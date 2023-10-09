Воїни 3 ОШБр взяли у полон командира добробату армії РФ. ВIДЕО

Воїни Третьої штурмової бригади захопили у полон майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ.

Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 3-ої ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.

"Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи#да сколько полегло". А повне відео цих боїв - згодом!" - додали у 3 ОШБр.

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