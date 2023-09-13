Пєсков обмовився і назвав Росію "Российской Педерацией". ВIДЕО
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Росію "Российской Педерацией".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з обмовкою чиновника опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+121 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.09.2023 14:06
+51 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.09.2023 14:07
+37 Wasyl Worobec
показати весь коментар13.09.2023 14:12
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Й я не впевненний , що десь у побуті Дімон не вживає саме такий варіант назви його недоімперії більше , ніж будь який інший . Й майже кожен психолог погодится зі мною , що тільки при більш частому вживанні такого (істиного) визначення можливий такий публічний конфуз .
Нарешті і кремлівських почав доходити цей очевидний фак(т).