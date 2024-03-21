Ворожий автомобіль горить після атаки дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе "Дикі шершні" із підрозділу "BULAVA" знищив ворожий автомобіль та двох окупантів
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