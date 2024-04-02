Дрони-камікадзе "Дикі шершні" знищують ворожу техніку та окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" з Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, воїни підрозділу "Химера" та 762-го батальйону показали фрагменти своєї бойової роботи, на яких вони за допомогою дронів "Дикі шершні" знищують ворожу техніку та окупантів.

Дивіться: Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр нищать ворожу техніку та засоби радіоелектронної розвідки дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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