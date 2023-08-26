Волынские теробороновцы уничтожили сразу два вражеских БТР-82А. ВИДЕО
Аэроразведчики 55 об 100 ОБр ТрО выследили в лесу бронетранспортер и передали координаты артилеристам из приданной бригадной артиллерии, которым удалось повредить и остановить бронированную машину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожение техники опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.
Спасать единицу российской техники прибыл еще один БТР-82А.
"Наши же аэроразведчики с артиллеристами только того и ждали! Несколько точных ударов – и российские бронетранспортеры превратились в 30 тонн поджаренного металлолома!", – говорят бойцы.
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Але не буде срача - влучили у посадку пусту