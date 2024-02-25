Оприлюднено відеозапис прем’єри кантати на вірші вбитого окупантами письменника Володимира Вакуленка. ВIДЕО

До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ оприлюднено відеозапис світової прем’єри кантати "Татусева книга", написаної у 2023 році на замовлення відомої української диригентки Оксани Линів Євгеном Оркіним.

Про це повідомила Оксана Линів, інформує Цензор.НЕТ.

В основу твору покладено щоденник і дитячі вірші Володимира Вакуленка та свідчення очевидців подій 2022 року.

"Коли я дізналася про трагічну історію Володимира Вакуленка, я одразу зрозуміла, що це має бути музичний твір… Також дуже важливо усвідомлювати, що Володимир Вакуленко - лише один з багатьох митців-жертв війни серед митців. Це явище вже називають другим розстріляним Відродженням. Тому для нас це особливе завдання - зберегти пам'ять про них і розповісти про них світові", - каже Оксана Линів.

Володимир Вакуленко - відомий український активіст, письменник і автор дитячих віршів, який був закатований під Харковом у грудні 2022 року. Він був батьком-одинаком сина з розладом аутистичного спектру. У своєму особистому щоденнику він вів болісні та правдиві записи від початку повномасштабного вторгнення до свого викрадення.

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Напередодні своєї смерті письменник закопав щоденник у власному саду в очікуванні свого ув'язнення росіянами. Щоденник за допомогою батька письменника знайшла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка пізніше теж загинула під час повітряної атаки РФ на Краматорськ.

Кантата виконана Молодіжним симфонічним оркестром України /МСОУ, дівочим хором "Вогник" та хором хлопчиків "Дзвіночок" з Києва. Солісти - відомі українські оперні співаки: Юлія Ткаченко, сопрано, Валентина Плужникова, мецо-сопрано, Андрій Бондаренко - баритон, а також Філіп Кельц - оповідач (Австрія).

Світова прем'єра відбулася 5 вересня 2023 року в BOZAR, Брюссель, Бельгія в рамках проєкту "Втрачене дитинство" під патронатом Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. За нашою інформацією, незабаром твір буде виконано в Страсбурзі.