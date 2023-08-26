Волинські тероборонівці знищили відразу два ворожі БТР-82А. ВIДЕО

Аеророзвідники 55 об 100 ОБр ТрО вистежили в лісі бронетранспортер і передали координати гармашам з приданої бригадної артилерії, яким вдалося пошкодити і зупинити броньовану машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення техніки опублікували в телеграм-каналі Бутусов плюс.

Рятувати одиницю російської техніки прибув ще один БТР-82А.

"Наші ж аеророзвідники з артилеристами тільки на те і чекали! Кілька точних ударів – і російські бронетранспортери перетворилися на 30 тонн підсмаженого металобрухту!", – кажуть бійці.

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