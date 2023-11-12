Сили оборони знищили рідкісну російську систему РЕБ "Свет-КУ". ВIДЕО

Сили оборони півдня України оприлюднили кадри знищення рідкісної російської системи Радіоелектронної боротьби - РБ-636 "Свет-КУ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сили оборони Півдня України.

У повідомленні зазначається: "Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему, і в серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

Вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.

І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником".

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