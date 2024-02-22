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Збільшити податки від тютюнової галузі можна, лише поборовши нелегальну торгівлю, - гендиректор "Філіп Морріс Україна" Барабаш. ВIДЕО

Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, тобто до 5-7%, то державний бюджет міг би вже цього року отримати додаткові 20 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Топменеджер зазначив, що чотири міжнародні тютюнові компанії в Україні сплатили податків на понад 100 мільярдів грн у 2023 році, що складає близько 7% від усіх податків, зібраних у країні.

За його словами, нелегальний ринок, який досяг найвищого показника історично, на сьогодні є найбільшою проблемою для індустрії тютюну. Якби не він - сума податків могла б бути значно більшою.

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"Згідно з даними міжнародної компанії "Kantar", в останньому кварталі минулого року рівень нелегальної торгівлі був більше ніж 25%. Тобто країна недоотримала 23 мільярди гривень тільки за минулий рік. Це значить, що замість 100 мільярдів гривень, які сплатили іноземні тютюнові компанії, Україна могла б отримати 130 мільярдів гривень", - пояснив Барабаш.

Гендиректор "Філіп Морріс Україна" зазначив, що згідно з податковим календарем, останні 7 років акцизний податок на тютюнові вироби щороку зростає на 20%. Що водночас призводить до того, що зростають ціни на сигарети.

"Якщо взяти сьогодні найдешевші легальні сигарети на ринку, то вони коштують близько 75 гривень, з яких 60 гривень – це податки. Тому, коли у січні акцизний податок піднявся на 20%, то при рівних умовах ми, Філіп Морріс, мали б сплатити не 30, а 36 мільярдів гривень", - додав топменеджер.

Водночас, сказав Барабаш, є важливий нюанс. Є нелегальні виробники, що не сплачують податки та продають сигарети по 40-45 грн.

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"Через те, що зростає акциз, оці (найдешевші. - Ред.) сигарети, які сьогодні коштують 75 грн, через рік будуть коштувати 90. І люди, що не можуть платити такі гроші, шукають більш дешеві альтернативи, та знаходять їх у вигляді нелегального продукту, який сьогодні продається по 45-50 гривень", - наголосив він.

Барабаш зазначив, що єдиний секрет для держави, як збільшити податки від тютюнової галузі - це побороти нелегальний ринок.

"Якби нелегальний ринок тютюну був би зменшений до рівня країн Європи, де він становить 5-7%, Україна могла б вже цього року отримати додатково мінімум 20 млрд грн" - підсумував він.

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Автор: 

контрабанда (1823) тютюн (535) Philip Morris (74)


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Топ коментарі
+6
Эти власти так "борются", так "борются", что контрабас стал рекордным за все время Сейчас где-то за бугром сидит, читает это и громко смеётся король табачной контрабанды "слуга" Холодов. И подхихикивают его подельники Арахамия и Гетьманцев. Борцуны, однако.
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22.02.2024 10:35
+2
Ага в день роблять цигарки з акцизною маркою , в ночі без , і повсій країні цигарки в лорьках без акцизу продаются і жоден мент цього не бачить .....
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22.02.2024 10:40
+2
саме так.... сенс підвищувати ціну, коли торгують гівном за безцінь, правда - лайно страшне. Палити кинув, не так це й важко, але я не агітую тут, а кажу, що сенсу підвищувати ціну немає, ну не завжди 2 + 2 = 4.... економіка така штука... не працює
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22.02.2024 10:55
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У назві статті явно помилково використали слово податки, бо за сенсом підходить лише НАДХОДЖЕННЯ до бюджету, котрі формуются через податки З тютюнової галузі!
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22.02.2024 10:33 Відповісти
Це все речі другого рівня.бтут питання, що цілий директор разом із газетами ліпить до текксту слово "контрабанда".
Це рівень сьогодняшніх людей- навіть директор тютюнової фабрики не розуміє змісту слів які вживає, як основні тези.
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22.02.2024 10:55 Відповісти
Эти власти так "борются", так "борются", что контрабас стал рекордным за все время Сейчас где-то за бугром сидит, читает это и громко смеётся король табачной контрабанды "слуга" Холодов. И подхихикивают его подельники Арахамия и Гетьманцев. Борцуны, однако.
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22.02.2024 10:35 Відповісти
Для чистоти "експерименту",тут, у словах цілого директора табачки і у репортажі ІСТВ- суцільна маячна, плутанина в головах топменджера і журналіздів.
Яке відношення цигарки, що виробляються і продаються в Україні по "45 гривень" мають до контрабанди?
Це продаж товару всередині країни без спалати акцизного збору.
А от продаж котрафактної( підробленої) продукції закордон без проведення митних процедур- то контрабанда.
Питання у тому, що брендові цигарки виготовляться власними фабриками і ніякий Вінниківський завод "Біломорканал" не зможе експортувати у принципі. Хоч у білу, хоч контрабандно. І 5іякого "збільшення доходів " бюджету саме як "зменшення контрабанди" не відбудеться.
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22.02.2024 11:14 Відповісти
Видобувачі бурштину, в Україні, теж борються з допомогою участі владних осіб з самими видобувачами…
І так усі із задоволенням ЗАРОБЛЯЮТЬ, як на цигарках, так і на бурштині, роблячи голосні заяви та відосики, впродовж 20 років!!
Слава Україні!! Черговий приклад нікчемності осіб на посадах з 2019 року!! Бариги, змінили не таких баритів…
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22.02.2024 10:35 Відповісти
Для того щоб ваша галузь працювала
треба занести мільони єрмакові та гетЬманцеву..
Та все одно за місясь кинуть..
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22.02.2024 10:39 Відповісти
Я покупаю контрабас.

Уменьшайте налог, при стоимости 45-50 буду покупать легально.
А так, идите лесом.

Контрабас никуда не уйдет. Надо головой соображать, а не трясти бубенчиками на голове.
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22.02.2024 10:40 Відповісти
А пінсіонери і бютжетнікі які не втекли хай п...ю сосуть.Так любітель халяви.
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22.02.2024 10:55 Відповісти
они как сосали, так и сосать будут независимо от цены сигарет и алкоголя. Не хрен было за клоунов голосовать.

А я буду покупать, где дешевле, а не там где идиоты ставят цены такие, чтобы прикрыть свое воровство.
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22.02.2024 11:23 Відповісти
я вижу в каком шоколаде шапито купается.
И какая мне разница, кто из них в каком шоколаде купается?
Я просто покупаю дешевле.
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22.02.2024 11:26 Відповісти
Просто арифметика без коментів:
Сьогодні:
- продається легально 1 пачка за 100 гр. - надходження в бюджет 70 грн.
- при цьому 3 пачки продаються нелегально по 40 грн. - надходження в бюджет 0 грн.
Всього з 4х пачок = 70 грн.

Завтра:
- вартість легально знижена до 40 грн. за пачку
- лівого товару = 0 (який зміст купувати з під поли, коли та ж сама ціна в магазині?)
- маємо легальний продаж 4 пачок по 40 = 160 грн.
- надходження в бюджет 112 грн.
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22.02.2024 11:07 Відповісти
Ага в день роблять цигарки з акцизною маркою , в ночі без , і повсій країні цигарки в лорьках без акцизу продаются і жоден мент цього не бачить .....
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22.02.2024 10:40 Відповісти
Куда вже ЩЕ БІЛЬШЕ?!!
Й так кожні 1-2 місяця ціна збільшується.
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22.02.2024 10:50 Відповісти
саме так.... сенс підвищувати ціну, коли торгують гівном за безцінь, правда - лайно страшне. Палити кинув, не так це й важко, але я не агітую тут, а кажу, що сенсу підвищувати ціну немає, ну не завжди 2 + 2 = 4.... економіка така штука... не працює
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22.02.2024 10:55 Відповісти
Я теж минулої осені послав цих комерсантів в еротичну подорож, кинув палити. Це саме правильне рішення для всіх.
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22.02.2024 10:59 Відповісти
Так контрабанду ще ніхто не поборов.Щоб знизились ціни потрібен вільний ринок і конкуренція.Но для того щоб він запрацював треба щоб населення хоч трохи мало знань як все це працює і з чого формуються ціни.Но у більшості в голові приде цар(презідент) і все порішає.
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22.02.2024 11:06 Відповісти
Більше третини алкоголю, що збувається в Україні, виготовлено чи завезено незаконно - без ліцензій та дозволів, без сплати мита, акцизів та податків. Те ж стосується й кожної п'ятої пачки цигарок та кожного десятого літра пального.
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22.02.2024 11:47 Відповісти
МакДональдс Украіна- дочерне підприємство Мак Данальдса УГОРЩІНИ.
А Філіп Морріс може дочерне підприємство раши?бо говорять,,шо російські бандюки контролюють табачний бизнес в Украіне,,вони же і гонять контрабанду на захід через українські кордон
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22.02.2024 12:30 Відповісти
Але ж тоді "зеленскіє" будуть втрачати мільярди особистих доходів!!! Ліпше об'явити, що Барабаш хуже Скабєєвой, і грає на руку Кремля, а всім українцям потрібно подумати про шашлікі на майскіє.
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22.02.2024 14:49 Відповісти
Тютюн то вчорашній день, якщо це допоможе перемозі переходьте не героїн - там взагалі інший рівень прибутків і податків.
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22.02.2024 19:53 Відповісти
 
 