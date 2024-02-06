Дрон-камікадзе поцілив окупанту нижче спини. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 63-ї ОМБр ліквідував окупанта, поціливши йому безпілотником у зад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прямого влучання дрона окупанту нижче спини опублікований у соцмережах.
"Пряме влучання дрона-камікадзе у "центр принятия решений" російського окупанта... 63-я ОМБр... Куп'янський напрямок", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+25 Luk Viktor
показати весь коментар06.02.2024 09:41
+11 Владислав Сварчевський
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+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар06.02.2024 09:43
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajlpb0/a_lone_russian_tank_crewman_was_eliminated_by_a/
ну прямо в цєнтр прінятія рішєній
В прямом смысле...
Вага, Меньше і тертя легше…
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajwlcu/a_russian_who_was_fake_surrendering_tries_to/
Жёсткая утилизация кацапов с дронов:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ajju9y/a_drone_operator_from_the_ua_80th_air_assault/
Святе Письмо. Вих.20/17