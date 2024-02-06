"Кадирівець" молиться на український дрон і марно від нього тікає. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБР "Магура" ліквідував окупанта-"кадирівця" поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник перед смертю молився на український дрон, а потім довго намагався від нього втекти чи сховатися. Урешті, "кадирівець", після прицільної атаки безпілотника сів під деревом і більше не рухався.
Пізніше, за допомогою дронів бійці 47-ї ОМБр знищили і позицію, яку захищав "кадирівець" зі своїми поплічниками.
Топ коментарі
+20 Деніс Войцеховський
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+18 швеллер
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+18 Андрей Пушкарчук
показати весь коментар06.02.2024 11:10
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То не люди, то просто купка гівняних клітин, які незрозумілим науковцям чином зрослися у єдиний організм!
Є версія, що якийсь бабуін дрочив у купі гною і вуаля...
Природа, своє візьме!
"Если над россиянами летают дроны Украины, как мухи, то кто тогда российские солдаты? Мое предположение, что это не варенье."
Яка чудова іграшка: іа-іа-іа….