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Пєсков обмовився і назвав Росію "Российской Педерацией". ВIДЕО

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Росію "Российской Педерацией".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю з обмовкою чиновника опублікований у соцмережах.

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Автор: 

курйоз (571) Пєсков Дмитро (1618) росія (65146)


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Топ коментарі
+121
Хоч раз не збрехав....
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13.09.2023 14:06
+51
Нєт нічєго тайного что нє станєт явним...
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13.09.2023 14:07
+37
Він просто український агент,а це обмовка по Фрейду
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13.09.2023 14:12
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Обмовився тільки в третьому слові)))
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13.09.2023 17:56 Відповісти
Жодний психолого не повірить , що особа яка ніколи не вживала (десь на кухні) таке словосполучення зможе його у прямому ефірі вимовити без обмовок ...

Й я не впевненний , що десь у побуті Дімон не вживає саме такий варіант назви його недоімперії більше , ніж будь який інший . Й майже кожен психолог погодится зі мною , що тільки при більш частому вживанні такого (істиного) визначення можливий такий публічний конфуз .
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13.09.2023 18:01 Відповісти
Оказывается нормальный мужик, этот Песков.
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13.09.2023 19:13 Відповісти
мітя таки розумієш що божевільний пукін злив твою державу в унітаз дуже вміло......табакерку держи поруч
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13.09.2023 19:56 Відповісти
Феерично
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13.09.2023 20:01 Відповісти
Я її так називаю з 2014.
Нарешті і кремлівських почав доходити цей очевидний фак(т).
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13.09.2023 22:58 Відповісти
))))))))))))) красавчик, про що на роботі думає))))))))
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14.12.2023 09:19 Відповісти
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