"Кадирівець" молиться на український дрон і марно від нього тікає. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБР "Магура" ліквідував окупанта-"кадирівця" поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник перед смертю молився на український дрон, а потім довго намагався від нього втекти чи сховатися. Урешті, "кадирівець", після прицільної атаки безпілотника сів під деревом і більше не рухався.

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Пізніше, за допомогою дронів бійці 47-ї ОМБр знищили і позицію, яку захищав "кадирівець" зі своїми поплічниками.