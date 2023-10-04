Мангал не врятував російський танк від FPV-дрону "Дикі Шершні". ВIДЕО
Російський танк сховався на глибину у 10 км від українських позицій, але його виявила аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького і передала координати FPV-підрозділу "Булава", яким ви завчасно поставили партію дронів Дикі шершні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Результат - на відео, танк більше не стрілятиме.
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AC/DC - Highway to Hell
Кто-то под мангалом друг-друга дерет?
Попадание куда-то в танк на видео есть, много белого ( а не черного, как если бы горело топливо ) дыма на панорамных кадрах есть, даже бодрая музычка AC/DC на видео есть - а вот что именно случилось с танком - если случилось - на видео нет. Если вы журналисты, а не пропагандисты, то не стоит выдавать за факты свои благие пожелания.