Гранатометник поцілив у російського окупанта, який вполював українського зайця. ВIДЕО

Український воїн влучив в російського окупанта, який саме ніс впольованого зайця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заєць після пострілу бійця відскочив убік. Відеозапис "рятувальної операції" опублікований у соцмережах.

"Окупант у лісі спіймав зайця і вже ніс його до себе в "берлогу", мабуть, вже на ходу перебираючи в голові рецепти приготування. Але, несподівано для нього, на допомогу пухнастому прийшов воїн із 1-го механізованого батальйону 66-ї бригади ЗСУ та ювелірним пострілом із гранатомета - звільнив українського зайця від загарбника", - йдеться у коментарі до відео.

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