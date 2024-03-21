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Ворожий автомобіль горить після атаки дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе "Дикі шершні" із підрозділу "BULAVA" знищив ворожий автомобіль та двох окупантів

Дивіться: Українські захисники зупинили ворожий наступ та знищили техніку окупантів. ВIДЕО

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Також дивіться: Бійці підрозділу "BULAVA" знищили шість ворожих бронемашин за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

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«Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!»
Слава ЗСУ!
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21.03.2024 10:44 Відповісти
Гарно вжалили Шершні! Нєфіг шастать в Україні!
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21.03.2024 10:47 Відповісти
Вчора,на військовому ТВ говорили,що кідари ********** ховатись від дронів, у підбиту та спалену техніку.
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21.03.2024 11:15 Відповісти
 
 