Україна - це, безумовно, Росія, - Медведєв. ВIДЕО
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна - це Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - сказав Медведєв.
За його словами, Україна нібито потрапила в "дурну пастку" США та їхніх союзників для протистояння РФ.
Топ коментарі
+35 караван2
показати весь коментар04.03.2024 13:17
+31 Dyukov
показати весь коментар04.03.2024 13:18
+28 vsbu vsbu
показати весь коментар04.03.2024 13:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - зазначив Мєдвєдєв. За його словами, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх - приречені. Водночас представник РФ наголосив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася».
Тут хотілось би просто запитати (якби було кого питати...) - а чи Молдова, Польща, країни Балтії включно з Фінляндією не належать до "невіддільної частини стратегічних історичних кордонів лаптєстану?"
стало быть Кубань вертаем взад? ))
Президент России Дмитрий Медведев начал визит на Украину, призванный закрепить наметившееся потепление в отношениях двух стран, с подписания давно готовившегося соглашения о границе между ними.
Этот договор предусматривает окончательное определение сухопутной российско-украинской границы, морские границы в документе не затрагиваются.