворожу гармату "Гіацинт". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) БТР (279)


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26.08.2023 14:22 Відповісти
наші лютують!
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26.08.2023 14:31 Відповісти
тільки за саундтрек передивився разів 5.
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26.08.2023 14:36 Відповісти
Дяка цензор, за подвійне відео.
Але не буде срача - влучили у посадку пусту
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26.08.2023 14:51 Відповісти
Молодці земляки.
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26.08.2023 14:53 Відповісти
 
 