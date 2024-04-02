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Поранений окупант горить на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на я кому поранений окупант горить у вирві від вибуху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений на авдіївському напрямку, видно, що загарбник намагається збити полум'я, а збивши, повертається догори задом і затихає.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів валяються біля розбитої російської техніки на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7216) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+20
добре що дощу нема.
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02.04.2024 10:32
+9
"сваіх нє брасаєм", а тихо збоку сидим і спостерігаєм.
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02.04.2024 10:32
+9
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02.04.2024 11:02
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"сваіх нє брасаєм", а тихо збоку сидим і спостерігаєм.
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02.04.2024 10:32 Відповісти
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02.04.2024 11:02 Відповісти
добре що дощу нема.
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02.04.2024 10:32 Відповісти
Выставка военного обмундирования и снаряжения ВС РФ:
- А вот, Владимир Владимирович, навейший абразец зимнего палевога абмундиравания наших салдат Рабочее наименавание - "Непабедимый" Ткань защитнава цвета, камуфлираванная Абладает вадаатталкивающими свойствами Износоустойчивая В неабхадимых местах имеет карманы для хранения полнаго камплекта экипировки
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У цього кацапа він "не сработал"! "Рукожопье рассийскае"...
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02.04.2024 10:48 Відповісти
ну хоч не втонув
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02.04.2024 10:35 Відповісти
Змерз і гріється? Шкода, що інші не знають як зігрітися і щось там бігають, стріляють, показати б їм усім як треба, щоб зігрітися і подобрішати... перетворитися на хароших расіянців.
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02.04.2024 10:36 Відповісти
Хоч би товарищ посцяв на нього чи що
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02.04.2024 10:36 Відповісти
Українська «тепла зустріч» орка московськага!!
Підігрвають їх, Захисники України, щоб у пеклі, Меньше чортам роботи було…
Слава Україні!
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02.04.2024 10:45 Відповісти
літій-іонні батарейки
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02.04.2024 10:46 Відповісти
Второя рядышком сидит и ждёт пока этот подохнет , чтоб потом его карманы обшманать !
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02.04.2024 10:48 Відповісти
До пекла готується, шо б різких перепадів температур не було!
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02.04.2024 10:53 Відповісти
Згорів на роботі.
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02.04.2024 10:58 Відповісти
Гори, гори ясно, щоб не погасло. Все як ви любите підари.
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02.04.2024 11:00 Відповісти
На скільки зміг розгледіти горить орчиха. Зечки пішли на м'ясо, хто наступний забажає квартиру на Подолі?
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02.04.2024 11:04 Відповісти
...в останні секунди життя, після того, як вигоряє вся вата, в залишки мозку починають приходити правильні запитання... а може і не починають...
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02.04.2024 11:08 Відповісти
мог бы и дома себя урод спалить хоть могила бы была
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02.04.2024 12:08 Відповісти
рашисту - шашлик, самці рашиста - пельмені
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02.04.2024 12:30 Відповісти
Фраза "Сгорел на работе" заиграла новыми красками....
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02.04.2024 12:56 Відповісти
Плохо прожаренный кацап причина гельминтоза.
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02.04.2024 13:04 Відповісти
Чому це не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою? Смердючий кацап має так дохнути завжди.
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02.04.2024 13:26 Відповісти
110та мститься за своїх на Зеніті?
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02.04.2024 22:12 Відповісти
Коли замовив Medium Rare, а тобі знов готують Well Done
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03.04.2024 09:56 Відповісти
Хитрий. Знає, як збити полум'я.
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03.04.2024 13:17 Відповісти
 
 