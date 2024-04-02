Поранений окупант горить на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на я кому поранений окупант горить у вирві від вибуху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений на авдіївському напрямку, видно, що загарбник намагається збити полум'я, а збивши, повертається догори задом і затихає.

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