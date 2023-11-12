ВМС знищили біля берегів Одещини протикорабельну міну. ВIДЕО

У неділю 12 листопада Військово-Морські Сили ЗСУ знищили протикорабельну міну біля берегів Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ВМС ЗС України.

Згідно з повідомленням, професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

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