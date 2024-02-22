Збільшити податки від тютюнової галузі можна, лише поборовши нелегальну торгівлю, - гендиректор "Філіп Морріс Україна" Барабаш. ВIДЕО

Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, тобто до 5-7%, то державний бюджет міг би вже цього року отримати додаткові 20 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Топменеджер зазначив, що чотири міжнародні тютюнові компанії в Україні сплатили податків на понад 100 мільярдів грн у 2023 році, що складає близько 7% від усіх податків, зібраних у країні.

За його словами, нелегальний ринок, який досяг найвищого показника історично, на сьогодні є найбільшою проблемою для індустрії тютюну. Якби не він - сума податків могла б бути значно більшою.

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"Згідно з даними міжнародної компанії "Kantar", в останньому кварталі минулого року рівень нелегальної торгівлі був більше ніж 25%. Тобто країна недоотримала 23 мільярди гривень тільки за минулий рік. Це значить, що замість 100 мільярдів гривень, які сплатили іноземні тютюнові компанії, Україна могла б отримати 130 мільярдів гривень", - пояснив Барабаш.

Гендиректор "Філіп Морріс Україна" зазначив, що згідно з податковим календарем, останні 7 років акцизний податок на тютюнові вироби щороку зростає на 20%. Що водночас призводить до того, що зростають ціни на сигарети.

"Якщо взяти сьогодні найдешевші легальні сигарети на ринку, то вони коштують близько 75 гривень, з яких 60 гривень – це податки. Тому, коли у січні акцизний податок піднявся на 20%, то при рівних умовах ми, Філіп Морріс, мали б сплатити не 30, а 36 мільярдів гривень", - додав топменеджер.

Водночас, сказав Барабаш, є важливий нюанс. Є нелегальні виробники, що не сплачують податки та продають сигарети по 40-45 грн.

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"Через те, що зростає акциз, оці (найдешевші. - Ред.) сигарети, які сьогодні коштують 75 грн, через рік будуть коштувати 90. І люди, що не можуть платити такі гроші, шукають більш дешеві альтернативи, та знаходять їх у вигляді нелегального продукту, який сьогодні продається по 45-50 гривень", - наголосив він.

Барабаш зазначив, що єдиний секрет для держави, як збільшити податки від тютюнової галузі - це побороти нелегальний ринок.

"Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, де він становить 5-7%, Україна могла б вже цього року отримати додатково мінімум 20 млрд грн" - підсумував він.

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