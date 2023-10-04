Мангал не врятував російський танк від FPV-дрону "Дикі Шершні". ВIДЕО

Російський танк сховався на глибину у 10 км від українських позицій, але його виявила аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького і передала координати FPV-підрозділу "Булава", яким ви завчасно поставили партію дронів Дикі шершні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Результат - на відео, танк більше не стрілятиме.

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