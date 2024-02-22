Збільшити податки від тютюнової галузі можна, лише поборовши нелегальну торгівлю, - гендиректор "Філіп Морріс Україна" Барабаш. ВIДЕО
Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, тобто до 5-7%, то державний бюджет міг би вже цього року отримати додаткові 20 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.
Топменеджер зазначив, що чотири міжнародні тютюнові компанії в Україні сплатили податків на понад 100 мільярдів грн у 2023 році, що складає близько 7% від усіх податків, зібраних у країні.
За його словами, нелегальний ринок, який досяг найвищого показника історично, на сьогодні є найбільшою проблемою для індустрії тютюну. Якби не він - сума податків могла б бути значно більшою.
"Згідно з даними міжнародної компанії "Kantar", в останньому кварталі минулого року рівень нелегальної торгівлі був більше ніж 25%. Тобто країна недоотримала 23 мільярди гривень тільки за минулий рік. Це значить, що замість 100 мільярдів гривень, які сплатили іноземні тютюнові компанії, Україна могла б отримати 130 мільярдів гривень", - пояснив Барабаш.
Гендиректор "Філіп Морріс Україна" зазначив, що згідно з податковим календарем, останні 7 років акцизний податок на тютюнові вироби щороку зростає на 20%. Що водночас призводить до того, що зростають ціни на сигарети.
"Якщо взяти сьогодні найдешевші легальні сигарети на ринку, то вони коштують близько 75 гривень, з яких 60 гривень – це податки. Тому, коли у січні акцизний податок піднявся на 20%, то при рівних умовах ми, Філіп Морріс, мали б сплатити не 30, а 36 мільярдів гривень", - додав топменеджер.
Водночас, сказав Барабаш, є важливий нюанс. Є нелегальні виробники, що не сплачують податки та продають сигарети по 40-45 грн.
"Через те, що зростає акциз, оці (найдешевші. - Ред.) сигарети, які сьогодні коштують 75 грн, через рік будуть коштувати 90. І люди, що не можуть платити такі гроші, шукають більш дешеві альтернативи, та знаходять їх у вигляді нелегального продукту, який сьогодні продається по 45-50 гривень", - наголосив він.
Барабаш зазначив, що єдиний секрет для держави, як збільшити податки від тютюнової галузі - це побороти нелегальний ринок.
"Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, де він становить 5-7%, Україна могла б вже цього року отримати додатково мінімум 20 млрд грн" - підсумував він.
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Це рівень сьогодняшніх людей- навіть директор тютюнової фабрики не розуміє змісту слів які вживає, як основні тези.
Яке відношення цигарки, що виробляються і продаються в Україні по "45 гривень" мають до контрабанди?
Це продаж товару всередині країни без спалати акцизного збору.
А от продаж котрафактної( підробленої) продукції закордон без проведення митних процедур- то контрабанда.
Питання у тому, що брендові цигарки виготовляться власними фабриками і ніякий Вінниківський завод "Біломорканал" не зможе експортувати у принципі. Хоч у білу, хоч контрабандно. І 5іякого "збільшення доходів " бюджету саме як "зменшення контрабанди" не відбудеться.
І так усі із задоволенням ЗАРОБЛЯЮТЬ, як на цигарках, так і на бурштині, роблячи голосні заяви та відосики, впродовж 20 років!!
Слава Україні!! Черговий приклад нікчемності осіб на посадах з 2019 року!! Бариги, змінили не таких баритів…
треба занести мільони єрмакові та гетЬманцеву..
Та все одно за місясь кинуть..
Уменьшайте налог, при стоимости 45-50 буду покупать легально.
А так, идите лесом.
Контрабас никуда не уйдет. Надо головой соображать, а не трясти бубенчиками на голове.
А я буду покупать, где дешевле, а не там где идиоты ставят цены такие, чтобы прикрыть свое воровство.
И какая мне разница, кто из них в каком шоколаде купается?
Я просто покупаю дешевле.
Сьогодні:
- продається легально 1 пачка за 100 гр. - надходження в бюджет 70 грн.
- при цьому 3 пачки продаються нелегально по 40 грн. - надходження в бюджет 0 грн.
Всього з 4х пачок = 70 грн.
Завтра:
- вартість легально знижена до 40 грн. за пачку
- лівого товару = 0 (який зміст купувати з під поли, коли та ж сама ціна в магазині?)
- маємо легальний продаж 4 пачок по 40 = 160 грн.
- надходження в бюджет 112 грн.
Й так кожні 1-2 місяця ціна збільшується.
А Філіп Морріс може дочерне підприємство раши?бо говорять,,шо російські бандюки контролюють табачний бизнес в Украіне,,вони же і гонять контрабанду на захід через українські кордон