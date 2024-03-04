Україна - це, безумовно, Росія, - Медведєв. ВIДЕО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна - це Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - сказав Медведєв.

За його словами, Україна нібито потрапила в "дурну пастку" США та їхніх союзників для протистояння РФ.

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