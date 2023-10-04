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Мангал не врятував російський танк від FPV-дрону "Дикі Шершні". ВIДЕО

Російський танк сховався на глибину у 10 км від українських позицій, але його виявила аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького і передала координати FPV-підрозділу "Булава", яким ви завчасно поставили партію дронів Дикі шершні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Результат - на відео, танк більше не стрілятиме.

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Також дивіться: Окупанти кинули піхоту на Урожайне, але наші воїни відбили атаку FPV-дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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AC/DC - Highway to Hell
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04.10.2023 09:29 Відповісти
Всім кацапам дорога тільки в ад 😠
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04.10.2023 11:55 Відповісти
Це не чесно, такий мангал пошкодили.
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04.10.2023 10:00 Відповісти
Чого це пошкодили? Мангал виконав своє призначення. Але у москалів все не як у людей. Тому м'ясо смажиться не на мангалі, а під мангалом.
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04.10.2023 10:08 Відповісти
Це є порушенням технологічного процесу, знизу буде сирувате, у всіх розуміннях цього висліва.
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04.10.2023 10:11 Відповісти
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04.10.2023 11:56 Відповісти
Кто-то под манглаом живет?
Кто-то под мангалом друг-друга дерет?
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04.10.2023 12:32 Відповісти
"Результат - на видео, танк больше не будет стрелять" - с чего вы это взяли, ничего подобного на видео нет.
Попадание куда-то в танк на видео есть, много белого ( а не черного, как если бы горело топливо ) дыма на панорамных кадрах есть, даже бодрая музычка AC/DC на видео есть - а вот что именно случилось с танком - если случилось - на видео нет. Если вы журналисты, а не пропагандисты, то не стоит выдавать за факты свои благие пожелания.
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04.10.2023 17:02 Відповісти
В танк попали дважды. На одной и том же месте. Скорее всего он еще после первого попадания уже не ездил.
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04.10.2023 22:13 Відповісти
 
 