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Воїни 3 ОШБр взяли у полон командира добробату армії РФ. ВIДЕО

Воїни Третьої штурмової бригади захопили у полон майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ.

Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 3-ої ОШБр, передає Цензор.НЕТ. 

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.

"Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи#да сколько полегло". А повне відео цих боїв - згодом!" - додали у 3 ОШБр. 

Дивіться також: Воїни 3 ОШБр штурмують позиції окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

армія рф (17491) полонені (2267) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+32
Козаки! Бережи Вас Боже!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 18:11
+26
Молодці хлопці і дівчата!
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09.10.2023 18:09
+26
Млять! Де кацапи - там срач, сморід, горе, сльози й біль. Їпанута орда!
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09.10.2023 18:12
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Молодці хлопці і дівчата!
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09.10.2023 18:09 Відповісти
Козаки! Бережи Вас Боже!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 18:11 Відповісти
Млять! Де кацапи - там срач, сморід, горе, сльози й біль. Їпанута орда!
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09.10.2023 18:12 Відповісти
Московіти хотять його добити!!
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09.10.2023 18:12 Відповісти
От тобі і "батяня-вомбат"!
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09.10.2023 18:12 Відповісти
На гілляку
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09.10.2023 18:13 Відповісти
Догори дригом..
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09.10.2023 18:23 Відповісти
Ти пропонуеш, щоб вони наших полонених теж вішали?
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09.10.2023 18:25 Відповісти
Ти забув як свинособаки відрізали нашим полоненим геніталії?
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10.10.2023 07:54 Відповісти
Якщо він старший офіцер то наших хлопців десяток другий, а то і більше визволять.
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09.10.2023 19:09 Відповісти
"Тут пи#да сколько полегло"... Жалко, что не все парашники там сдохли.
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09.10.2023 18:14 Відповісти
Якщо так багато фаршу кацапського на нашій землі ,
то якого біса ви до нас пхаєтесь ?

Сидіть у своєму мухосранську і жеріть щі з водярою 😠
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09.10.2023 18:21 Відповісти
Це "вяликароси-славянє" А назва добробату - "Алга" Тобто "Вперед" татарською
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09.10.2023 18:21 Відповісти
І до чого тут "молдавский женский футбольный клуб из Тирасполя."? Якщо батальйон - російський? Румунською "алга" - "воодорості"
Російською "кот" - це "тварина сімейства котячих" А кримськотатарською "кот" - "ЖОПА"
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09.10.2023 20:35 Відповісти
алге - кот
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09.10.2023 21:37 Відповісти
Це претензії не до мене - мова про озвучену в статті назву батальйону а не про те чи існує він і чи саме так називається У нас теж є підрозділи що мають офіційне найменування та "неофіційне"Ті ж "Вовки да-Вінчі"
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10.10.2023 05:00 Відповісти
Алга - це по казахськи щось?
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09.10.2023 18:23 Відповісти
"Вперед" татарською
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09.10.2023 18:27 Відповісти
Гугел каже що це монгольською - "ні один, жодний"...
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09.10.2023 18:30 Відповісти
"Алга" означает ...издец.
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09.10.2023 19:04 Відповісти
ну явно кавказец, вот какого хера он воюет за мокшей ?
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09.10.2023 18:33 Відповісти
він воює за гроші
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09.10.2023 18:39 Відповісти
ну по большому счету там все за бабки воюют, но когда ловят начинается - сами мы не местные ну и т.д.
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09.10.2023 19:51 Відповісти
Татарин він, 100пудово!
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09.10.2023 18:40 Відповісти
Єті...вже і снігових людей обілечують..кацапи..
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09.10.2023 19:44 Відповісти
Он раб мокшей.
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09.10.2023 18:42 Відповісти
кавказец - отличный охранник жилья и имущества, приспособленный к суровому климату и тяжелым погодным условиям. А это - просто русский.
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09.10.2023 18:46 Відповісти
Це найманець.

В них новояз такий. Розшифровка деяких термінів:
- "добровольчий батальйон" - зграя найманців, організована в якомусь "суб'єкті федерації" місцевим "губернатором" з всякого непотрібу, за великі одноразові виплати та обіцянку великих зарплат;
- загін "Z" - піхотний загін переважно з зеків, озброєний тільки автоматами, РПГ та РПК;
- штурмовий загін "Шторм" - піхотний загін переважно з штрафників, озброєний тільки автоматами, РПГ та РПК;
- батальйон/полк/бригада ТрВ ДШВ - чмобська піхтура без ББМ/танків, озброєна автоматами, РПГ та РПК, створена на базах основних дивізій ДШВ, з середнім та старшим офіцерським составом з ДШВ, але яка не має більше нічого від ДШВ - піхотне м'ясо для затикання дір на фронті.
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09.10.2023 19:29 Відповісти
Та ні, якийсь татарин. Акцента кавказького в нього немає.
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09.10.2023 20:02 Відповісти
Якщо в них полковники так вдягнені, то сержантів скоро в лаптях братимуть
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09.10.2023 18:40 Відповісти
Це найманець. Вдягали його не армійці централізовано, а "губернатори суб'єктів федерації" на виконання наказу ***** про "організацію добровольчих батальйонів".
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09.10.2023 19:32 Відповісти
Татарин, це татарстанський підрозділ. Манкуртів там більшість.
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09.10.2023 18:40 Відповісти
Дивно щонайменше читати про кчцапських добровольців. Якщо вкраїнські добровольці жобровільно стають на захист Батьківщини, то кацапські добровольці добровільно що!!!??? Добровільно зголошуються бути наападниками? Агресорами? Аж вуха ріже!
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09.10.2023 18:40 Відповісти
В них "добровольцями" називаються загони (батальйони), які сформовані в "суб'єктах федерації", "губернаторами" на контрактній основі з всякого генетичного непотрібу на виконання завдання *****. Тобто, це - найманець. На нього, відповідно, формально, не розповсюджується дія відповідних конвенцій щодо поводження з полоненими.
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09.10.2023 19:22 Відповісти
рускоглазый?
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09.10.2023 18:41 Відповісти
Є різниця коли ЛЮДИ берут у полон й розмовляють з полоненим (не битий, не принижують) - ЗСУ , й коли Рашиські Нелюди беруть у полон війскових України.
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09.10.2023 18:43 Відповісти
Виродки кацапячі.
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09.10.2023 18:45 Відповісти
мде ..он з генерала армії Ізраїлю беріть приклад: ні води ні їжі ...а ми що ..вони повернуться знову , тільки мертві не повертається..А це означає що він зможе знов вбивати українців
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09.10.2023 18:56 Відповісти
300 років в рабстві у раші а пішов за неї здихати.
а ще кажуть гордий народ
300 років вбивали його націю а він повірив про 8лєт ламбьожкі бамбаса і распятого мальчіка
який він накуй гордий
толпою на одного як що не боєць мма,
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09.10.2023 19:01 Відповісти
Алга Казахстан?
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09.10.2023 19:18 Відповісти
Дайте йому чашку кумиса...
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09.10.2023 19:42 Відповісти
мені його тре!🤠

*замість пса ув буді!
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10.10.2023 10:39 Відповісти
 
 