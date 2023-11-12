ВМС знищили біля берегів Одещини протикорабельну міну. ВIДЕО
У неділю 12 листопада Військово-Морські Сили ЗСУ знищили протикорабельну міну біля берегів Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ВМС ЗС України.
Згідно з повідомленням, професійними діями одного з підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву.
У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар12.11.2023 18:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар12.11.2023 19:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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