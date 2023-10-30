Гранатометник поцілив у російського окупанта, який вполював українського зайця. ВIДЕО
Український воїн влучив в російського окупанта, який саме ніс впольованого зайця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заєць після пострілу бійця відскочив убік. Відеозапис "рятувальної операції" опублікований у соцмережах.
"Окупант у лісі спіймав зайця і вже ніс його до себе в "берлогу", мабуть, вже на ходу перебираючи в голові рецепти приготування. Але, несподівано для нього, на допомогу пухнастому прийшов воїн із 1-го механізованого батальйону 66-ї бригади ЗСУ та ювелірним пострілом із гранатомета - звільнив українського зайця від загарбника", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+38 Тамара Філь
показати весь коментар30.10.2023 10:20 Відповісти Посилання
+33 Sveta Yatsenko
показати весь коментар30.10.2023 10:14 Відповісти Посилання
+33 Яр Холодний
показати весь коментар30.10.2023 10:31 Відповісти Посилання
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