Сили оборони знищили рідкісну російську систему РЕБ "Свет-КУ". ВIДЕО
Сили оборони півдня України оприлюднили кадри знищення рідкісної російської системи Радіоелектронної боротьби - РБ-636 "Свет-КУ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сили оборони Півдня України.
У повідомленні зазначається: "Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".
Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".
Вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.
І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником".
Топ коментарі
+25 ZoV KobZona
показати весь коментар12.11.2023 21:37 Відповісти Посилання
+20 Сергей Середа
показати весь коментар12.11.2023 21:34 Відповісти Посилання
+11 Urs
показати весь коментар12.11.2023 21:48 Відповісти Посилання
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Свет-КУ - в сра-КУ!
вєтеркомогоньком
Называется "Мальчик БЕЗ трусиков"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17ttjdh/drone_utilized_as_mobile_crematory/
Якщо мова про цього распятава мальчіка в трусіках - то бачив:
Enjoy!
https://www.reddit.com/user/sommnio/