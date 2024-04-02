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Дрони-камікадзе "Дикі шершні" знищують ворожу техніку та окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" з Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, воїни підрозділу "Химера" та 762-го батальйону показали фрагменти своєї бойової роботи, на яких вони за допомогою дронів "Дикі шершні" знищують ворожу техніку та окупантів.

Дивіться: Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр нищать ворожу техніку та засоби радіоелектронної розвідки дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Дивіться також: "Диким Шершням" - один рік: виготовлено тисячі дронів, знищено техніки окупантів на більш як $500 млн. ВIДЕО

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гроші (966) збір (334) дрони (4689) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Гарна робота! Слава ЗСУ!
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02.04.2024 13:48 Відповісти
Тепер евакуація евакуаторів
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02.04.2024 13:48 Відповісти
Приємно, побільше б таких відєо. Кацапи , прийшовши на українську землю , повинні здохнути.
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02.04.2024 13:51 Відповісти
К операторам дронов, просьба - Не убивайте совсем паскуд, пусть они прочувствуют свою дурость на протяжении часов 3-5, прежде чем загнут ласты.
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02.04.2024 14:19 Відповісти
Поддерживаю! Ну вот лежит оно с разорванными ногами например и конает, - зачем на него тратить боеприпас и тем более дрон? Все равно - это не воин, а обуза для кацапов, если выживет. А сдохнет медленно, тоже приятно...
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02.04.2024 16:12 Відповісти
Класне відео, і козломордих тролів здуло з гілки, вони більше по мобілізації "спеціалісти".
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02.04.2024 17:22 Відповісти
варто їх залишати 300ми. воно все рівно не боєздатне. але економія озброєння величезна..
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02.04.2024 22:45 Відповісти
 
 