Пєсков обмовився і назвав Росію "Российской Педерацией". ВIДЕО

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Росію "Российской Педерацией".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з обмовкою чиновника опублікований у соцмережах.

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