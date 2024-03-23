В окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Севастополі прогриміло близько десяти вибухів.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Севастополі було чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що за словами місцевого жителя, пролунало близько десяти вибухів.

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О 22:29 в окупованому Севастополі пролунало ще чотири вибухи, повідомив Суспільному місцевий житель.

Тим часом, додає видання, окупаційний "губернатор" Севастополя Развожаєв заявив, що в місті працює ППО.

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників повідомляє про прильоти і пожежу в Козачій бухті, у місці розташування 810 бригади морської піхоти. Також із посиланням на підписників повідомляється, що "у Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму".

Крім того, за даними телеграм-каналу, у Сімферополі "щось сильно горить біля аеропорту".







