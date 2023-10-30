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Гранатометник поцілив у російського окупанта, який вполював українського зайця. ВIДЕО

Український воїн влучив в російського окупанта, який саме ніс впольованого зайця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заєць після пострілу бійця відскочив убік. Відеозапис "рятувальної операції" опублікований у соцмережах.

"Окупант у лісі спіймав зайця і вже ніс його до себе в "берлогу", мабуть, вже на ходу перебираючи в голові рецепти приготування. Але, несподівано для нього, на допомогу пухнастому прийшов воїн із 1-го механізованого батальйону 66-ї бригади ЗСУ та ювелірним пострілом із гранатомета - звільнив українського зайця від загарбника", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер трьома пострілами рятує зайця від окупантів, які полювали на нього з гранатами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) тварини (468) захист тварин (85) знищення (7525)


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Топ коментарі
+38
Відіб''ємо і Україну.
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30.10.2023 10:20 Відповісти
+33
Відбили зайця.
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30.10.2023 10:14 Відповісти
+33
Та який то "заєць"? То кріль домашній! У якоїсь тітки вкрав кацап Чому? Бо зайці ще й не почали линять на зиму (а він на відео - "попелястий") Крім того - зайці навіть у зимовій шерсті такими "об"ємними" кошлатими та коротконогими не бувають Та й не бачив я ні разу щоб зайця (живого та здорового) можна було руками піймать А мисливський досвід - більше трьох десятків років!
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30.10.2023 10:31 Відповісти
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Відбили зайця.
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30.10.2023 10:14 Відповісти
Відіб''ємо і Україну.
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30.10.2023 10:20 Відповісти
то був не заєць а кіт, в Україні поширений заєць-русак - коричневато-сірого кольору

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30.10.2023 12:14 Відповісти
Скоріше за все то був вмародерений білий кріль. Та й як кацап міг спіймати живого зайця?
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30.10.2023 12:51 Відповісти
Харчовий ланцюг в дії.
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30.10.2023 10:14 Відповісти
Та мы не жрём зомби
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30.10.2023 10:17 Відповісти
Пусть собак орки жрут.
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30.10.2023 10:18 Відповісти
Обычно ж наоборот.
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30.10.2023 10:44 Відповісти
А собаки хіба не наші, українські? Хай орки гімно після наших собак їдять. Саме то для них.
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30.10.2023 10:53 Відповісти
чим вам собаки завинили? перш ніж писати чи говорити, треба думати
взагалі, думати дуже корисно
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30.10.2023 14:03 Відповісти
А крыс им можно?
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30.10.2023 15:06 Відповісти
Тількі крис і можно...
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30.10.2023 18:02 Відповісти
ні, хай дохнуть з голоду, вони прийшли вбивати, то хай отримають те, що самі сіють на чужій землі
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31.10.2023 15:20 Відповісти
Кацап, як зайчатинка?
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30.10.2023 10:21 Відповісти
Зайцю - посвідчення "убд".
Свинособаці - хробаків та опаришів. Ну й трохи лисичок.
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30.10.2023 10:22 Відповісти
Профессионалы. Оккупанта в нуль, зайцы хоть бы что, поскакал к зайчихе. Душевное видео.
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30.10.2023 10:22 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.10.2023 10:26 Відповісти
Та який то "заєць"? То кріль домашній! У якоїсь тітки вкрав кацап Чому? Бо зайці ще й не почали линять на зиму (а він на відео - "попелястий") Крім того - зайці навіть у зимовій шерсті такими "об"ємними" кошлатими та коротконогими не бувають Та й не бачив я ні разу щоб зайця (живого та здорового) можна було руками піймать А мисливський досвід - більше трьох десятків років!
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30.10.2023 10:31 Відповісти
так..це домашній крілик...
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30.10.2023 10:43 Відповісти
"І тут прийшов український лісник і всіх розігнав"
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30.10.2023 10:31 Відповісти
Всьо-рашисту уже перехатєлась зайчатіни чьота прапал апєтіть шота навєрна случілась...
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30.10.2023 10:32 Відповісти
Мені не вчулося? Здається заєць вигукнув : ---Слава Україні!
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30.10.2023 10:32 Відповісти
Держитесь, гады - вам еще за енота херсонского отвечать!
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30.10.2023 10:33 Відповісти
Десь чув наче єнот кудись зник, може партизани звільнили а може і фейк.
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30.10.2023 12:34 Відповісти
я б взагалі і за мишу вбив би.
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30.10.2023 10:35 Відповісти
Я б взагалі вбила б за те, що кацап.
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30.10.2023 21:40 Відповісти
Тут правильно написали в коментах,це не заєць а змародерений кріль,білі зайці тілько в дитячих книжках,в нас зайці сірі навіть зимою.
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30.10.2023 10:46 Відповісти
він в білій тряпці просто
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30.10.2023 14:05 Відповісти
НЄ фУЙ ШАSТАТЬ .....
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30.10.2023 11:16 Відповісти
Прежде чем ускакать, зайченя смачно харкнул в кацапскую рожу! 👍
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30.10.2023 11:29 Відповісти
от під*ри.. Ще й зайців наших зжерають.
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30.10.2023 12:15 Відповісти
На живця, як кажуть))
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30.10.2023 12:36 Відповісти
Отак от можна перебити апетит, назавжди.
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30.10.2023 13:32 Відповісти
Не те, щоб вполював, і не те, щоб зайця Судячи з кольору та розмірів - кацап намародерив десь добряче відгодованого домашнього кроля. А кролик був не згодним з таким положенням справ, і передав координати, куди треба. І має з цього подвійну вигоду, бо тепер навіть лисиця залишить кролика у спокої, бо їй буде що їсти найближчі пару тижнів.
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30.10.2023 17:41 Відповісти
Кролики для кацапов - это не только ценный мех, но и триста-четыреста грамм диетического, легкоусвояемого тротила!
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30.10.2023 18:16 Відповісти
Граната наверно подствольная. Типа ВОГ, а не РПГ.
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30.10.2023 20:54 Відповісти
 
 