Дрон-камікадзе поцілив окупанту нижче спини. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 63-ї ОМБр ліквідував окупанта, поціливши йому безпілотником у зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прямого влучання дрона окупанту нижче спини опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання дрона-камікадзе у "центр принятия решений" російського окупанта... 63-я ОМБр... Куп'янський напрямок", - йдеться у коментарі до публікації.

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