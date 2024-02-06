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"Кадирівець" молиться на український дрон і марно від нього тікає. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБР "Магура" ліквідував окупанта-"кадирівця" поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник перед смертю молився на український дрон, а потім довго намагався від нього втекти чи сховатися. Урешті, "кадирівець", після прицільної атаки безпілотника сів під деревом і більше не рухався.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров погрожує новою війною проти інших країн: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВIДЕО

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Пізніше, за допомогою дронів бійці 47-ї ОМБр знищили і позицію, яку захищав "кадирівець" зі своїми поплічниками.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) знищення (7235) Авдіївка (2342) дрони (4699)


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Топ коментарі
+20
******* русню треба так, щоб кадировці хрестились.
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06.02.2024 11:07
+18
Посадки наші дуже шкода...дерева, кущі...а скільки там птахів, зайців жило...
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06.02.2024 10:49
+18
Не сміши. Зелені тварі ніякі дрони не збираються робити. Все на волонтерах. Зелені тварі крадуть тільки як не в себе.
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06.02.2024 11:10
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Интересно, безногому кадыровцу в московском метро будут подавать копеечку или пи$дить?
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06.02.2024 10:45 Відповісти
Одно другому не мешает.
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06.02.2024 11:06 Відповісти
Отнять всю мелочь и отлохматить!
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06.02.2024 12:31 Відповісти
Алах акбар - нігуя собі він там земельки нарив
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06.02.2024 10:45 Відповісти
потужно. на такій відстані і дістало.
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06.02.2024 10:46 Відповісти
На одного насильника свійських тварин менше. І це гарно!
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06.02.2024 10:48 Відповісти
Біблія, книга Вихід, глава 22 вірш 19 : «Кожен, хто зляжеться з худобиною, конче буде забитий.»
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06.02.2024 14:05 Відповісти
Посадки наші дуже шкода...дерева, кущі...а скільки там птахів, зайців жило...
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06.02.2024 10:49 Відповісти
ну, хижакам класно
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06.02.2024 15:58 Відповісти
***** щось... Раз ромашка,два ромашка...
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06.02.2024 10:52 Відповісти
дон - дон- дон......
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06.02.2024 10:58 Відповісти
Дрон-дон-дон.
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06.06.2024 09:00 Відповісти
Раз вівця, два вівця ...
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06.02.2024 11:13 Відповісти
Ocь для чого потрібен 1 мільйон дроніа)"почую і побачу кожного"))раз нема допомоги більше від партнеріа,то мільйони дронів це і вирішать.
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06.02.2024 10:55 Відповісти
Не сміши. Зелені тварі ніякі дрони не збираються робити. Все на волонтерах. Зелені тварі крадуть тільки як не в себе.
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06.02.2024 11:10 Відповісти
Хіба я писав щось про владу?Ми донатимо на дрони і це має бути в мільйонах.
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06.02.2024 14:44 Відповісти
*уйово молився
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06.02.2024 11:00 Відповісти
і не тому богу
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06.02.2024 15:25 Відповісти
Не так страшно помирати, як ждати смерті. Наркота з нього вийде, а за нею і його нікчемне вбивці життя… я надіюсь
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06.02.2024 11:06 Відповісти
******* русню треба так, щоб кадировці хрестились.
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06.02.2024 11:07 Відповісти
А як прокинувся мертвим? Контрольний би не завадив.
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06.02.2024 11:10 Відповісти
#прикинувся
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06.02.2024 11:28 Відповісти
І чого ото втікав? Тільки здох втомлений!
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06.02.2024 11:18 Відповісти
Алла Я в Бар
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Єво бог рамзанка диров катораму он малілся нє памог...
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06.02.2024 11:26 Відповісти
дон-гандон біл занят, тіке-токі сатрель
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06.02.2024 12:02 Відповісти
В конце пушкена декламировал?
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06.02.2024 11:27 Відповісти
тік-ток не вдався
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06.02.2024 11:33 Відповісти
Кадирівців треба живцем свиням і щурам віддавати...
То не люди, то просто купка гівняних клітин, які незрозумілим науковцям чином зрослися у єдиний організм!
Є версія, що якийсь бабуін дрочив у купі гною і вуаля...
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Пабідітєль, бл?:%;ядь...
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06.02.2024 11:46 Відповісти
**** чорножопая
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06.02.2024 11:51 Відповісти
Жив грішно, і подох смішно!
Природа, своє візьме!
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06.02.2024 11:52 Відповісти
Сдох с улыбкой на морде. Еще бы в свинячую шкуру замотать и к аллаху...
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06.02.2024 12:04 Відповісти
не бачу жодних ушкоджень та кровотеч - отже ця хитра **** притворяється.... ще б одне влучання не завадило б
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06.02.2024 12:08 Відповісти
не бачиш? а це ти по відео не бачиш, ччи підходив особисто перевіряв? ти глянь скільки на ньому мотлоху, його ноги посікло осколками і вся кров в середині, хвилин через 5 може би вже йбуло видно. гарната десь в метрі від нього вибухнула, там полюбому купа ран.
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06.02.2024 20:50 Відповісти
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=LEBJ2bxnVN8 Роман Цимбалюк: Встреча Путина с военными пошла не по плану: в Украине холодно и опасно

"Если над россиянами летают дроны Украины, как мухи, то кто тогда российские солдаты? Мое предположение, что это не варенье."
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06.02.2024 12:13 Відповісти
Нє вєрю! Не подохло, падло, а прикинулося пораненим.
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06.02.2024 12:26 Відповісти
Ахмату - полный акбар!
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06.02.2024 12:32 Відповісти
Чим цікаво так схибив той кадирівець, що його там одного лишили у зоні досяжності наших пташок?
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06.02.2024 12:43 Відповісти
Чечени на передовій не сидять-делегують під своїми шевронам «ванєк»
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06.02.2024 16:32 Відповісти
Купили нашім дрончик - кадирівцю звєзда.

Яка чудова іграшка: іа-іа-іа….
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06.02.2024 13:06 Відповісти
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06.02.2024 13:24 Відповісти
Не, не кадыровец. На татарина больше похож. 🧐
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Те, що він «кадирівець» ще не означає, що він чечен або навіть мусульманин. Кадиркін за бабло понабирав всю нечисть, включаючи кацапню.
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06.02.2024 16:31 Відповісти
кадіровця тра' добивати
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06.02.2024 22:09 Відповісти
Схоже прикинувся дохлим, треба контрольний. Бо вони артисти ще ті, їм не можна вірити.
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06.02.2024 23:33 Відповісти
Кабздон услышал.
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07.02.2024 03:38 Відповісти
Так бігав, наче попісяти хотів...
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09.04.2024 20:06 Відповісти
Ще б один контрольний скид йому в пику не завадив
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24.04.2024 12:33 Відповісти
 
 