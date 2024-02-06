УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13156 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 877 32

Дрон-камікадзе поцілив окупанту нижче спини. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 63-ї ОМБр ліквідував окупанта, поціливши йому безпілотником у зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прямого влучання дрона окупанту нижче спини опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання дрона-камікадзе у "центр принятия решений" російського окупанта... 63-я ОМБр... Куп'янський напрямок", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також: Нога окупанта та його шолом летять у повітрі після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+

Дивіться: Окупант зникає після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) дрони (4699) Куп’янськ (760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
попав прямо в "центр принятия решений"!
показати весь коментар
06.02.2024 09:41
+11
Хед-шот!
показати весь коментар
06.02.2024 09:41
+11
Ну, чим думав, що приперся сюди, туди і отримав. По весні соняхом проросте, не даремно значить вот ето всьо
показати весь коментар
06.02.2024 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хед-шот!
показати весь коментар
06.02.2024 09:41 Відповісти
Ез-хоул-шот!
показати весь коментар
06.02.2024 09:54 Відповісти
Дайош рашку на гімняшку 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
показати весь коментар
06.02.2024 09:55 Відповісти
Вот ещё один одинокий в поле танкист, получивший заряд точно в сраку. Видно пердак у кацапов самое больное место:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajlpb0/a_lone_russian_tank_crewman_was_eliminated_by_a/
показати весь коментар
06.02.2024 13:00 Відповісти
Може dickheadshot?
показати весь коментар
06.02.2024 14:50 Відповісти
попав прямо в "центр принятия решений"!
показати весь коментар
06.02.2024 09:41 Відповісти
Ну, чим думав, що приперся сюди, туди і отримав. По весні соняхом проросте, не даремно значить вот ето всьо
показати весь коментар
06.02.2024 09:43 Відповісти
Новий хіт на передку - відірви москалю яйця !
показати весь коментар
06.02.2024 09:45 Відповісти
нижче спини - поперек! так куди поцілив дрон - в роперек чи нижче поперека (в сраку)?
показати весь коментар
06.02.2024 09:48 Відповісти
Мастер-класс "Как поджечь пердак ватному нацисту"
показати весь коментар
06.02.2024 09:50 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2024 09:52 Відповісти
Розрив мозку
показати весь коментар
06.02.2024 09:53 Відповісти
Це страйк, гарне та корисне попадання, - задвухсотили орка та попутньо розкидали добрива 💩💩💩... Якби там була плантація полуниці - влітку гарний би був урожай 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
06.02.2024 09:54 Відповісти
Як казав Алькапоне: «Куля багато чого міняє в голові, навіть якщо попадає в дупу.».
показати весь коментар
06.02.2024 09:56 Відповісти
Був один москаль, стало два по 0.5 ))
показати весь коментар
06.02.2024 09:56 Відповісти
Що,таки в попу?
показати весь коментар
06.02.2024 10:01 Відповісти
Оце кацапсячий пердак рванууууув!
показати весь коментар
06.02.2024 10:02 Відповісти
Вибух боєкомплекту.
показати весь коментар
06.02.2024 10:20 Відповісти
В котре питаю, цензор, ***** ти викладаєш подібне відео? Може у кацапів меньше дронів? Ні, не меньше, а більше. Бо кацапи 24/7 їх штампують, а у нас дай Боже волонтери щось куплять. Снарядів, патронів, ракет, танків, дронів, техніки ***** не робиться, але в нас є вечірні відосікі. Мєнти, судді, депутати, які, до речі, давали присягу, іти воювати не хочуть, проте у нас дуже хочуть воювати працівники всіх цивільних спеціальностей. А керує цим процесом 4-й ухилянт, ні, не той ухилянт, який хоче вирватись за кордон, а той, який вивіз всіх своїх рідних і близьких за кордон ще до початку війни. Він би і сам виїхав, тільки не дали йому виїхати, тепер йому 712 вечірніх бла-бла-бла написали і далі будуть писати.
показати весь коментар
06.02.2024 10:10 Відповісти
горіла дупця, палала.
ну прямо в цєнтр прінятія рішєній
показати весь коментар
06.02.2024 10:10 Відповісти
Чоботи лишились цілі.
показати весь коментар
06.02.2024 10:14 Відповісти
Воно хоч насіння взяло із собою?
показати весь коментар
06.02.2024 10:16 Відповісти
Сгорел на работе!
В прямом смысле...
показати весь коментар
06.02.2024 10:30 Відповісти
не виживе, з голоду вмре. в голову він може ще їсти, а от срать немає вже чим, сквозняк між голова-жопа ))
показати весь коментар
06.02.2024 10:42 Відповісти
Прямо в скрєпу...
показати весь коментар
06.02.2024 11:00 Відповісти
Напевно щей "активна поносна " броня спрацбвала...)))
показати весь коментар
06.02.2024 11:25 Відповісти
Тепер убивці з московії, буде легше повзти на болота…
Вага, Меньше і тертя легше…
показати весь коментар
06.02.2024 12:16 Відповісти
Ублюдок, якобы сдаваясь в плен незаметно хотел подорвать бойцов ВСУ гранатой. К счастью, привести в действие гранату ему не удалось и его с радостью нашпиговали свинцом:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajwlcu/a_russian_who_was_fake_surrendering_tries_to/

Жёсткая утилизация кацапов с дронов:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajju9y/a_drone_operator_from_the_ua_80th_air_assault/
показати весь коментар
06.02.2024 12:53 Відповісти
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17
показати весь коментар
06.02.2024 12:57 Відповісти
Дрон залетiв прямо ****** у дупло, щоб йому не було холодно
показати весь коментар
06.02.2024 12:58 Відповісти
Українські оператори дронів такі жартівники...
показати весь коментар
06.02.2024 13:58 Відповісти
а патамушта нефуй шастать в Украiну
показати весь коментар
06.02.2024 15:12 Відповісти
 
 