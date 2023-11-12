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Сили оборони знищили рідкісну російську систему РЕБ "Свет-КУ". ВIДЕО

Сили оборони півдня України оприлюднили кадри знищення рідкісної російської системи Радіоелектронної боротьби - РБ-636 "Свет-КУ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сили оборони Півдня України.

У повідомленні зазначається: "Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.

І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на півночі знищили два ворожих комплекси РЕБ "Борисоглєбськ-2". ФОТО

Автор: 

армія рф (18034) РЕБ (164)


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Топ коментарі
+25
КУ всё.
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12.11.2023 21:37 Відповісти
+20
Светку значит того...
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12.11.2023 21:34 Відповісти
+11
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12.11.2023 21:48 Відповісти
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Светку значит того...
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12.11.2023 21:34 Відповісти
Ну так - пацак..))
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12.11.2023 21:37 Відповісти
Сили оборони знищили рідкісну російську систему РЕБ "Свет-КУ"

Свет-КУ - в сра-КУ!
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12.11.2023 21:35 Відповісти
свєтку порвало
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12.11.2023 21:36 Відповісти
Впердолили Свєткє.
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12.11.2023 21:36 Відповісти
КУ всё.
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12.11.2023 21:37 Відповісти
теперь кю.
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13.11.2023 00:56 Відповісти
Света с того света .
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12.11.2023 21:38 Відповісти
Когда у орков эти РЭБ закончатся каждый день уничтожают.
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12.11.2023 21:39 Відповісти
У них вже, напевно, не один десяток різних найменувань засобів РЕБ від стаціонарних до переносних, отже, вони активно їх виготовляють, вдосконалюють і насичують ними армію. Адекватної відповіді з боку України в цьому напрямку, мабуть, теж доведеться дуже довго чекати, бо важливіше знімати щоденні послання від "найвеличнішого".
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12.11.2023 21:39 Відповісти
По РЕБ вони дуже сильні. Скільки можна виробництв зброї відкрити за ціну цього "марахвону". Виробництвом не хотять займатися серйозно згідно з викликами існуванню. А ще якщо заборонити кожному зустрічному депутату та держслужбовцю давати оцінки та прогнози на військову та оборонну тематику, про які він будь-якої уяви, або десь щось почув та скоріше викладає це на публіку...
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12.11.2023 22:21 Відповісти
є один гарний засіб - не дивитись щоденних послань від "найвеличнішого". Тоді звільнюється трохи часу почитати про РЕБи.
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12.11.2023 22:21 Відповісти
Уже наші створили хорошу РЕБ. Показали Порошенку. Той організував на цю справу 200 мільйонів гривень.
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13.11.2023 00:03 Відповісти
Piranha - Armored Vehicles Dome 360
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13.11.2023 02:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1723755796910035078 останнє кацапське задоволення - на краденому моцику з вєтеркомогоньком
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12.11.2023 21:41 Відповісти
Туфлю з правої ноги можна зняти і віддати одноногому "ветерану сво"
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12.11.2023 23:06 Відповісти
Ну, если разговор пошёл про поджаренных, то вот и мои 5 копеек:
Называется "Мальчик БЕЗ трусиков"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ttjdh/drone_utilized_as_mobile_crematory/
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13.11.2023 02:18 Відповісти
у мене реддіт не відкривається.
Якщо мова про цього распятава мальчіка в трусіках - то бачив:
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13.11.2023 02:37 Відповісти
Sorry. Я не знал. Наверное не только у тебя не открывается. А я выставляю и выставляю.... Нет, там не про этого "мальчика", там видео полностью сгоревшего... без трусиков А почему не открывается? Что говорит?
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13.11.2023 02:44 Відповісти
не знаю, я реддитом вообще-то не пользуюсь. Там надо зарегиться, а у меня идиосинкразия ко всяким соцсетям ))
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13.11.2023 02:47 Відповісти
Ха, у меня та же реакция, хотя я не думаю, что там надо регистрироваться. Я не помню, чтобы давал свои данные. Там много украинских видео с фронта, выставленные ураинцами. Попробуй здесь: https://www.reddit.com/r/DroneCombat/ https://www.reddit.com/r/DroneCombat/

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13.11.2023 03:03 Відповісти
спасибо. Тут приложение открылось сразу. Закладочку на канал сохранил.
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13.11.2023 03:14 Відповісти
Ну и отлично! Я рад.
Enjoy!
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13.11.2023 03:17 Відповісти
Кстати, "загорелый" мальчик и не только у этого чувака:
https://www.reddit.com/user/sommnio/
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13.11.2023 03:20 Відповісти
нашёл это барбекю на https://www.reddit.com/user/sommnio/ https://www.reddit.com/user/sommnio/

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13.11.2023 03:37 Відповісти
Кацапская любимая темы дупы там раскрыта полностью
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13.11.2023 03:46 Відповісти
не могу оторваться от акаунта. Давно так не расчеловечивался. Дякую.
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13.11.2023 04:10 Відповісти
На здоровье! Моральное удовлетворение - реально лечит. Кстати, если вам удобнее и приятнее писать по-украински, то, пожалуйста. Я здесь с 2019 и кое-чему научился. За это время медведей летать на самолёте можно научить
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13.11.2023 05:47 Відповісти
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12.11.2023 21:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1723714692097479154 прискорювач вивантаження кацапів з "уралу"
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12.11.2023 21:53 Відповісти
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.11.2023 22:02 Відповісти
Хвала нашим. Москалям смерть. Хлопці дорогі - бережіть себе. Ми не тільки разом, ми разом з вашими коханими і дітками. Ми будемо вам допомагати.
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12.11.2023 22:06 Відповісти
це лайно щей не горить ! треба запалювальним .
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12.11.2023 22:38 Відповісти
Як-то кажуть - тютелькой в тютельКУ...)))
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13.11.2023 00:22 Відповісти
Все до міри, бо "пацак" зі Сходу читається "кацап", - такий майбутній шлях рашки і такі вони пророки БОГА, - КОЖЕН МАЄ СВОЮ ІЗЮМИНКУ, АЛЕ СЛОВО ЇХ ВІРНЕ. Якщо ***** двига лаптями в Академію Джунглів(АД), то й всіх рабів своїх(тупих) він тягне за собою, БО ХОЧЕ МАТИ ШАРУ!!! Раб нічого не вполював? ***** яка, - можна зжерти раба, ТАК ТОМУ, ЩО В ДЖУНГЛЯХ ДІЄ ЗАКОН ДЖУНГЛІВ, і ЗАКОНУ БОГА ви там не знайдете. АРХ М
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13.11.2023 02:10 Відповісти
 
 