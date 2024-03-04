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Україна - це, безумовно, Росія, - Медведєв. ВIДЕО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна - це Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - сказав Медведєв.

За його словами, Україна нібито потрапила в "дурну пастку" США та їхніх союзників для протистояння РФ.

Читайте: Медведєву після заяв про "російські міста" Київ та Одесу варто полікувати психіку, - речник Єврокомісії Стано

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65415)


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Топ коментарі
+35
Дурний піп, дурна й його молитва!
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04.03.2024 13:17
+31
А говорили, что на рф стали меньше пить. Дичь... . Мне кажется это он пытается закосить под психа, чтоб в дурке, а не в тюрьме сидеть.
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04.03.2024 13:18
+28
На бояру перейшов? ....фуцин
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04.03.2024 13:17
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Главное на жабоедов не надеяться, бо предадут как 11 октября 1618-го года, и кацапердии, спустя 400 лет наконец-то не станет.
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04.03.2024 14:06 Відповісти
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04.03.2024 14:11 Відповісти
Там уже от цирроза зайчик, енькой на цвинтарчик - вполне уместен.
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04.03.2024 15:05 Відповісти
Привезіть будьласка Кучму і хай знову повторить свої висловлювання.
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04.03.2024 14:14 Відповісти
Дурне воно, то угро-фінське створіння, якого прозвали медвєдєвим. Можливо воно помьот ведмідя? Україна ніколи не була і не буде московією, яка себе у 1721 році назвала росією. Укрїна є і буде Україною, яка тисячу років назад називлася Русью, а самі українці русинами.
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04.03.2024 14:15 Відповісти
Где ты там нашел уграфина, чистый сруль балотный. ПС. Ат уграфинав у него только нестойкость к алкоголю.
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04.03.2024 16:56 Відповісти
Отсосегь, жертва аборта
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04.03.2024 14:16 Відповісти
Мєдвєдкін безумовно алкаш
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04.03.2024 14:17 Відповісти
Меня одно интересует. Что он надел под френч? Неужели там майка - алкоголичка под ним?
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04.03.2024 14:26 Відповісти
Жіноча нижня білизна італійського виробництва. Тільки тссссс...
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04.03.2024 20:30 Відповісти
мєдвед- це, безумовно, ідіот
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04.03.2024 14:27 Відповісти
Україна - це Русь! А т.з. россія - безрідна блювотина Золотої Орди з усім спізженим - назвою, історією, героями, землями, гербом, прапором, гімном, кухнею, одягом, та ВСІМ!
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04.03.2024 14:36 Відповісти
Нафіга ви цього рашиського алкоголіка цитуєте ,це спеціальний рашиський вкид щоб розколоти суспільство раніше це робив жирік зараз ця мерзота.Вони користуются що влада в нас мовчить бо вона не українська. Замість того що б показувати і розповідати що таке "русский мир"якої біди і зла ці варвари принесли на нашу землю ,героїзувати наших воїнів і нашу історію, на жаль в нас в нас ведутся що сказав якийсь рашиський вородок ,це імперія зла.
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04.03.2024 14:37 Відповісти
Додаткову інфу про концепцію касапів, *****, тощо стосовно територіального устрою лаптєстану у зливі цього алконавта наводить "https://zn.ua/ukr/WORLD/mjedvjedjev-teritoriji-na-obokh-berehakh-dnipra-neviddilna-chastina-rosiji-.html Дзеркало тижня ":

«"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - зазначив Мєдвєдєв. За його словами, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх - приречені. Водночас представник РФ наголосив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася».
Тут хотілось би просто запитати (якби було кого питати...) - а чи Молдова, Польща, країни Балтії включно з Фінляндією не належать до "невіддільної частини стратегічних історичних кордонів лаптєстану?"
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04.03.2024 15:07 Відповісти
Пане, москалям тре ставити простiше запитання, мовляв, а чи мокшандськi землi - це не КИiВСЬКi?
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04.03.2024 15:17 Відповісти
Ні, їм потрібно ще простіше питання: до дуба чи до смереки?
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04.03.2024 18:27 Відповісти
Смішки то таке... але ж це не умовний "посил" до всіх (в тому числі і в США), хто ще вірить у якісь там наміри кацапстану вирішити питання в площині перемовин. Безумовно, кацапам вигідний переговірний процес як такий, всі добре розуміють для чого. І я на відсотків так 90 впевнений, що ерзянє будуть всіма можливими і не можливимо маневрами його проштовхувати. Але, ось інколи це ординське нутро вилазить назовні у вигляді подібних виригів. Тут навіть не просто відсутність сприйняття України як якоїсь держави в принципі, в цьому "вислові" треба побачити інший вислів: "Украіна далжна стать одной сплашной Бучєй". І якщо так станеться... то далі забуття і через пару поколінь, що на Заході, що на Сході чи Півночи, чи Півдні не те, що про Україну як державу вже ніхто не згадає, кому пощастить втікти чи вижити в тій різні, яку можуть влаштувати, асимілюються і на цьому крапка. Українці перестануть існувати як щось окреме. На цей раз кацапи, якщо у їм такий шанс випаде не втратять. Вони підуть шляхом відкритих вбивць, гвалтівників та м'ясників в очах всієї світової спільноти, ба більше, будуть цим "гардітся". А з часом цей світ їм пробачить, оскільки гроші не мають запаху. Хтось там в якихось ООНах висловить позачергову стурбованість. А років так через 50-70 вже і ніхто не згадає про ці події. І буде там умовний Папа Римський розповідати "про висококультурний русскій народ".
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04.03.2024 15:27 Відповісти
А він в курсі, як, з точки зору квасних русопатріотів, тільки що обісрав росію?
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04.03.2024 15:34 Відповісти
Говоряча голова, яка виконує роль агресивної гавкаючої собачки... Неліберальне крило режиму, так би мовити)
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04.03.2024 15:37 Відповісти
безумный пьяный клоун разошёлся
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04.03.2024 15:45 Відповісти
Ось що народжується, коли п'яний кліщ трахає дурну вошу.
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04.03.2024 15:52 Відповісти
Пида рассия это безусловно мастосраное мехесрань мудянскае балота, астольное спижжыно.
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04.03.2024 16:09 Відповісти
Ні, ми стільки не вип'єм.
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04.03.2024 16:10 Відповісти
Карту мабуть побоялися викласти, на тлі якої він говорив
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04.03.2024 16:21 Відповісти
Стендап гномік.
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04.03.2024 16:23 Відповісти
Медведев - это безусловно алкоголик и шизоид.
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04.03.2024 16:34 Відповісти
...Ведмеді - тварини, медведьї - кінчені скотиняки... Десь так, за визначинням видатного тваринника...
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Ця концепція "Дмітрій Мєдвєдєв" має зникнути назавжди. А Україна - це, безумовно, Україна" - сказав Український народ.
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04.03.2024 16:58 Відповісти
да он буйный!
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04.03.2024 17:03 Відповісти
Хорошо Фейгин назвал этого жалкого придурка: ОБМЫЛОК! Вся его сущность в этом эпитете. 🤡
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04.03.2024 17:05 Відповісти
Россій - безумовно Китай, тому ведмідь одягнув китайський кітель
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04.03.2024 17:26 Відповісти
ну тогда и обратно верно, Россия это безусловно Украина...
стало быть Кубань вертаем взад? ))
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04.03.2024 17:47 Відповісти
Но, позвольте, как же он служил в очистке?!
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04.03.2024 17:52 Відповісти
А я вот думаю, что и бухает он, и вот тонко так сопоставил мысль (явно ему написали), что "Украина - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Русь" (спецы знают, что russia - это по-гречески значит именно "Русь") из ревности. Все никак не может успокоится, что некий кэгэбист его пользовал во время таскания чемоданов за Собчаком. А он не смог тогда забеременеть. Хотя старался.
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04.03.2024 17:53 Відповісти
Коли вони вже там передохнуть?
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04.03.2024 18:24 Відповісти
Фу, яке ж воно кончене. Його треба лікувати, довго лікувати.
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04.03.2024 19:34 Відповісти
Алкаш ніколи не скаже що він алкаш.Медведев ти алкаш? Алкаш,при чому кончений алкаш...
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04.03.2024 20:16 Відповісти
Рассея,безумовно Монголія!-Микола з України....
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04.03.2024 20:19 Відповісти
Налейте этому идиоту стакан водки и он расскажет что Германия это Россия.
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04.03.2024 22:03 Відповісти
Це потрібно показувати на сімпозіумаг наркологів,у нього гостра форма білої гарячки.
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04.03.2024 23:25 Відповісти
Це звичайно маячня, але потрібно тверезо оцінювати: певні підстави Україна йому давала на цю пропаганду, а іноземцям - підстави вірити пропаганді. З того, що на карті по лінії: у 2019 р. Чернігів 85% рускоязычные, Київ - 70%, Одеса 90%. Те саме моспатріархат. А ще Мазепа і до нього відповідали, що межі держави - межі мови. Якби так не було, чи міг би Медведчук переконати Путіна про широкомасштабне вторгнення, та ще й із заготовленою парадною формою?
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04.03.2024 23:55 Відповісти
Немного Истории:

Президент России Дмитрий Медведев начал визит на Украину, призванный закрепить наметившееся потепление в отношениях двух стран, с подписания давно готовившегося соглашения о границе между ними.

Этот договор предусматривает окончательное определение сухопутной российско-украинской границы, морские границы в документе не затрагиваются.
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05.03.2024 04:13 Відповісти
НЕТ РОССИИ ЕСТЬ ХЙЛОСОСИЯ !!!
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05.03.2024 06:22 Відповісти
мудрили у 19 році начебто і не дуже були проти цього - бо обрали ось цю шиксу - котра сама, вже під час війни записувала відосіки на фоні кремля та виправдовувала рашистів у їх захваті теріторії - виборці все це бачили та були згодні з ними - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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05.03.2024 07:46 Відповісти
Карлиця розпетушилась . Зрозуміло , шо українці - це русичі . А яким боком до Руси чуркочухожіди євенкоєрзя мордовські Свинобуряти мокші ????
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05.03.2024 08:28 Відповісти
Мета Московії - ВИТЕРТИ українську ідентичність і потім цю озброєну зграю направити у Європу. Я думаю, це військо В ПЕРШУ ЧЕРГУ буде шукати польських фермерів. Щоб "подякувати".
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05.03.2024 08:45 Відповісти
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