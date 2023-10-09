Воїни 3 ОШБр взяли у полон командира добробату армії РФ. ВIДЕО
Воїни Третьої штурмової бригади захопили у полон майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ.
Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 3-ої ОШБр, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.
"Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи#да сколько полегло". А повне відео цих боїв - згодом!" - додали у 3 ОШБр.
Топ коментарі
+32 Wild MadDog
показати весь коментар09.10.2023 18:11
+26 mrSmith
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+26 Wild MadDog
показати весь коментар09.10.2023 18:12
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Слава ЗСУ!
то якого біса ви до нас пхаєтесь ?
Сидіть у своєму мухосранську і жеріть щі з водярою 😠
Російською "кот" - це "тварина сімейства котячих" А кримськотатарською "кот" - "ЖОПА"
В них новояз такий. Розшифровка деяких термінів:
- "добровольчий батальйон" - зграя найманців, організована в якомусь "суб'єкті федерації" місцевим "губернатором" з всякого непотрібу, за великі одноразові виплати та обіцянку великих зарплат;
- загін "Z" - піхотний загін переважно з зеків, озброєний тільки автоматами, РПГ та РПК;
- штурмовий загін "Шторм" - піхотний загін переважно з штрафників, озброєний тільки автоматами, РПГ та РПК;
- батальйон/полк/бригада ТрВ ДШВ - чмобська піхтура без ББМ/танків, озброєна автоматами, РПГ та РПК, створена на базах основних дивізій ДШВ, з середнім та старшим офіцерським составом з ДШВ, але яка не має більше нічого від ДШВ - піхотне м'ясо для затикання дір на фронті.
а ще кажуть гордий народ
300 років вбивали його націю а він повірив про 8лєт ламбьожкі бамбаса і распятого мальчіка
який він накуй гордий
толпою на одного як що не боєць мма,
*замість пса ув буді!