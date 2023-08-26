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Новости Видео Война
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Волынские теробороновцы уничтожили сразу два вражеских БТР-82А. ВИДЕО

Аэроразведчики 55 об 100 ОБр ТрО выследили в лесу бронетранспортер и передали координаты артилеристам из приданной бригадной артиллерии, которым удалось повредить и остановить бронированную машину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожение техники опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.

Спасать единицу российской техники прибыл еще один БТР-82А.

"Наши же аэроразведчики с артиллеристами только того и ждали! Несколько точных ударов – и российские бронетранспортеры превратились в 30 тонн поджаренного металлолома!", – говорят бойцы.

Смотрите: На Донетчине бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражескую технику на $2 миллиона. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) БТР (364)


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26.08.2023 14:22 Ответить
наші лютують!
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26.08.2023 14:31 Ответить
тільки за саундтрек передивився разів 5.
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26.08.2023 14:36 Ответить
Дяка цензор, за подвійне відео.
Але не буде срача - влучили у посадку пусту
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26.08.2023 14:51 Ответить
Молодці земляки.
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26.08.2023 14:53 Ответить
 
 